Manajemen risiko merupakan komponen integral dari setiap strategi bisnis. Hal ini membantu bisnis dan individu melindungi diri dari biaya finansial, ketidak efisienan, kerusakan reputasi, dan kerugian lainnya yang berpotensi terjadi.

Akar masalah risiko bersifat internal (seperti kesalahan manusia atau kegagalan sistem) dan keadaan eksternal (seperti krisis global, perubahan iklim atau kemajuan teknologi). Jika terjadi kejadian yang tidak terduga, organisasi harus menanggung akibatnya.

Risiko yang mungkin kecil, seperti kenaikan biaya sementara. Namun, hal ini juga dapat berakibat fatal dan menimbulkan konsekuensi serius, termasuk beban keuangan yang besar, kerugian reputasi, atau bahkan penutupan usaha.

Dengan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan proaktif, bisnis dapat melindungi diri mereka sendiri dan merespons ketika ada ancaman.

Pada dasarnya, manajemen risiko tidak hanya tentang mencegah hasil negatif, tetapi juga tentang memfasilitasi hasil positif untuk mendukung kesuksesan dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.