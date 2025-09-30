Apa itu deteksi anomali?

Jenis anomali data yang dapat diungkap oleh sistem pendeteksi anomali terbagi dalam salah satu dari dua jenis umum: tidak disengaja dan disengaja.

Anomali yang tidak disengaja adalah titik data yang menyimpang dari norma karena kesalahan atau noise dalam proses pengumpulan data. Kesalahan ini dapat bersifat sistematis atau acak, yang berasal dari masalah seperti sensor yang rusak atau kesalahan manusia selama entri data. Anomali yang tidak disengaja dapat mendistorsi kumpulan data, sehingga sulit untuk mendapatkan wawasan yang akurat.

Di sisi lain, anomali yang disengaja adalah titik data yang menyimpang dari norma karena tindakan atau peristiwa tertentu. Anomali ini dapat memberikan wawasan yang berharga ke dalam kumpulan data, karena dapat menyoroti kejadian atau tren yang unik.

Sebagai contoh, lonjakan penjualan yang tiba-tiba selama musim liburan dapat dianggap sebagai anomali yang disengaja, karena hal ini menyimpang dari pola penjualan pada umumnya, namun diperkirakan terjadi karena suatu peristiwa di dunia nyata.

Dalam hal data bisnis, ada tiga anomali data deret waktu utama: anomali titik, anomali kontekstual, dan anomali kolektif.

Anomali titik, juga dikenal sebagai pencilan global, adalah titik data individual yang berada jauh di luar kumpulan data lainnya. Anomali ini dapat disengaja atau tidak disengaja dan dapat disebabkan oleh kesalahan, gangguan, atau kejadian unik.

Contoh anomali poin adalah penarikan rekening bank yang secara signifikan lebih besar daripada penarikan pengguna sebelumnya.

Anomali kontekstual adalah titik data yang menyimpang dari norma dalam konteks tertentu. Anomali ini tidak selalu merupakan outlier ketika dipertimbangkan secara terpisah, tetapi menjadi anomali ketika dilihat dalam konteks spesifiknya.

Misalnya, pertimbangkan penggunaan energi rumah. Jika terjadi peningkatan konsumsi energi secara tiba-tiba pada tengah hari ketika tidak ada anggota keluarga yang berada di rumah, maka anomali tersebut bersifat kontekstual. Titik data ini mungkin bukan pencilan jika dibandingkan dengan penggunaan energi di pagi atau sore hari (saat orang biasanya berada di rumah), tetapi ini adalah anomali dalam konteks waktu terjadinya.

Anomali kolektif melibatkan sekumpulan contoh data yang secara bersama-sama menyimpang dari norma, meskipun contoh individu mungkin tampak normal.

Contoh dari jenis anomali ini adalah kumpulan data lalu lintas jaringan yang menunjukkan lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba dari beberapa alamat IP pada saat yang bersamaan.