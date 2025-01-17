Risiko bisnis berasal dari berbagai sumber seperti ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, penggunaan teknologi, kesalahan manajemen strategis, kecelakaan, dan bencana alam. Manajemen risiko bertujuan mengantisipasi ancaman dan dampaknya serta menetapkan rencana untuk mengatasinya saat ancaman muncul.
Manajemen risiko merupakan komponen integral dari setiap strategi bisnis. Hal ini membantu bisnis dan individu melindungi diri dari biaya finansial, ketidak efisienan, kerusakan reputasi, dan kerugian lainnya yang berpotensi terjadi.
Akar masalah risiko bersifat internal (seperti kesalahan manusia atau kegagalan sistem) dan keadaan eksternal (seperti krisis global, perubahan iklim atau kemajuan teknologi). Jika terjadi kejadian yang tidak terduga, organisasi harus menanggung akibatnya.
Risiko yang mungkin kecil, seperti kenaikan biaya sementara. Namun, hal ini juga dapat berakibat fatal dan menimbulkan konsekuensi serius, termasuk beban keuangan yang besar, kerugian reputasi, atau bahkan penutupan usaha.
Dengan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan proaktif, bisnis dapat melindungi diri mereka sendiri dan merespons ketika ada ancaman.
Pada dasarnya, manajemen risiko tidak hanya tentang mencegah hasil negatif, tetapi juga tentang memfasilitasi hasil positif untuk mendukung kesuksesan dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.
Manajemen risiko memiliki beberapa manfaat, antara lain:
Mengidentifikasi dan mengelola risiko membantu organisasi menghindari kerugian finansial akibat litigasi mahal atau kerusakan reputasi. Dengan mengurangi risiko, mereka mendukung kepatuhan terhadap peraturan industri dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan konsumen.
Proses manajemen risiko yang efektif memberikan insight penting tentang dampak potensial dari berbagai keputusan bisnis. Sehingga membantu para pemimpin mengambil keputusan strategis yang lebih baik dan meningkatkan operasi seperti kontrol kualitas serta efisiensi alur kerja.
Bisnis menghadapi berbagai risiko, termasuk:
Risiko keuangan mencakup masalah yang terkait dengan perubahan kondisi pasar, suku bunga, nilai tukar, dan faktor lainnya. Risiko kredit (kemungkinan peminjam gagal bayar) dan risiko likuiditas (ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan keuangan jangka pendek) juga merupakan contoh risiko keuangan.
Risiko operasional sebagai kategori mencakup ancaman internal dan eksternal. Masalah internal seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi dan sistem, serta ketidakefisienan operasional dapat menghambat kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban dan tujuannya.
Peristiwa eksternal seperti bencana alam atau ketidakstabilan geopolitik dapat mengganggu operasi rantai pasok dan menyebabkan kerusakan fisik.
Risiko keamanan siber mencakup pelanggaran data, serangan siber, upaya phishing, dan masalah akses tidak sah ke sistem atau informasi perusahaan. Ancaman terkait teknologi berkembang untuk mencakup masalah keamanan dengan kecerdasan buatan (AI) dan alat dan proses yang didukung AI.
Risiko strategis terkait dengan keputusan bisnis yang buruk, strategi yang tidak efektif, atau tanggapan yang tidak memadai terhadap perubahan teknologi atau pergeseran perilaku pelanggan.
Risiko proyek yang terkait dengan persaingan pasar, termasuk merger dan akuisisi, masuk ke pasar baru, atau peluncuran produk baru, dianggap sebagai risiko strategis.
Risiko kepatuhan melibatkan masalah dalam mematuhi hukum, peraturan, dan standar. Kegagalan untuk mengikuti perkembangan aturan regulasi atau memantau proses internal dapat menyebabkan masalah hukum dan keuangan.
Risiko reputasi mencakup segala sesuatu yang merusak citra publik suatu organisasi, seperti publisitas negatif, ketidakpuasan pelanggan, atau masalah etika. Perubahan sentimen publik dapat menyebabkan konsekuensi operasional dan keuangan bagi bisnis.
Organisasi dapat menanggapi risiko dengan berbagai cara. Beberapa pilihan pengobatan risiko yang paling umum meliputi:
Penghindaran risiko berarti tidak ikut serta dalam aktivitas yang bisa merugikan organisasi. Contohnya, organisasi mungkin menolak investasi atau tidak memulai lini produk baru untuk menghindari potensi kerugian.
Pengurangan risiko menerima risiko tetapi bertujuan untuk meminimalkannya dan dampaknya. Pengurangan risiko menerima risiko tetapi berfokus pada upaya mencegah meluasnya kerugian. Hal ini serupa dengan manfaat perawatan pencegahan dalam polis asuransi kesehatan.
Pembagian risiko melibatkan pemindahan sebagian atau semua risiko ke pihak lain. Perusahaan adalah contoh yang baik untuk berbagi risiko, beberapa investor mengumpulkan modal mereka dan masing-masing hanya menanggung sebagian dari risiko kegagalan perusahaan.
Transfer risiko melibatkan kontrak pihak ketiga untuk menyerap risiko. Misalnya, metode ini mungkin termasuk membeli asuransi untuk menutupi kemungkinan kerusakan properti atau cedera.
Menghilangkan semua risiko itu tidak mungkin. Setelah menghindari, mengurangi, membagi, atau mengalihkan risiko, organisasi tetap menghadapi risiko yang tersisa (dikenal sebagai risiko sisa). Penerimaan dan retensi risiko berarti menerima konsekuensi risiko tersebut dan bersiap mengelolanya jika terjadi.
