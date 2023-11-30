Apa itu mitigasi risiko?

Selalu berikan informasi kepada pemangku kepentingan

Mengomunikasikan risiko di seluruh organisasi merupakan aspek penting dalam perencanaan mitigasi risiko. Komunikasi yang terbuka di seluruh organisasi sangat penting tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk semua karyawan yang terlibat. Risiko utama dengan dampak organisasi yang tinggi harus dikomunikasikan dengan jelas dan dipantau di semua departemen.

Membangun budaya risiko yang kuat

Budaya risiko dimulai di tingkat eksekutif. Budaya risiko adalah nilai-nilai dan keyakinan kolektif seputar risiko yang dipegang oleh sekelompok individu. Untuk mendapatkan kepatuhan penuh dari sebuah organisasi, budaya risiko harus datang dari para pemimpin bisnis dan manajemen dan dikomunikasikan dengan jelas. Pentingnya kepatuhan harus ditegaskan sejak awal dan ada di seluruh organisasi.

Menetapkan alat bantu risiko

Pastikan ada kontrol dan metrik yang kuat untuk memantau risiko. Perangkat manajemen, seperti kerangka kerja penilaian risiko dapat membantu dalam pemantauan yang sedang berlangsung. RAF bekerja dengan memantau risiko mana yang tinggi dan rendah serta memberikan laporan kepada pemangku kepentingan teknis dan nonteknis yang terlibat.

Melakukan penilaian risiko secara berkala

Menjaga profil risiko organisasi tetap terkini adalah penting. Pemimpin organisasi membutuhkan data dan laporan terkini untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan rencana tindakan yang kuat ke depan untuk mengendalikan risiko.