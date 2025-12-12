Gunakan Llama 3.2-90b-vision-instruct untuk kueri AI multimodal di Python dengan watsonx

Banyak dari kita yang akrab dengan aplikasi AI unimodal. Alat AI unimodal yang populer adalah ChatGPT. Chatbot seperti ChatGPT menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami pertanyaan pengguna dan mengotomatiskan tanggapan secara real time. Jenis input yang dapat diterapkan pada model bahasa besar unimodal (LLM) ini terbatas pada teks.

Kecerdasan buatan multimodal (AI) bergantung pada model machine learning yang dibangun di atas neural networks. Neural networks ini mampu memproses dan mengintegrasikan informasi dari berbagai jenis data dengan menggunakan teknik pembelajaran mendalam yang kompleks. Modalitas berbeda yang dihasilkan oleh model AI generatif ini, kadang-kadang disebut model AI, dapat mencakup teks, gambar, video dan input audio.

Sistem AI multimodal memiliki banyak contoh penggunaan dunia nyata mulai dari diagnosis gambar medis dalam pengaturan perawatan kesehatan menggunakan visi komputer hingga pengenalan suara dalam aplikasi terjemahan. Kemajuan teknologi AI ini dapat mengoptimalkan berbagai domain. Keuntungan utama dari arsitektur multimodal adalah kemampuan untuk memproses berbagai jenis data.