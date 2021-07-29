Apa itu perangkat lunak sumber terbuka?

Perangkat lunak sumber terbuka adalah perangkat lunak yang dikembangkan dan dikelola melalui kolaborasi terbuka. Ini tersedia bagi siapa saja yang ingin menggunakan, memeriksa, mengubah dan mendistribusikan kembali sesuka mereka, biasanya tanpa biaya.
Sumber terbuka kontras dengan aplikasi perangkat lunak berpemilik atau sumber tertutup, seperti Microsoft Word atau Adobe Illustrator, misalnya. Pencipta atau pemegang hak cipta menjual perangkat lunak berpemilik atau sumber tertutup kepada pengguna akhir, yang tidak diizinkan untuk mengedit, menyempurnakan, atau mendistribusikan ulang produk kecuali sebagaimana ditentukan oleh pemegang hak cipta.
Istilah 'sumber terbuka' juga merujuk secara lebih umum pada pendekatan berbasis komunitas untuk menciptakan kekayaan intelektual, seperti perangkat lunak, melalui kolaborasi terbuka, inklusivitas, transparansi, dan pembaruan publik yang sering.
Hingga pertengahan 1970-an, kode komputer dipandang implisit untuk pengoperasian perangkat keras komputer, dan bukan kekayaan intelektual unik yang tunduk pada perlindungan hak cipta. Organisasi memprogram perangkat lunak mereka sendiri, dan berbagi kode adalah praktik umum.
Komisi Penggunaan Teknologi Baru untuk Karya Berhak Cipta didirikan pada tahun 1974 dan menyimpulkan bahwa kode perangkat lunak merupakan kategori karya kreatif yang cocok untuk perlindungan hak cipta. Hal ini mendorong pertumbuhan penerbitan perangkat lunak independen sebagai sebuah industri, dengan kode sumber eksklusif sebagai sumber pendapatan utama. Ketika komputasi pribadi membawa aplikasi ke setiap meja perusahaan dan banyak rumah tangga, pasar perangkat lunak menjadi sangat kompetitif dan penerbit perangkat lunak menjadi semakin waspada terhadap pelanggaran hak milik mereka.
Sebuah pemberontakan terhadap pembatasan dan keterbatasan perangkat lunak berpemilik dimulai pada tahun 1983. Programmer Richard Stallman kesal dengan gagasan bahwa pengguna tidak dapat menyesuaikan perangkat lunak berpemilik apa pun yang mereka anggap cocok untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Stallman merasa bahwa "perangkat lunak harus bebas—seperti dalam berpendapat, bukan bir," dan memperjuangkan gagasan perangkat lunak yang tersedia secara bebas untuk penyesuaian.
Stallman mendirikan Free Software Foundation, dan kemudian mendorong pengembangan alternatif sumber terbuka untuk sistem operasi Unix yang dimiliki AT&T, di antara aplikasi-aplikasi lainnya. Dia juga berinovasi dengan lisensi perangkat lunak copyleft pertama, Lisensi Publik Umum GNU (General Public License/GPL), yang mengharuskan siapa pun yang menyempurnakan kode sumbernya untuk mempublikasikan versi yang telah disunting secara bebas kepada semua orang.
Esai Eric S. Raymond pada tahun 1997 yang berjudul "Katedral dan Bazaar" dipandang sebagai titik balik dalam gerakan perangkat lunak bebas. Raymond membandingkan pendekatan tertutup dan top-down yang biasa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berpemilik di mana semua pengembangan ditangani oleh kelompok inti (yang disebutnya The Cathedral), dengan pengembangan publik yang terbuka dan dibagikan secara bebas melalui internet (The Bazaar). Tidak lama setelah itu, Netscape Corporation merilis kode peramban Mozilla sebagai sumber terbuka, dan gerakan sumber terbuka mendapatkan legitimasi.
Karena banyak yang merasa bahwa istilah Stallman 'perangkat lunak bebas' kurang tepat menekankan 'bebas biaya' sebagai nilai utama perangkat lunak, istilah 'sumber terbuka' diadopsi pada tahun 1999. Open Source Initiative diciptakan untuk mengadvokasi hal itu; organisasi tersebut juga telah menetapkan aturan dasar bagi industri melalui definisi sumber terbuka, dan menyelenggarakan lisensi sumber terbuka yang patuh. Saat ini, istilah perangkat lunak bebas, perangkat lunak sumber terbuka, perangkat lunak sumber terbuka dan gratis, serta perangkat lunak bebas atau sumber terbuka libre semuanya merujuk kepada hal yang sama: perangkat lunak dengan kode sumber yang tersedia untuk penggunaan dan penyesuaian publik.
Perangkat lunak sumber terbuka kini memainkan peran penting dalam komputasi, dengan teknologi sumber terbuka yang menjadi fondasi internet, komputasi bisnis, dan komputasi pribadi. Hampir semua perangkat komputasi sekarang berisi kode sumber terbuka dari berbagai jenis, biasanya diadopsi oleh pengembang untuk melakukan operasi dasar, dan sering kali fungsi yang lebih canggih.
Beberapa aplikasi perangkat lunak sumber terbuka yang paling umum meliputi:
Sistem operasi Linux, alternatif sumber terbuka untuk sistem operasi Unix
Mozilla Firefox, browser web yang awalnya didasarkan pada Netscape Navigator
LibreOffice, rangkaian aplikasi produktivitas kantor yang menyaingi Microsoft Office
GIMP (Program Manipulasi Gambar GNU), alternatif sumber terbuka untuk Adobe Photoshop
VLC Media Player, aplikasi lintas platform untuk menonton video
Program sumber terbuka juga banyak digunakan dalam jaringan, perusahaan dan komputasi cloud. Kategori perangkat lunak sumber terbuka yang disebut oleh para profesional TI sebagai yang paling umum dalam penerapan organisasi mereka meliputi:
Bahasa pemrograman dan kerangka kerja
Database dan teknologi data
Sistem operasi
Repositori publik berbasis Git
Kerangka kerja untuk kecerdasan buatan, machine learning, atau pembelajaran mendalam
Alasan memilih perangkat lunak sumber terbuka dapat sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain dan dari satu organisasi ke organisasi lain. Dalam banyak kasus, pengguna akhir sama sekali tidak menyadari program sumber terbuka di komputer atau perangkat seluler mereka. Juga umum bagi pengguna akhir untuk mengunduh aplikasi gratis seperti browser Mozilla Firefox, atau aplikasi Android. Pengguna ini hanya menginginkan fungsionalitas perangkat lunak, tanpa niat untuk menulis ulang atau bahkan melihat kode sumber.
Di sisi lain, sebuah perusahaan mungkin memilih perangkat lunak sumber terbuka daripada alternatif berpemilik karena biayanya yang rendah (atau tanpa biaya), fleksibilitas untuk menyesuaikan kode sumber, atau keberadaan komunitas besar yang mendukung aplikasi. Programmer profesional atau amatir dapat menyumbangkan keahlian pengembangan dan pengujian mereka ke proyek sumber terbuka, sering kali untuk meningkatkan reputasi mereka dan terhubung dengan orang lain di bidang ini. Sekarang ini sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan untuk menyediakan karyawan berbayar bagi proyek sumber terbuka untuk mendukung vitalitas pengembangan perangkat lunak sumber terbuka dan membantu memastikan produk berkualitas tinggi.
Meskipun produk sumber terbuka dapat menghindarkan perusahaan dari biaya lisensi, namun mereka dapat mengeluarkan biaya lain, biasanya untuk integrasi jaringan, dukungan pengguna akhir dan TI, dan layanan lain yang biasanya disertakan dengan perangkat lunak berpemilik. Namun, banyak perusahaan menganggap perangkat lunak sumber terbuka perusahaan setidaknya sama andal dan amannya dengan perangkat lunak berpemilik, dan merasa lebih nyaman dengan solusi sumber terbuka karena mereka dapat memeriksa kode program dan memahami dengan tepat apa yang mereka tambahkan ke infrastruktur komputasi mereka.
Model pengembangan sumber terbuka mencakup rentang penuh. Sejumlah besar program sumber terbuka telah berasal dari programmer solo atau tim kecil programmer. Sebagai contoh, Guido van Rossum mengatakan bahwa ia mulai mengerjakan bahasa pemrograman Python yang populer karena ia memiliki waktu luang selama minggu liburan Natal pada tahun 1989. Demikian pula, server web Apache dimulai dengan sekelompok kecil programmer yang bekerja sama untuk meningkatkan perangkat lunak server yang awalnya ditulis oleh Robert McCool sebagai sarjana dalam program superkomputer.
