Apa itu mitigasi risiko?

Diperbarui: 7 Mei 2024
Kontributor: Teaganne Finn, Amanda Downie
Mitigasi risiko merupakan salah satu langkah penting dalam proses manajemen risiko. Hal ini mengacu kepada strategi perencanaan dan pengembangan opsi untuk mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek yang sering dihadapi oleh bisnis atau organisasi.
Mitigasi risiko adalah puncak dari teknik dan strategi yang digunakan untuk meminimalkan tingkat risiko dan menguranginya ke tingkat yang dapat ditoleransi. Dengan mengambil langkah-langkah untuk meniadakan ancaman dan bencana, sebuah organisasi akan berada dalam posisi yang kuat untuk mengeliminasi dan membatasi kemunduran.
Tujuan mitigasi risiko bukanlah untuk menghilangkan ancaman. Sebaliknya, ia berfokus pada perencanaan untuk bencana yang tak terelakkan dan memitigasi dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Berbagai jenis potensi risiko termasuk serangan siber, bencana alam seperti tornado atau angin topan, ketidakpastian finansial, tanggung jawab hukum, kesalahan manajemen strategis, dan kecelakaan.
Ketika kasus risiko umum terjadi, keadaan dapat membuatnya merugikan organisasi. Jika sebuah organisasi tidak siap untuk menangani masalah tersebut, masalah kecil dapat berubah menjadi sesuatu yang sangat besar, meninggalkan bisnis dengan beban keuangan yang signifikan. Dalam skenario terburuk, bisnis mungkin perlu ditutup.
Cara terbaik untuk mencegah hal ini terjadi adalah memiliki rencana mitigasi risiko. Jika suatu peristiwa terjadi, organisasi mempunyai rencana darurat untuk mengurangi kerusakan yang dialami organisasi. Mitigasi risiko berfokus pada bencana yang tidak dapat dihindari dan paling sering digunakan ketika ancaman tidak dapat dihindari. Tujuan dari rencana mitigasi risiko adalah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan menerima kenyataan bahwa satu atau beberapa bencana yang disebutkan di atas dapat terjadi. Setelah realisasi tersebut tercapai, maka tanggung jawab kepemimpinan adalah memastikan bahwa rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan dan siap menghadapi bencana apa pun yang mungkin terjadi.
Pada tingkat yang paling luas, mitigasi risiko membutuhkan tim yang terdiri dari orang-orang, proses, dan teknologi yang memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi risiko dan kemudian membuat rencana komprehensif untuk mengurangi risiko tersebut. Tim manajemen proyek akan menjadi strategi bisnis terbaik untuk mengevaluasi risiko.
Proses mitigasi risiko tidak bisa diterapkan untuk semua organisasi dan tidak akan sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Namun, ada beberapa langkah yang relatif standar ketika membuat rencana mitigasi risiko menyeluruh. Langkah-langkah ini termasuk mengenali risiko berulang, memprioritaskan risiko tertentu dan menerapkan kemudian memantau rencana yang ditetapkan.
Langkah pertama dalam mitigasi risiko adalah identifikasi risiko, yang merupakan proses memahami risiko mana yang ada dan menilai ancaman terhadap organisasi, serta operasi dan karyawan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai risiko bisnis termasuk ancaman keamanan siber (misalnya, risiko data dan pelanggaran data), risiko keuangan, bencana alam, dan kejadian risiko berbahaya lainnya yang dapat mengganggu organisasi dan operasi bisnis.
Setelah daftar risiko yang teridentifikasi dibuat, langkah selanjutnya adalah tim mitigasi risiko menilai masing-masing risiko dan mengukur risiko. Tingkat risiko akan ditetapkan pada langkah ini dan sering kali melibatkan pemeriksaan tindakan, proses, dan kontrol yang ada untuk mengurangi dampak risiko.
Evaluasi risiko membandingkan tingkat keparahan setiap risiko yang mungkin dan memberi peringkat sesuai dengan keunggulan dan konsekuensi. Hal ini adalah langkah penting karena organisasi harus memutuskan risiko mana yang memiliki efek paling memberatkan pada organisasi dan tenaga kerja. Selain itu, pada langkah ini, organisasi menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima untuk berbagai bidang. Hal ini kemudian akan menjadi acuan bagi bisnis dan lebih mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan bisnis.
Risiko dapat berubah dan begitu pula tingkat risiko tergantung pada beberapa faktor yang berbeda. Fase pemantauan dalam rencana mitigasi risiko merupakan langkah penting karena risiko-risiko yang selalu berubah. Dengan memantau risiko, organisasi dapat menentukan kapan tingkat keparahannya meningkat dan menurun, lalu bertindak sesuai dengan itu. Penting bagi organisasi untuk memiliki metrik yang kuat untuk melacak risiko. Pelacakan ini membantu organisasi untuk tetap patuh pada berbagai peraturan dan persyaratan kepatuhan.
