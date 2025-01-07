Selama beberapa tahun terakhir, model AI telah menjadi pusat perhatian. Namun pada tahun 2025, para ahli mengatakan bahwa percakapan akan bergeser lebih dekat kepada sistem AI sumber terbuka.

“Apa yang akan kita lihat adalah pergeseran menuju sistem AI, bukan sekadar model,” kata Anastasia Stasenko, salah satu pendiri Pleias, sebuah startup Prancis yang baru-baru ini merilis Common Corpus, kumpulan data multibahasa terbuka terbesar untuk pelatihan LLM, serta model yang dilatih secara eksklusif pada data terbuka.

“Apa yang benar-benar akan mendorong nilai penyedia adalah sistem yang dibangun berdasarkan berbagai jenis model sumber terbuka,” ujarnya. “Hal ini akan didorong oleh integrasi, oleh pendekatan yang lebih vertikal. Ini bukan hanya model, ini adalah sistem.” Stasenko menunjuk pada elemen-elemen di luar model yang dimasukkan ke dalam sistem yang lebih besar, seperti pengklasifikasi dan pengurai. “Ini bukan hanya tentang model.”