Apa itu pemulihan bencana keberlangsungan bisnis (BCDR)?

Seperti BCP, DRP memerlukan BIA—penguraian peran dan tanggung jawab serta pengujian dan penyempurnaan yang konstan. Tetapi karena DRP lebih reaktif, ada lebih banyak fokus pada analisis risiko dan pencadangan dan pemulihan data. Langkah 2 dan 3 pengembangan DRP, menganalisis risiko dan membuat inventarisasi aset sama sekali bukan bagian dari proses pengembangan BCP.

Berikut adalah proses lima langkah yang banyak digunakan untuk membuat DRP:

1. Jalankan analisis dampak bisnis

Seperti dalam proses BCP Anda, mulailah dengan menilai setiap ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan Anda dan apa konsekuensinya. Pertimbangkan bagaimana potensi ancaman dapat memengaruhi operasi sehari-hari, saluran komunikasi reguler, dan keselamatan pekerja. Pertimbangan lain untuk BIA yang kuat termasuk hilangnya pendapatan, biaya waktu henti, biaya perbaikan reputasi (hubungan masyarakat), kehilangan pelanggan dan investor (jangka pendek dan panjang) dan setiap penalti yang timbul dari pelanggaran kepatuhan.

2. Analisis risiko

DRP biasanya membutuhkan penilaian risiko yang lebih cermat daripada BCP karena peran mereka adalah untuk fokus pada upaya pemulihan dari potensi bencana. Selama bagian analisis risiko perencanaan, pertimbangkan kemungkinan risiko dan dampak potensial pada bisnis Anda.

3. Buat inventaris aset

Untuk membuat DRP yang efektif, Anda harus tahu persis apa yang dimiliki perusahaan Anda, tujuan atau fungsinya, dan kondisinya. Melakukan inventarisasi aset secara berkala membantu mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan apa pun yang mungkin dimiliki organisasi Anda yang penting bagi operasi bisnis Anda. Setelah Anda mengidentifikasi aset Anda, Anda dapat mengelompokkannya ke dalam tiga kategori: kritis, penting, dan tidak penting.

Kritis: Hanya beri label aset sebagai aset penting jika perusahaan Anda membutuhkannya untuk operasi bisnis normal.

Hanya beri label aset sebagai aset penting jika perusahaan Anda membutuhkannya untuk operasi bisnis normal. Penting: Berikan label ini pada aset yang Anda gunakan setidaknya sekali sehari dan yang akan berdampak pada operasi bisnis (namun tidak menutupnya sepenuhnya) jika mengalami gangguan.

Berikan label ini pada aset yang Anda gunakan setidaknya sekali sehari dan yang akan berdampak pada operasi bisnis (namun tidak menutupnya sepenuhnya) jika mengalami gangguan. Tidak penting: Ini adalah aset yang jarang digunakan bisnis Anda dan tidak penting untuk operasi bisnis normal.

4. Tetapkan peran dan tanggung jawab

Sama seperti dalam pengembangan BCP Anda, Anda perlu menguraikan tanggung jawab dengan jelas dan memastikan bahwa anggota tim memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas yang diperlukan. Tanpa langkah penting ini, tidak seorang pun tahu bagaimana bertindak saat terjadi bencana. Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan saat membangun DRP Anda:

Pelapor insiden: Seseorang yang menyimpan informasi kontak untuk pihak-pihak terkait dan berkomunikasi dengan pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan ketika terjadi peristiwa yang mengganggu.

Seseorang yang menyimpan informasi kontak untuk pihak-pihak terkait dan berkomunikasi dengan pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan ketika terjadi peristiwa yang mengganggu. Supervisor DRP: Supervisor DRP memastikan bahwa anggota tim melakukan tugas yang diberikan selama insiden.

Supervisor DRP memastikan bahwa anggota tim melakukan tugas yang diberikan selama insiden. Manajer aset: Seseorang yang tugasnya mengamankan dan melindungi aset penting ketika bencana melanda.

Seseorang yang tugasnya mengamankan dan melindungi aset penting ketika bencana melanda. Penghubung pihak ketiga: Orang yang berkoordinasi dengan vendor pihak ketiga atau penyedia layanan yang Anda sewa sebagai bagian dari DRP dan memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan tentang perkembangan DRP.

5. Uji dan tingkatkan

Seperti BCP Anda, DRP Anda membutuhkan latihan dan penyempurnaan yang konstan agar efektif. Berlatihlah secara teratur dan perbarui sesuai dengan perubahan berarti yang diperlukan. Misalnya, jika perusahaan Anda memperoleh aset baru setelah Anda membentuk DRP, Anda harus memasukkannya ke dalam rencana Anda untuk memastikan aset tersebut terlindungi di masa mendatang.