Apa itu peretasan?

Namun, peretasan tidak selalu memiliki tujuan jahat. Seorang konsumen yang mengutak-atik ponsel pintar pribadi mereka untuk menjalankan program khusus juga, secara teknis, adalah seorang peretas.

Peretas jahat telah membangun ekonomi kejahatan siber yang sangat besar, di mana para penjahat mendapatkan keuntungan dengan memulai serangan siber, memeras korban, atau menjual malware dan data curian satu sama lain. Biaya global dari semua kejahatan siber diperkirakan akan mencapai hampir USD 24 triliun pada tahun 2027.1

Peretasan yang jahat dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Individu menghadapi pencurian identitas, pencurian uang, dan banyak lagi. Organisasi dapat mengalami waktu henti sistem, kebocoran data dan kerugian lainnya yang menyebabkan hilangnya pelanggan, pendapatan yang lebih rendah, reputasi yang rusak dan denda atau hukuman hukum lainnya. Secara keseluruhan, menurut IBM Laporan Biaya Pelanggaran Data, rata-rata pelanggaran data merugikan organisasi sebesar USD 4,88 juta.

Di ujung lain spektrum peretasan, komunitas keamanan siber bergantung pada peretas etis—peretas yang memiliki niat membantu dan bukan kriminal—untuk menguji langkah-langkah keamanan, mengatasi kelemahan keamanan, dan mencegah ancaman siber. Para peretas etis ini mencari nafkah dengan membantu perusahaan-perusahaan menopang sistem keamanan mereka atau dengan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menumpas rekan-rekan mereka yang jahat.