Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko model?

Jika dibiarkan tidak dikelola, risiko model dapat mendatangkan malapetaka pada keuangan, operasi, dan reputasi organisasi. Manajemen risiko model yang efektif membutuhkan kerangka kerja yang mempertimbangkan risiko pada setiap tahap siklus hidup model.



Manajemen risiko model juga memerlukan mengikuti pedoman peraturan. Di AS, misalnya, Federal Reserve dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) merilis panduan pengawasan tentang manajemen risiko model (tautan berada di luar ibm.com), yang berfungsi sebagai patokan untuk kerangka kerja MRM.

Berikut adalah enam langkah umum menuju kerangka kerja manajemen risiko model yang efektif:

1. Identifikasi risiko model

Mengidentifikasi risiko adalah langkah pertama dalam model manajemen risiko. Ini melibatkan melakukan inventaris model dan mendefinisikan risiko yang terkait dengan masing-masing model.

2. Penilaian risiko model

Langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengevaluasi risiko model. Perusahaan dapat membuat sistem pemeringkatan yang mengurutkan risiko model berdasarkan prioritas, probabilitas kejadian, dan tingkat keparahan dampaknya, di antara metrik lainnya.

Selain pengukuran risiko model individu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan risiko model agregat. Risiko model agregat mengacu pada risiko yang ditimbulkan oleh dependensi dan interaksi antara berbagai jenis model. Misalnya, hasil model diagnostik perawatan kesehatan mungkin dimasukkan ke dalam model prediksi perawatan pasien. Jika model diagnostik menunjukkan bias, maka bias tersebut dapat terbawa ke model prediksi, sehingga memengaruhi siapa yang mungkin mendapatkan perawatan darurat.

3. Model mitigasi risiko

Mitigasi risiko membutuhkan penanganan sumber dan penyebabnya. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko model:

Audit dan tinjauan: Perusahaan dapat melakukan audit internal mereka sendiri terhadap model mereka atau mempekerjakan ahli pihak ketiga untuk melakukan tinjauan independen.

Standar: Membuat standar untuk proses pemodelan dapat membantu meminimalkan risiko. Standar dapat dibuat untuk pengumpulan data, proses desain dan pengembangan model, pengujian, dokumentasi, dan penggunaan model.

Tidak semua risiko dapat dikurangi, sehingga perusahaan mungkin masih tunduk pada sejumlah eksposur risiko tertentu. Oleh karena itu, organisasi mungkin merasa terbantu untuk mengatur selera risiko mereka. Ini adalah tingkat risiko yang bersedia dan siap ditoleransi oleh perusahaan dan dapat diasumsikan dalam hal penggunaan model.

4. Validasi model

Proses validasi bertindak sebagai tantangan efektif dari model untuk memeriksa kualitasnya dan memverifikasi hasilnya. Validasi model dilakukan setelah implementasi dan sebelum rilis ke pengguna model. Ini mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Validasi model kuantitatif mencakup strategi berikut:

Backtesting (reka ulang) adalah bentuk analisis hasil yang menggunakan data historis dunia nyata untuk menguji model, sehingga dapat menilai keakuratan dan keefektifannya.

Model penantang adalah model alternatif yang dikembangkan untuk menantang model "juara". Baik model juara maupun penantang menggunakan data yang sama, dan hasilnya dibandingkan untuk mengungkapkan potensi atau risiko tersembunyi.

Analisis sensitivitas memeriksa bagaimana mengubah variabel tertentu dalam kondisi tertentu memengaruhi variabel lain.

Stress testing (uji stres) menerapkan simulasi berdasarkan skenario spekulatif atau teoritis untuk melihat bagaimana model merespons.

Sementara itu, validasi model kualitatif mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesesuaian model dengan tujuannya dan apakah model tersebut sesuai dengan standar atau mematuhi peraturan.

5. Pemantauan model

Pemantauan model terus meneliti model untuk memeriksa apakah mereka masih berfungsi sebagaimana dimaksud dan terus bekerja seperti yang diharapkan. Hal ini menunjukkan dengan tepat setiap risiko tambahan yang mungkin timbul atau pembaruan yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan data, proses, dan peraturan.

Validasi model biasanya merupakan bagian dari proses pemantauan yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, laporan pemantauan dan validasi dibuat dan ditinjau oleh para pemangku kepentingan terkait untuk merekomendasikan tindakan yang diperlukan.

6. Tata kelola model

Tata kelola model menawarkan pengawasan terhadap keseluruhan proses pemodelan. Ini menetapkan sistem kepemilikan dan kontrol melalui kebijakan dan prosedur. Tata kelola risiko model yang baik memerlukan tim pembuat keputusan dan pemangku kepentingan yang beragam—dari dewan direksi dan manajemen senior hingga pemilik model, pengembang model, dan pengguna model.