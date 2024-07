Postingan blog ini adalah bagian dari seri “All You Need to Know About Red Teaming” oleh tim IBM® Security Randori. Platform Randori menggabungkan manajemen permukaan serangan (ASM) dan latihan red teaming otomatis berkelanjutan (CART) untuk meningkatkan postur keamanan Anda.

"Tidak ada rencana pertempuran yang selamat dari kontak dengan musuh", tulis ahli teori militer, Helmuth von Moltke, yang percaya dalam mengembangkan serangkaian opsi untuk pertempuran, bukan hanya satu rencana. Saat ini, tim keamanan siber terus mengecap pelajaran tidak menyenangkan ini secara langsung. Menurut sebuah studi IBM® Security X-Force, waktu untuk melakukan serangan ransomware berkurang hingga 94% selama beberapa tahun terakhir, dengan penyerang bergerak lebih cepat. Yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dicapai, sekarang bisa dilakukan dalam hitungan hari.

Untuk menutup kerentanan dan meningkatkan ketahanan, organisasi perlu menguji operasi keamanan mereka sebelum pelaku ancaman melakukannya. Operasi red teaming dapat dikatakan adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya.