Apa itu unit pemrosesan pusat (CPU)?

Komputer kini dipahami sebagai bagian mendasar dari kehidupan masa kini sehingga terasa seolah-olah komputer telah selalu bersama kita. Namun tentu saja, tidak demikian.

Dikatakan bahwa semua teknologi berdiri di pundak raksasa. Sebagai contoh, dalam sejarah komputasi, terdapat para visioner awal yang melakukan banyak eksperimen dan menghasilkan banyak tulisan yang membantu membentuk generasi pemikir berikutnya yang kemudian memunculkan ide-ide lebih lanjut tentang potensi komputasi, dan seterusnya.

Di era modern, kisah komputasi dimulai saat terjadi konflik. Perang Dunia II sedang berkecamuk ketika pemerintah AS mengontrak sebuah kelompok dari Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Misi mereka adalah membangun komputer yang sepenuhnya elektronik yang dapat menghitung jumlah jarak secara akurat untuk tabel jangkauan artileri. Dipimpin oleh fisikawan John Mauchly dan insinyur J. Presper Eckert, Jr., pekerjaan dimulai pada awal 1943.

Mesin penghitung yang mereka selesaikan pada awal 1946 disebut ENIAC (tautan berada di luar ibm.com)—dan secara harfiah dan kiasan merupakan pengembangan besar.

ENIAC menelan biaya USD 400.000 (setara dengan sekitar USD 6,7 juta pada tahun 2024, jika disesuaikan dengan inflasi). Mesin itu dibangun di ruang bawah tanah Moore School, yang menempati ruang ruangan seluas 1.500 kaki persegi. Jumlah komponen komputer yang sangat banyak, termasuk lebih dari 17.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 6.000 sakelar, dan 1.500 relay. Satu hal yang menarik, tabung vakum menghasilkan begitu banyak panas sehingga ENIAC memerlukan sistem pendingin udara khusus.

Meskipun memiliki CPU primitif, ENIAC adalah keajaiban pada masanya dan dapat memproses sebanyak 5.000 persamaan per detik. Ketika Perang Dunia II berakhir, ENIAC segera diikutkan ke dalam Perang Dingin yang terjadi di pihak Amerika. Tugas pertamanya adalah menjalankan perhitungan yang berkaitan dengan pembuatan senjata baru—bom hidrogen, yang memiliki dampak ledakan seribu kali lebih kuat dari bom atom.