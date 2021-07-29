Apa itu perangkat lunak sumber terbuka?

Hingga pertengahan 1970-an, kode komputer dipandang implisit untuk pengoperasian perangkat keras komputer, dan bukan kekayaan intelektual unik yang tunduk pada perlindungan hak cipta. Organisasi memprogram perangkat lunak mereka sendiri, dan berbagi kode adalah praktik umum.

Komisi Penggunaan Teknologi Baru untuk Karya Berhak Cipta didirikan pada tahun 1974 dan menyimpulkan bahwa kode perangkat lunak merupakan kategori karya kreatif yang cocok untuk perlindungan hak cipta. Hal ini mendorong pertumbuhan penerbitan perangkat lunak independen sebagai sebuah industri, dengan kode sumber eksklusif sebagai sumber pendapatan utama. Ketika komputasi pribadi membawa aplikasi ke setiap meja perusahaan dan banyak rumah tangga, pasar perangkat lunak menjadi sangat kompetitif dan penerbit perangkat lunak menjadi semakin waspada terhadap pelanggaran hak milik mereka.

Sebuah pemberontakan terhadap pembatasan dan keterbatasan perangkat lunak berpemilik dimulai pada tahun 1983. Programmer Richard Stallman kesal dengan gagasan bahwa pengguna tidak dapat menyesuaikan perangkat lunak berpemilik apa pun yang mereka anggap cocok untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Stallman merasa bahwa "perangkat lunak harus bebas—seperti dalam berpendapat, bukan bir," dan memperjuangkan gagasan perangkat lunak yang tersedia secara bebas untuk penyesuaian.

Stallman mendirikan Free Software Foundation, dan kemudian mendorong pengembangan alternatif sumber terbuka untuk sistem operasi Unix yang dimiliki AT&T, di antara aplikasi-aplikasi lainnya. Dia juga berinovasi dengan lisensi perangkat lunak copyleft pertama, Lisensi Publik Umum GNU (General Public License/GPL), yang mengharuskan siapa pun yang menyempurnakan kode sumbernya untuk mempublikasikan versi yang telah disunting secara bebas kepada semua orang.

Esai Eric S. Raymond pada tahun 1997 yang berjudul "Katedral dan Bazaar" dipandang sebagai titik balik dalam gerakan perangkat lunak bebas. Raymond membandingkan pendekatan tertutup dan top-down yang biasa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berpemilik di mana semua pengembangan ditangani oleh kelompok inti (yang disebutnya The Cathedral), dengan pengembangan publik yang terbuka dan dibagikan secara bebas melalui internet (The Bazaar). Tidak lama setelah itu, Netscape Corporation merilis kode peramban Mozilla sebagai sumber terbuka, dan gerakan sumber terbuka mendapatkan legitimasi.

Karena banyak yang merasa bahwa istilah Stallman 'perangkat lunak bebas' kurang tepat menekankan 'bebas biaya' sebagai nilai utama perangkat lunak, istilah 'sumber terbuka' diadopsi pada tahun 1999. Open Source Initiative diciptakan untuk mengadvokasi hal itu; organisasi tersebut juga telah menetapkan aturan dasar bagi industri melalui definisi sumber terbuka, dan menyelenggarakan lisensi sumber terbuka yang patuh. Saat ini, istilah perangkat lunak bebas, perangkat lunak sumber terbuka, perangkat lunak sumber terbuka dan gratis, serta perangkat lunak bebas atau sumber terbuka libre semuanya merujuk kepada hal yang sama: perangkat lunak dengan kode sumber yang tersedia untuk penggunaan dan penyesuaian publik.