Ingin tahu apa yang diharapkan untuk AI sumber terbuka pada tahun 2025? Berikut adalah beberapa perkembangan yang bisa membentuk tahun depan.
Selama beberapa tahun terakhir, model AI telah menjadi pusat perhatian. Namun pada tahun 2025, para ahli mengatakan bahwa percakapan akan bergeser lebih dekat kepada sistem AI sumber terbuka.
“Apa yang akan kita lihat adalah pergeseran menuju sistem AI, bukan sekadar model,” kata Anastasia Stasenko, salah satu pendiri Pleias, sebuah startup Prancis yang baru-baru ini merilis Common Corpus, kumpulan data multibahasa terbuka terbesar untuk pelatihan LLM, serta model yang dilatih secara eksklusif pada data terbuka.
“Apa yang benar-benar akan mendorong nilai penyedia adalah sistem yang dibangun berdasarkan berbagai jenis model sumber terbuka,” ujarnya. “Hal ini akan didorong oleh integrasi, oleh pendekatan yang lebih vertikal. Ini bukan hanya model, ini adalah sistem.” Stasenko menunjuk pada elemen-elemen di luar model yang dimasukkan ke dalam sistem yang lebih besar, seperti pengklasifikasi dan pengurai. “Ini bukan hanya tentang model.”
Percakapan besar lainnya pada tahun 2024 adalah ROI untuk bisnis yang berinvestasi dalam AI. Tahun ini, riset menunjukkan kita akan melihat korelasi yang lebih langsung antara ROI dan AI sumber terbuka.
Dalam studi IBM® terhadap lebih dari 2.400 pengambil keputusan TI, 51% bisnis yang menggunakan alat sumber terbuka melihat ROI positif, dibandingkan hanya 41% dari mereka yang tidak.
“Perangkat lunak sumber terbuka dapat memberi Anda kemampuan untuk memanfaatkan AI dengan cara yang hemat biaya bagi bisnis Anda dan benar-benar memberikan kecepatan yang Anda butuhkan,” kata JJ Asghar, Advokat Pengembang di IBM® Research.
Linux Foundation, yang dikenal mendukung proyek-proyek besar seperti Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF), dan PyTorch, juga menyoroti manfaat sumber terbuka bagi transparansi dan efisiensi biaya dalam laporan terbaru.
“Bisnis mendapat manfaat dari akses gratis ke kerangka kerja yang kuat yang menghilangkan biaya awal yang tinggi dan memungkinkan penyesuaian yang mudah, sehingga memberdayakan organisasi dari berbagai ukuran untuk berinovasi dan berkembang,” jelas Ibrahim Haddad, VP Program Strategis di Linux Foundation.
Dengan disahkannya UU AI Uni Eropa pada tahun 2024, kita dapat mengharapkan AI etis untuk Lanjutkan menjadi topik diskusi dan perdebatan.
Haddad percaya bahwa tata kelola AI dan regulasi AI akan memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan AI sumber terbuka. “UU AI Uni Eropa akan mendorong praktik AI yang etis, meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proyek-proyek sumber terbuka,” kata Haddad. “Kami berharap ini mendorong lebih banyak kolaborasi dalam deteksi bias dan pengembangan alat audit etis.”
Stasenko mengatakan bahwa ia melihat “meningkatkan penerimaan sosial dan transparansi untuk AI” sebagai “peluang bisnis itu sendiri.” Dia menyoroti contoh penggunaan bernilai tinggi dan sensitif di industri seperti layanan kesehatan dan jasa keuangan, seraya menambahkan bahwa transparansi akan menjadi landasan manajemen risiko yang baik.
“Perusahaan membutuhkan cara yang aman, terlindungi, dan pribadi untuk mengambil kesimpulan dengan AI,” kata Asghar. “Para pemain utama di ruang sumber terbuka mengatakan mereka tidak mengambil data Anda, tetapi perusahaan tidak dapat mempercayainya sepenuhnya.” Asghar menambahkan bahwa model terbuka seperti IBM® Granite 3.1 dapat membantu perusahaan memanfaatkan AI dengan cara yang aman dan pribadi. “Ini sangat kuat,” katanya.
