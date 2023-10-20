Apa itu peretasan etis?

Pengujian penetrasi

Uji penetrasi, atau 'uji pen' adalah simulasi pelanggaran keamanan. Penguji pen meniru peretas jahat yang mendapatkan akses tidak sah ke sistem perusahaan. Tentu saja, penguji pen tidak menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Mereka menggunakan hasil uji mereka untuk membantu mempertahankan perusahaan terhadap penjahat siber yang sebenarnya.

Uji pena terjadi dalam tiga tahap:

1. Pengintaian

Selama tahap pengintaian, penguji pen mengumpulkan informasi tentang komputer, perangkat seluler, aplikasi web, server web, dan aset lainnya di jaringan perusahaan. Tahap ini kadang-kadang disebut 'pembuatan jejak' karena penguji pen memetakan seluruh jejak jaringan.

Penguji pen menggunakan metode manual dan otomatis untuk melakukan pengintaian. Mereka dapat menjelajahi profil media sosial karyawan dan halaman GitHub untuk petunjuk. Mereka mungkin menggunakan alat seperti Nmap untuk memindai port terbuka dan alat seperti Wireshark untuk memeriksa lalu lintas jaringan. Jika diizinkan oleh perusahaan, mereka dapat menggunakan taktik rekayasa sosial untuk mengelabui karyawan agar berbagi informasi sensitif.

2. Melancarkan serangan

Setelah penguji pen memahami kontur jaringan—dan kerentanan yang bisa mereka eksploitasi—mereka meretas sistem. Penguji pen dapat mencoba berbagai serangan tergantung pada ruang lingkup tes. Beberapa serangan yang paling sering diuji meliputi:

– Injeksi SQL: Penguji pen mencoba membuat halaman web atau aplikasi mengungkapkan data sensitif dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam bidang input.

– Skrip lintas situs: Penguji pen mencoba menanam kode berbahaya di situs web perusahaan.

– Serangan denial-of-service: Penguji pen mencoba membuat server, aplikasi, dan sumber daya jaringan lainnya offline dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas.

- Rekayasa sosial: Penguji pen menggunakan phishing, umpan, pretexting, atau taktik lain untuk mengelabui karyawan agar membahayakan keamanan jaringan.

Selama serangan, penguji pena mengeksplorasi bagaimana peretas jahat dapat mengeksploitasi kerentanan yang ada dan bagaimana mereka dapat bergerak melalui jaringan begitu masuk. Mereka mencari tahu jenis data dan aset apa saja yang bisa diakses oleh peretas. Mereka juga menguji apakah langkah-langkah keamanan yang ada dapat mendeteksi atau mencegah aktivitas mereka.

Pada akhir serangan, penguji pen menutupi jejak mereka. Hal ini memiliki dua tujuan. Pertama, ini menunjukkan bagaimana penjahat siber dapat bersembunyi di dalam jaringan. Kedua, mencegah peretas jahat secara diam-diam mengikuti peretas etis ke dalam sistem.

3. Pelaporan

Penguji pen mendokumentasikan semua aktivitas mereka selama peretasan. Kemudian, mereka mempresentasikan laporan kepada tim keamanan informasi yang menguraikan kerentanan yang mereka eksploitasi, aset dan data yang mereka akses, dan bagaimana mereka menghindari sistem keamanan. Peretas etis juga membuat rekomendasi untuk memprioritaskan dan memperbaiki masalah ini.

Penilaian kerentanan

Penilaian kerentanan seperti pengujian pen, tetapi tidak sampai mengeksploitasi kerentanan. Sebaliknya, peretas etis menggunakan metode manual dan otomatis untuk menemukan, mengategorikan, dan memprioritaskan kerentanan dalam suatu sistem. Kemudian mereka membagikan temuan mereka kepada perusahaan.

Analisis malware

Beberapa peretas etis mengkhususkan diri dalam menganalisis jenis ransomware dan malware. Mereka mempelajari rilis malware baru untuk memahami cara kerjanya dan membagikan kesimpulannya kepada perusahaan dan komunitas keamanan informasi yang lebih luas.

Manajemen risiko

Peretas etis juga dapat membantu manajemen risiko strategis tingkat tinggi. Mereka dapat mengidentifikasi ancaman baru dan yang muncul, menganalisis bagaimana ancaman ini berdampak pada postur keamanan perusahaan, dan membantu perusahaan mengembangkan tindakan pencegahan.