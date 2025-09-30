Apa itu risiko operasional?

Diterbitkan: 23 Mei 2024
Kontributor: Cole Stryker
Risiko operasional merujuk pada kerugian yang terjadi akibat proses internal, manusia, atau sistem yang tidak memadai atau gagal, serta dari peristiwa eksternal yang tidak terduga.
Ini merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi bisnis dan organisasi, di samping risiko strategis, risiko kredit, dan risiko pasar. Manajemen risiko operasional (ORM) melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan serta dampak dari kerugian yang mungkin terjadi.
Berikut ini adalah beberapa contoh risiko operasional yang dapat mengejutkan suatu bisnis jika tidak siap mengelola risiko tersebut:
Setiap perusahaan menghadapi beragam risiko operasional, mulai dari risiko yang dapat dikendalikan, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan dan tidak dapat diprediksi, seperti wabah pandemi.
Seiring dengan bertambahnya kompleksitas operasi, misalnya, yang melibatkan banyak jenis operasi di berbagai sistem dan negara, eksposur organisasi terhadap risiko akan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan operasional akan semakin besar dan berdampak pada reputasi atau keuntungan organisasi.
Jenis risiko yang terlibat dalam berbagai praktik bisnis dapat dikategorikan secara luas. Di sini ada 6 categories yang biasa digunakan untuk memecahkan berbagai jenis risiko.
Risiko ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas proses internal. Misalnya, kesalahan atau keterlambatan dalam pemrosesan transaksi, prosedur yang tidak memadai untuk menangani keluhan pelanggan, kerusakan rantai pasokan atau kegagalan dalam pengendalian internal.
Untuk menghindari risiko proses, organisasi dapat meningkatkan alur kerja dengan memperkenalkan otomatisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk mengurangi kemungkinan perlambatan, pemadaman, dan kekurangan. Dokumentasi proses juga dapat membantu manajemen senior untuk melihat di mana perbaikan dapat dilakukan.
Terkadang disebut “risiko teknologi,” ini mengacu kepada risiko yang berasal dari penggunaan teknologi dan sistem dalam organisasi. Peristiwa risiko mungkin termasuk bug, kegagalan sistem, serangan siber atau kegagalan keamanan siber lainnya, pelanggaran data atau infrastruktur TI yang tidak memadai.
Sistem dapat rusak atau disusupi dengan berbagai cara yang tak terhitung banyaknya, dan tergantung pada chief technology officer (CTO), chief information officer (CIO), chief data officer (CDO), dan manajer TI untuk membantu memastikan bahwa sistem tersebut aman, terlindungi, dan berjalan dengan lancar.
Risiko keuangan mencakup risiko kerugian finansial dari pengambilan keputusan keuangan, seperti arus kas yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi yang buruk, atau risiko mitra yang gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada organisasi.
Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan risiko bisnis apa pun yang dihasilkan dari inisiatif strategis. Merger dan akuisisi, penawaran produk baru, dan perubahan merek, semua keputusan bisnis ini melibatkan beberapa elemen risiko.
Ini adalah risiko yang timbul dari faktor eksternal di luar kendali organisasi. Contoh situasi tersebut meliputi bencana alam yang merusak aset fisik, ketidakstabilan politik, gangguan pada layanan keuangan atau kegagalan lembaga keuangan besar, perubahan peraturan mendadak, atau pandemi.
Gangguan bisnis dapat terjadi di luar kendali organisasi kapan saja. Meski tidak selalu dapat dicegah, manajer operasional bertanggung jawab untuk mengantisipasi, merespons dengan cepat, dan menjaga keberlangsungan bisnis.
Penilaian risiko operasional adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat memengaruhi aktivitas operasional harian organisasi. Risiko operasional tidak dapat dihindari sepanjang waktu. Tujuan penilaian risiko operasional adalah agar pemangku kepentingan mengidentifikasi risiko, mengevaluasi tingkat risiko dan menemukan cara untuk mengurangi risiko.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko dalam proses, sistem, dan aktivitas operasional organisasi.
Ini mencakup pengumpulan informasi dan evaluasi setiap elemen operasional serta potensi risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi.
Curah pendapat, wawancara karyawan, dan ulasan dokumentasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko.
Ketika risiko telah diidentifikasi, manajer operasi dapat menganalisis risiko tersebut untuk menilai kemungkinan dan potensi dampaknya terhadap organisasi.
Hal ini melibatkan evaluasi frekuensi dan tingkat keparahan setiap risiko dan menentukan tingkat paparan risiko yang dapat diterima.
Berbagai teknik analisis, seperti matriks risiko, analisis skenario, dan analisis data historis dapat digunakan untuk menilai risiko.
Setelah menganalisis risiko, mereka dievaluasi untuk memprioritaskannya berdasarkan signifikansinya bagi organisasi.
Risiko biasanya dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinannya, sehingga organisasi dapat memfokuskan sumber dayanya untuk menangani risiko yang paling kritis terlebih dahulu.
Evaluasi risiko melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti toleransi risiko organisasi, persyaratan peraturan, dan tujuan strategis. Organisasi mengukur risiko dengan indikator risiko utama (KRIs).
