Apa itu model dasar?

Seperti model AI lainnya, model dasar masih bersaing dengan risiko AI. Ini adalah faktor yang perlu diingat bagi perusahaan yang mempertimbangkan model dasar sebagai teknologi yang mendasari alur kerja internal mereka atau aplikasi AI komersial.

Bias: Sebuah model dapat belajar dari bias manusia yang ada dalam data pelatihan dan bias tersebut dapat mengalir ke output dari model yang telah disempurnakan.

Biaya komputasi: Menggunakan model fondasi yang ada masih membutuhkan memori yang signifikan, perangkat keras canggih seperti GPU (unit pemrosesan grafis) dan sumber daya komputasi lainnya untuk menyempurnakan, menerapkan, dan memelihara.

Privasi data dan kekayaan intelektual: Model dasar dapat dilatih pada data yang diperoleh tanpa persetujuan atau pengetahuan pemiliknya. Berhati-hatilah saat memasukkan data ke dalam algoritma untuk menghindari pelanggaran hak cipta pihak lain atau mengekspos informasi identifikasi pribadi atau informasi rahasia bisnis.

Biaya lingkungan: Pelatihan dan menjalankan model dasar berskala besar melibatkan perhitungan komputasi padat energi yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan konsumsi air.

Halusinasi: Memverifikasi hasil model dasar AI penting untuk memastikan mereka menghasilkan output yang benar secara faktual.