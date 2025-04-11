Apa itu serangan brute force?

Serangan brute force adalah ancaman keamanan siber yang serius karena mereka menargetkan mata rantai terlemah dalam pertahanan keamanan: kata sandi yang dipilih manusia dan akun yang tidak terlindungi dengan baik.

Serangan brute force yang berhasil dapat menyebabkan akses tidak sah secara langsung, yang memungkinkan penyerang menyamar sebagai pengguna, mencuri data sensitif , atau menyusup ke dalam jaringan. Selain itu, tidak seperti peretasan yang lebih rumit, serangan brute force hanya membutuhkan sedikit keahlian teknis, hanya ketekunan dan sumber daya.

Salah satu risiko utama dari serangan brute force adalah bahwa satu akun yang dikompromikan dapat memiliki efek bertingkat. Sebagai contoh, jika penjahat siber memaksa kredensial administrator, mereka dapat menggunakannya untuk membobol akun pengguna lain.

Bahkan akun pengguna normal, setelah diakses, dapat mengungkapkan informasi identifikasi pribadi atau berfungsi sebagai batu loncatan untuk akses yang lebih istimewa. Banyak pelanggaran data dan insiden ransomware dimulai dengan penyerang yang menggunakan kekerasan untuk memecahkan akun akses jarak jauh—seperti Remote Desktop Protocol (RDP) atau login VPN. Begitu masuk, penyerang dapat menerapkan malware, ransomware atau hanya mengunci sistem.

Serangan brute force juga merupakan masalah keamanan jaringan karena volume upaya serangan bisa berisik. Kebisingan jaringan yang signifikan dapat membanjiri sistem otentikasi atau bertindak sebagai tabir asap untuk serangan siber yang lebih sunyi.

Baru-baru ini, para peneliti mengamati kampanye brute force global yang memanfaatkan hampir 3 juta alamat IP unik untuk menargetkan VPN dan firewall, menyoroti betapa masif dan terdistribusinya serangan ini.

Biasanya, banjir percobaan kata sandi pengguna yang gagal akan memberi tahu pertahanan, tetapi penyerang memiliki cara untuk menutupi aktivitas mereka. Dengan menggunakan bot atau botnet—jaringan komputer yang telah disusupi—penyerang dapat mendistribusikan upaya-upaya di berbagai sumber, seperti akun media sosial . Hal ini membuat upaya login berbahaya berbaur dengan perilaku pengguna normal.

Selain tingkat keparahannya sendiri, penting untuk dicatat bahwa serangan brute force sering kali berjalan seiring dengan taktik lainnya. Misalnya, penyerang mungkin menggunakan phishing untuk mendapatkan kredensial satu akun dan brute force untuk akun lain. Atau mereka mungkin menggunakan hasil serangan brute force (kata sandi curian) untuk melakukan penipuan phishing atau penipuan di tempat lain.