Setelah risiko dinilai dan diprioritaskan, organisasi akan mengembangkan serta menerapkan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi secara efektif.
Strategi penanganan risiko mungkin termasuk penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko atau penerimaan risiko. Organisasi juga dapat menerapkan kontrol dan perlindungan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi.
Penilaian risiko operasional adalah proses yang berkelanjutan, dan risiko harus dipantau dan ditinjau secara teratur melalui audit internal untuk membantu memastikan bahwa strategi manajemen risiko tetap efektif.
Hal ini melibatkan pelacakan perubahan dalam lingkungan operasional organisasi, menilai efektivitas kontrol yang diterapkan, dan memperbarui penilaian risiko sesuai kebutuhan.
Pemantauan dan peninjauan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan risiko yang berkembang dan mempertahankan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif dari waktu ke waktu.
Memahami perbedaan antara risiko yang dapat diterima, toleransi risiko, dan profil risiko sangat penting untuk pengelolaan risiko operasional yang efektif.
Selera risiko bersifat luas dan strategis, mendefinisikan pendekatan keseluruhan terhadap pengambilan risiko. Toleransi risiko lebih spesifik, menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima untuk area tertentu. Profil risiko memberikan gambaran sekilas tentang lanskap risiko saat ini.
Ini adalah tingkat risiko keseluruhan yang bersedia diterima organisasi dalam mengejar tujuan strategisnya. Hal ini mencerminkan sikap organisasi terhadap pengambilan risiko dan kapasitasnya untuk menanggung risiko kerugian tanpa membahayakan misi dan tujuan utamanya. Ini selaras dengan tujuan dan strategi jangka panjang dan dapat diekspresikan dari rendah ke tinggi.
Ini adalah tingkat risiko tertentu yang siap diterima oleh organisasi di area tertentu atau untuk proyek tertentu. Ini memberikan ambang batas yang lebih rinci dalam kerangka ORM yang lebih luas yang ditetapkan oleh selera risiko. Toleransi risiko biasanya dinyatakan dalam istilah yang lebih jelas dan terukur seperti kerugian maksimum yang dapat diterima atau varians dari anggaran.
Profil risiko adalah ringkasan komprehensif dari jenis dan tingkat risiko yang dihadapi organisasi saat ini. Ini mencakup penilaian kemungkinan dan dampak potensial dari berbagai risiko dan bagaimana mereka dikelola.
Profil risiko menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi saat ini serta efektivitas manajemen risiko, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan risiko. Profil ini diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan risiko, munculnya risiko baru, dan efektivitas tindakan pengendalian risiko.
Ketika risiko telah diidentifikasi, dinilai, dan diprioritaskan, organisasi dapat bekerja untuk mengurangi risiko ini. Proses ini terbagi menjadi beberapa kategori. Manajemen risiko operasional yang efektif melibatkan pemilihan respons yang optimal terhadap risiko berdasarkan tingkat keparahan, urgensi, dan berbagai faktor lainnya.
Program manajemen risiko operasional dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat lunak ORM, yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan memantau risiko operasional di seluruh operasi bisnis mereka, semuanya dalam satu lingkungan.
Program ORM menyediakan alat penilaian mandiri untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai jenis risiko, serta memungkinkan pengguna mencatat tindakan pengendalian yang dilakukan. Selain mengidentifikasi risiko, perangkat lunak manajemen risiko juga memungkinkan penilaian risiko menggunakan berbagai teknik analitik, seperti metodologi penilaian risiko dan matriks risiko.
Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, pengguna dapat memanfaatkan alat untuk mengurangi dan mengendalikan risiko, guna menurunkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Ketika kerugian operasional tidak dapat dihindari, manajemen risiko membantu manajer melacak insiden, menetapkan tanggung jawab, dan menemukan solusi yang tepat.
Perangkat lunak juga dapat membantu manajemen kepatuhan dengan menawarkan alat untuk melacak undang-undang, peraturan, dan standar, dan menunjukkan dengan tepat area di mana perusahaan mungkin memiliki kesenjangan kepatuhan. Perangkat lunak manajemen risiko dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen risiko perusahaan (ERM) dan lainnya untuk berbagi data risiko serta memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien di antara tim lintas fungsi.
IBM OpenPages adalah platform tata kelola, risiko, dan kepatuhan berbasis AI yang dibangun untuk membantu organisasi mengelola risiko dan tantangan kepatuhan terhadap peraturan.
Dapatkan keyakinan bahwa Anda dapat mencapai tujuan bisnis Anda dalam dunia risiko dinamis dengan modul OpenPages Operational Risk Management .
Dengan menggunakan operasi yang dapat diskalakan dan alur kerja yang cerdas, kami membantu klien mencapai prioritas, mengelola risiko, memerangi kejahatan keuangan dan penipuan, serta memenuhi permintaan pelanggan yang terus berubah sekaligus memenuhi persyaratan pengawasan.
Sederhanakan tata kelola data, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dengan IBM® OpenPages®, perangkat lunak terpadu yang didukung AI dan sangat dapat diskalakan untuk tata kelola, risiko, dan kepatuhan.