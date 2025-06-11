Apa itu biometrik perilaku?

Penipu dan penjahat siber makin menargetkan pengguna yang sah dengan menggunakan malware, phishing, dan penipuan rekayasa sosial untuk mendapatkan kredensial dan mengambil alih akun mereka untuk tujuan jahat. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, kredensial yang dicuri atau disusupi adalah vektor serangan paling umum di balik pelanggaran data, terhitung 16% dari pelanggaran.

Metode autentikasi biometrik perilaku dapat menambahkan lapisan keamanan tambahan pada sistem keamanan identitas dan deteksi penipuan di luar metode autentikasi tradisional, seperti kata sandi atau kunci keamanan.

Peretas dapat mencuri kata sandi dan kunci USB untuk mendapatkan kendali atas akun pengguna. Namun, untuk melewati sistem biometrik perilaku, mereka harus meniru perilaku pengguna—hal ini membuatnya jauh lebih sulit untuk menyembunyikan aktivitas mencurigakan.