Setelah risiko dinilai, diprioritaskan, dan dievaluasi, saatnya untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Selama langkah ini, semua tindakan yang tepat harus diterapkan di seluruh organisasi. Karyawan harus diberi pengarahan dan dilatih mengenai semua aspek rencana mitigasi risiko. Pengujian dan analisis rutin harus sering dilakukan untuk memastikan rencana tersebut selalu mutakhir dan sesuai dengan peraturan.
Pada langkah ini, dan selanjutnya, penyesuaian mungkin perlu dilakukan. Penting untuk membuat perubahan ketika tim mempelajari sesuatu yang baru atau ketika ada pergeseran prioritas. Evaluasi strategi manajemen risiko secara terus menerus akan mengungkapkan kerentanan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan.
Seperti halnya proses mitigasi risiko, strategi, atau pendekatan, yang digunakan organisasi untuk membuat rencana mitigasi risiko berbeda-beda, bergantung pada organisasi. Namun, terdapat beberapa teknik umum dalam menangani risiko.
Penghindaran risiko
Strategi penghindaran risiko adalah metode untuk memitigasi risiko dengan mengambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya risiko. Pendekatan ini mungkin mengharuskan organisasi untuk mengorbankan sumber daya atau strategi lain. Tidak membuat investasi atau memulai lini produk adalah contoh aktivitas saat menghindari risiko kerugian.
Pengurangan risiko
Pendekatan ini akan terjadi setelah organisasi menyelesaikan analisis mitigasi risiko dan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. Hal ini tidak menghilangkan risiko; namun, menerima risiko dan berfokus pada menahan kerugian dan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya menyebar. Salah satu contohnya dalam industri kesehatan adalah asuransi kesehatan yang mencakup perawatan pencegahan.
Pengalihan risiko
Pengalihan risiko melibatkan pengalihan risiko kepada pihak ketiga, seperti mendapatkan polis asuransi untuk menanggung risiko tertentu seperti kerusakan properti atau cedera. Ini memindahkan risiko dari organisasi ke orang lain, yang seringkali adalah perusahaan asuransi.
Penerimaan risiko
Strategi ini melibatkan penerimaan kemungkinan imbalan yang lebih besar daripada risikonya. Hal ini tidak perlu bersifat permanen, namun untuk jangka waktu tertentu mungkin merupakan strategi terbaik untuk memprioritaskan risiko dan ancaman lainnya. Tidak mungkin menghilangkan semua risiko dan disebut risiko residu atau “sisa”.
Mengembangkan rencana mitigasi risiko memerlukan banyak bagian yang bergerak dan koordinasi di seluruh organisasi. Berikut adalah beberapa praktik terbaik saat mendekati dan melaksanakan rencana mitigasi risiko.
Selalu berikan informasi kepada pemangku kepentingan
Mengomunikasikan risiko di seluruh organisasi merupakan aspek penting dalam perencanaan mitigasi risiko. Komunikasi yang terbuka di seluruh organisasi sangat penting tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk semua karyawan yang terlibat. Risiko utama dengan dampak organisasi yang tinggi harus dikomunikasikan dengan jelas dan dipantau di semua departemen.
Membangun budaya risiko yang kuat
Budaya risiko dimulai di tingkat eksekutif. Budaya risiko adalah nilai-nilai dan keyakinan kolektif seputar risiko yang dipegang oleh sekelompok individu. Untuk mendapatkan kepatuhan penuh dari sebuah organisasi, budaya risiko harus datang dari para pemimpin bisnis dan manajemen dan dikomunikasikan dengan jelas. Pentingnya kepatuhan harus ditegaskan sejak awal dan ada di seluruh organisasi.
Menetapkan alat bantu risiko
Pastikan ada kontrol dan metrik yang kuat untuk memantau risiko. Perangkat manajemen, seperti kerangka kerja penilaian risiko dapat membantu dalam pemantauan yang sedang berlangsung. RAF bekerja dengan memantau risiko mana yang tinggi dan rendah serta memberikan laporan kepada pemangku kepentingan teknis dan nonteknis yang terlibat.
Melakukan penilaian risiko secara berkala
Menjaga profil risiko organisasi tetap terkini adalah penting. Pemimpin organisasi membutuhkan data dan laporan terkini untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan rencana tindakan yang kuat ke depan untuk mengendalikan risiko.