Seiring dengan semakin matangnya proyek-proyek sumber terbuka ini dan proyek-proyek sejenisnya, mereka telah melibatkan ribuan programmer yang menyumbangkan banyak sekali baris kode - dan menguji perangkat lunak, menulis dokumentasi, membuat situs web proyek, dan masih banyak lagi.
Di ujung spektrum yang lain, platform orkestrasi kontainer Kubernetes diprakarsai oleh para insinyur Google, sebagai implementasi sumber terbuka dari teknologi yang awalnya dibuat secara internal untuk menyeimbangkan beban kerja server Google. Google membawa proyek tersebut ke komunitas sumber terbuka melalui pembentukan konsorsium baru dalam Linux Foundation yang disebut Cloud Native Computing Foundation. Sejak itu, ribuan pengembang telah bekerja pada kernel yang terus berkembang, termasuk perwakilan dari perusahaan komputer besar.
Seiring berjalannya waktu, suatu ekosistem harus mendukung proyek perangkat lunak sumber terbuka. Layanan hosting kode seperti GitHub, Bitbucket, SourceForge, dan Google Code menyediakan repositori pusat, kontrol versi, dan fungsi lain yang memungkinkan kelompok kerja yang beragam dan terdistribusi untuk berkolaborasi dan mengelola proyek sumber terbuka. GitHub sendiri telah mendaftarkan 83 juta pengembang dan lebih dari 20 juta repositori proyek terbuka, dengan masing-masing repositori mewakili cabang unik dari proyek sumber terbuka.
Sejumlah organisasi nirlaba telah muncul untuk mendukung dan mendanai pemeliharaan proyek sumber terbuka yang sedang berlangsung, seperti Free Software Foundation dan Open Source Initiative. Dan ada banyak yayasan khusus aplikasi, seperti Linux Foundation, yang mendukung program sumber terbuka tertentu dan proyek terkait yang mendukung teknologi tersebut.
'Sumber terbuka' dan 'berpemilik' mewakili pendekatan alternatif untuk kepemilikan kekayaan intelektual (IP) yang terkandung dalam sebuah aplikasi. Dengan sumber terbuka, IP dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi publik tanpa motif keuntungan yang melekat pada kepemilikan kekayaan intelektual. Sebaliknya, perangkat lunak berpemilik memonetisasi nilai kekayaan intelektual dengan membebankan biaya langganan atau biaya lisensi berpemilik.
Gagasan di balik perangkat lunak sumber terbuka, bagaimanapun juga, bukanlah pesan anti-keuntungan atau anti-kapitalisme, tetapi lebih kepada, di tangan komunitas penggunanya, perangkat lunak ini secara alami akan mencapai potensi terbesar dengan memberikan nilai yang lebih besar kepada lebih banyak pengguna. Proyek sumber terbuka terbesar dalam sejarah, yaitu internet, pada awalnya digunakan untuk berbagi makalah akademis; segala sesuatu di luar contoh penggunaan yang sempit itu adalah hasil dari banyak orang yang membayangkan dan mengimplementasikan berbagai kemungkinan baru.
Meskipun perangkat lunak sumber terbuka tersedia secara bebas untuk umum, perangkat lunak ini tidak berada dalam domain publik, sebuah kategori hukum kekayaan intelektual tanpa hak kepemilikan. Melalui sentuhan yang cerdik terhadap hak cipta tradisional, para pencipta perangkat lunak sumber terbuka menciptakan apa yang mereka namakan 'copyleft', yang mengizinkan penggunaan, perubahan, dan pendistribusian ulang kode sumber oleh publik tanpa batas, tetapi mencegah orang lain membuat karya berdasarkan kode tersebut menjadi perangkat lunak berhak cipta. Namun, saat ini terdapat lebih dari 100 jenis lisensi perangkat lunak sumber terbuka, beberapa di antaranya mengizinkan karya turunan yang dibangun di atas kode sumber terbuka untuk memiliki hak cipta dan dijual. Ini memperluas peluang komersial bagi mereka yang membuat perangkat lunak sumber terbuka.
