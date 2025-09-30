Apa itu risiko operasional?

Ini merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi bisnis dan organisasi, di samping risiko strategis, risiko kredit, dan risiko pasar. Manajemen risiko operasional (ORM) melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan serta dampak dari kerugian yang mungkin terjadi.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko operasional yang dapat mengejutkan suatu bisnis jika tidak siap mengelola risiko tersebut:

Sebuah usaha kecil mengalami krisis arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari pelanggan utama, sehingga kesulitan dalam membayar gaji dan memenuhi biaya operasional.

Sebuah jaringan restoran cepat saji menghadapi krisis hubungan masyarakat setelah sebuah video viral menunjukkan kondisi yang tidak sehat di salah satu restorannya, yang menyebabkan turunnya kepercayaan pelanggan dan penjualan.

Sebuah perusahaan perangkat lunak menghadapi tuntutan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang mengakibatkan biaya hukum, potensi ganti rugi, dan penghentian pengembangan produk.

Setiap perusahaan menghadapi beragam risiko operasional, mulai dari risiko yang dapat dikendalikan, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan dan tidak dapat diprediksi, seperti wabah pandemi.

Seiring dengan bertambahnya kompleksitas operasi, misalnya, yang melibatkan banyak jenis operasi di berbagai sistem dan negara, eksposur organisasi terhadap risiko akan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan operasional akan semakin besar dan berdampak pada reputasi atau keuntungan organisasi.