Proses manajemen risiko melibatkan orang, teknologi, dan perilaku yang membantu organisasi mengelola risiko dan mencapai tujuannya. 4 langkah utama dalam rencana manajemen risiko meliputi:
Identifikasi risiko adalah proses mengenali ancaman potensial terhadap sebuah organisasi, operasinya, dan tenaga kerja. Ini bisa meliputi praktik seperti menilai ancaman keamanan TI (misalnya malware atau ransomware) atau memantau cuaca untuk bencana alam dan kejadian lain yang dapat mengganggu operasi bisnis. Organisasi mungkin mencatat temuan tersebut dalam daftar risiko.
Penilaian risiko berfokus pada analisis dan evaluasi faktor risiko potensial. Analisis risiko termasuk menetapkan probabilitas kemunculan peristiwa berisiko dan potensi hasil dari tiap peristiwa.
Evaluasi risiko membandingkan besarnya masing-masing risiko dan mengurutkannya berdasarkan keunggulan dan konsekuensinya. Tim manajemen risiko menilai risiko dengan memprioritaskan ancaman berdasarkan besarnya dampak risiko terhadap organisasi dan tujuannya.
Mitigasi risiko adalah pengembangan dan penerapan strategi untuk mengatasi serta mengendalikan risiko organisasi. Termasuk tindakan pengendalian yang dilakukan untuk menangani faktor risiko dan dampaknya pada kemajuan proyek atau tujuan.
Strategi mitigasi dapat mencakup respons risiko umum, seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, pembagian risiko, transfer risiko, dan penerimaan risiko.
Manajemen risiko adalah proses nonstop yang beradaptasi dan berubah seiring berjalannya waktu. Mengulangi dan memantau proses dapat membantu organisasi tetap mengetahui risiko baru.
Dengan terus memantau risiko dan mengadaptasi strategi manajemen risiko, organisasi dapat melindungi aset, reputasi, dan profitabilitas mereka dengan lebih baik dalam jangka panjang.
Beberapa spesialisasi ada dalam manajemen risiko.
Manajemen risiko siber, juga disebut manajemen risiko keamanan siber, melibatkan perlindungan aset digital dan teknologi informasi organisasi.
Penjahat siber, kesalahan karyawan, dan ancaman digital dan fisik lainnya dapat membuat sistem penting offline atau menyebabkan kerugian data atau pendapatan.
Manajemen risiko keamanan siber membantu perusahaan mengidentifikasi ancaman paling penting dan memilih langkah-langkah keamanan IT yang tepat untuk melindungi sistem informasi.
Manajemen risiko AI mengatasi potensi risiko yang terkait dengan teknologi AI. Seiring meningkatnya penggunaan alat AI, organisasi yang mengembangkan dan menggunakannya harus memastikan alat tersebut dapat diandalkan, transparan, dan etis.
Manajemen risiko AI dapat meningkatkan keamanan siber organisasi dan penggunaan keamanan AI. Ini juga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kepercayaan pemangku kepentingan seiring berkembangnya teknologi.
Organisasi menggunakan model matematika yang kompleks untuk pengambilan keputusan, seperti forecasting keuangan atau segmentasi pelanggan. Jika model bekerja tidak memadai, organisasi dapat menderita kehilangan pendapatan atau kewajiban hukum.
Manajemen risiko model (MRM) melibatkan validasi model dan alat sebelum dan sesudah diterapkan serta melakukan penyesuaian sepanjang siklus hidupnya untuk menjaga integritas.
Manajemen risiko rantai pasokan (SCRM) bertujuan mengidentifikasi kerentanan dalam rantai pasokan dan mengurangi dampaknya pada operasi, reputasi, dan kinerja keuangan perusahaan.
Risiko rantai pasokan internal dan eksternal dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk bencana alam, peristiwa geopolitik, kebangkrutan pemasok, masalah kualitas, dan serangan siber. SCRM yang efektif dapat membangun ketahanan operasional, mengidentifikasi area pemborosan atau inefisiensi, dan melindungi reputasi perusahaan.
Manajemen risiko pihak ketiga (TPRM) mengelola risiko yang terkait dengan tugas outsourcing ke vendor atau penyedia layanan luar. Kemitraan pihak ketiga ini mungkin terlibat dalam fungsi-fungsi seperti layanan teknologi informasi, manajemen rantai pasok, atau dukungan pelanggan.
TPRM membantu organisasi memahami hubungan bisnis dengan pihak ketiga dan langkah pengamanan yang diterapkan oleh vendor. Solusi ini membantu mencegah masalah seperti gangguan operasional, pelanggaran keamanan, dan kegagalan kepatuhan.
TPRM adalah bagian dari manajemen risiko rantai pasokan yang kadang disebut juga manajemen risiko vendor (VRM).
Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) mendukung program manajemen risiko dengan membantu organisasi secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman.
Spesialis manajemen risiko dan profesional risiko lainnya dapat menggunakan alat dan sistem AI untuk deteksi masalah dengan lebih baik dan mengotomatisasi solusi.
Beberapa standar dan inisiatif internasional memberikan panduan tentang manajemen risiko. Standar manajemen risiko mencakup serangkaian proses khusus untuk mengembangkan strategi manajemen risiko sesuai tujuan dan kebutuhan organisasi.
Di antara standar internasional yang paling banyak digunakan adalah:
Standar manajemen risiko ini menawarkan manfaat dari suatu pendekatan terstruktur. Penggunaannya dapat membantu pembandingan dan perbandingan dengan pesaing atau rekan industri.
Namun, standar-standar ini mungkin mahal atau memakan waktu bagi beberapa organisasi untuk diterapkan dan mungkin tidak cukup fleksibel untuk memenuhi persyaratan unik beberapa organisasi.
Oleh karena itu, keputusan untuk mengadopsi standar manajemen risiko internasional bergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, toleransi risiko, dan selera risiko.