Sekali lagi, GPL Stallman menetapkan bahwa siapa pun dapat menulis ulang perangkat lunaknya sesuka mereka, selama kode yang dihasilkan dipublikasikan secara gratis untuk digunakan oleh semua orang. Dengan cara ini, lisensi copyleft GPL menciptakan jenis kekayaan intelektual kuasi-domain-publik yang baru, namun dengan pembatasan yang dapat ditegakkan secara hukum yang diberlakukan oleh pemegang hak cipta asli untuk melindungi dari klaim kepemilikan yang dibatasi oleh pihak lain di kemudian hari.
Sejak saat itu, berbagai lisensi perangkat lunak sumber terbuka telah dikembangkan; Open Source Initiative mencantumkan lebih dari 100 lisensi sumber terbuka yang telah disetujui. Beberapa di antaranya memungkinkan produk berpemilik dibuat dari kode sumber terbuka.
Lisensi sumber terbuka terkadang dikategorikan sebagai 'permisif'-yaitu, mengizinkan pengguna untuk memiliki hak cipta atas karya mereka sendiri-atau 'protektif', seperti copyleft. Lisensi sumber terbuka MIT dan BSD adalah lisensi permisif yang paling sering digunakan, sementara GPL tetap menjadi salah satu lisensi pelindung copyleft yang paling sering digunakan. Banyak lisensi alternatif yang kompatibel dengan GPL atau MIT, yang berarti bahwa kode perangkat lunak yang ditulis di bawah lisensi ini dapat digunakan di aplikasi lain yang menggunakan lisensi GPL atau MIT.
Meskipun tampaknya pembuatan perangkat lunak sumber terbuka adalah usaha yang berpikiran tinggi, bahkan bersifat amal, ada pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkannya, dan menyelesaikan pekerjaan ini membutuhkan uang. Untungnya ada sejumlah cara agar proyek sumber terbuka — dan perusahaan yang dibangun di sekitarnya — dapat berkembang.
Salah satu caranya adalah melalui sumbangan amal ke yayasan. Perusahaan-perusahaan berminat mendukung perangkat lunak sumber terbuka karena menyediakan fungsionalitas yang signifikan dengan penghematan biaya yang signifikan pula, dan sering kali menyumbangkan dana dan bahkan mendedikasikan karyawan bergaji tetap untuk bekerja pada proyek-proyek sumber terbuka. Tetapi hal ini terutama menyediakan pemeliharaan teknologi jangka panjang dan tidak menghasilkan keuntungan bagi proyek sumber terbuka.
Model bisnis yang lebih umum adalah membebankan biaya kepada pelanggan untuk dukungan dan keahlian. Pada tahun 1993, Red Hat mulai menjual redistribusi sistem operasi Linux untuk perusahaan, membebankan biaya kepada pelanggan untuk dukungan dan fitur tambahan yang ditujukan secara khusus untuk memecahkan masalah yang mungkin dihadapi perusahaan ketika menerapkan sistem operasi yang tidak dikuratori dan terus diperbarui. Pada tahun 2012, Red Hat menjadi perusahaan perangkat lunak sumber terbuka pertama yang melampaui pendapatan USD 1 miliar; pada tahun 2019, IBM Corporation mengakuisisi Red Hat senilai USD 34 miliar, akuisisi perangkat lunak terbesar dalam sejarah.
WordPress, awalnya platform blogging, sekarang banyak digunakan untuk membangun, mengelola, dan menghosting situs web. WordPress beroperasi sebagai platform berbasis cloud atau perangkat lunak sebagai layanan, dan membebankan biaya berlangganan berjenjang kepada pelanggan untuk hosting web, dukungan, dan fungsionalitas situs tambahan (misalnya, kemampuan e-commerce atau alat SEO).
Pembuat perangkat lunak terbuka lainnya tidak memungut biaya apa pun untuk perangkat lunak mereka, tetapi memperoleh pendapatan yang signifikan karena lalu lintas yang dihasilkan perangkat lunak mereka. Sebagai contoh, GitHub memperoleh pendapatan berdasarkan iklan yang muncul di situs mereka; Mozilla Firefox memperoleh pendapatan dari mesin pencari yang didukungnya.