Banyak perusahaan telah berhasil memperkenalkan model bahasa kecil dalam dua tahun terakhir. Dan model-model itu terus menjadi lebih pintar dan lebih pintar. Ambil contoh model Llama Meta—perusahaan baru-baru ini meluncurkan Llama 3.3 70B, model teks saja yang menawarkan kinerja setara dengan model 3.1 405B yang dirilis hanya lima bulan sebelumnya.
“Hal ini juga berlaku secara generasi,“ ujar Sy Choudhury, Direktur Kemitraan AI di Meta. “Kami berharap tingkat kemajuan ini akan Lanjutkan, yang akan memberikan manfaat kepada semua pihak dalam mengurangi biaya dan daya sistem saat menghadirkan contoh penggunaan AI generatif kepada konsumen dan bisnis.“
Matt White, Direktur Eksekutif Yayasan PyTorch, sependapat. “Saya pikir tren paling meresap dalam AI sumber terbuka pada tahun 2025 adalah peningkatan kinerja model yang lebih kecil dan dorongan membawa model AI ke edge,” katanya, seraya menambahkan bahwa model yang lebih kecil juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sistem eksternal.
“Ada banyak persoalan yang sulit dalam bidang pembelajaran mendalam,” tegas White. “Mudah-mudahan, akan muncul inovasi yang dapat mengurangi ukuran model sambil mempertahankan kinerjanya, membuat model lebih responsif serta menjaga pengetahuan tetap mutakhir tanpa bergantung pada sistem eksternal.”
Stasenko menekankan bahwa jika 2024 adalah tahun munculnya model yang lebih kecil, maka 2025 akan menjadi tahun memanfaatkan kemampuan setiap model, dengan fokus pada efisiensi energi. “Ini satu-satunya cara,” katanya.
Model multimodal—atau model yang dapat memproses berbagai jenis media seperti teks, video, gambar, dan audio—juga akan menjadi lebih baik dan semakin umum pada tahun 2025, kata para pakar. Dan itu termasuk versi sumber terbuka.
“Munculnya fungsionalitas multimodal akan berlanjut tahun depan,” kata Choudhury dari Meta. “Saat ini, sebagian besar model yang memadukan teks, gambar, dan ucapan merupakan gabungan dari beberapa model AI, tetapi hal ini akan berubah.” Choudhury memprediksi bahwa arsitektur masa depan akan menjadi multimodal asli pada dua dimensi atau lebih, yang akan menghasilkan berbagai contoh penggunaan baru yang “menakjubkan”. “Bayangkan Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada model tentang suatu gambar hanya dengan menggunakan suara Anda, dan model tersebut dapat menjawab kembali dengan lancar melalui ucapan, teks, atau gambar. Atau bagaimana jika model tersebut merespons dengan ketiganya sekaligus?”
Akankah AI sumber terbuka mendorong lebih banyak inovasi pada tahun 2025? Haddad, dari Linux Foundation, percaya begitu. Dan ketika model AI menjadi lebih kompleks, ia percaya bahwa organisasi akan membuka inovasi melalui kolaborasi dengan kontributor eksternal.
“Dengan sumber terbuka, pengembang dari seluruh dunia dapat berbagi keahlian mereka, yang menghasilkan kemajuan pesat dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka kerja gen AI,” ujarnya. “Misalnya, di Linux Foundation AI & Data, kami memiliki lebih dari 100.000 pengembang yang berkontribusi pada 68 proyek yang kami host, berasal dari lebih dari 3.000 organisasi. Tidak ada satu organisasi pun di luar sana yang dapat menandingi tingkat keahlian dan skala tersebut.
Arnaud Le Hors, Senior Technical Staff Member of Open Technologies di IBM® Research, juga membayangkan bahwa kolaborasi antar perusahaan besar dalam pengembangan LLM akan menjadi lebih umum.
“Masih ada persaingan dan perlombaan untuk merilis model dengan kinerja terbaik,” kata Le Hors. “Namun, kita dapat membayangkan perusahaan-perusahaan besar berkolaborasi pada model dasar di masa depan.”
