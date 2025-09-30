Apa itu klasifikasi gambar?

Metode ini bergantung pada proses pengumpulan gambar dan pelabelan yang dikembangkan secara ketat agar sesuai dengan tugas atau tujuan klasifikasi tertentu. Proses ini diselesaikan secara manual oleh para pakar yang memilih fitur utama dari gambar yang memberikan informasi visual yang paling banyak. Klasifikasi gambar berbasis aturan mengelompokkan klaster piksel serupa ke dalam kelas dengan menerapkan aturan ini, yang dibangun dari pengetahuan khusus. Ini juga memungkinkan klasifikasi yang dapat ditafsirkan dan disesuaikan tanpa bergantung pada model machine learning yang kompleks.

Bayangkan sekotak berisi foto yang Anda tugaskan untuk diatur. Koleksi ini berisi foto danau, anjing, dan mobil. Karena Anda tidak memiliki alat teknologi tinggi yang dapat digunakan dengan metode ini, Anda perlu membuat daftar.

Daftar ini dapat terlihat mirip dengan berikut ini:

Untuk “mobil,” cari ban, pintu, dan kaca spion samping.





Untuk "anjing", periksa telinga yang panjang dan terkulai, ekor yang bergoyang, dan hidung yang panjang.





Untuk “danau,” temukan foto dengan banyak air dan garis pantai.

Contoh ini menunjukkan bahwa klasifikasi berbasis aturan bergantung pada aturan dan alat yang telah ditetapkan oleh manusia. Metode ini kontras dengan membiarkan komputer “mempelajari” aturan baru untuk dirinya sendiri. Bentuk klasifikasi gambar ini dapat mencakup teknik seperti pencocokan template dan ambang batas.

Pencocokan templat melibatkan menggeser gambar templat di atas gambar input yang lebih besar dan menghitung metrik kesamaan di setiap posisi untuk menemukan wilayah yang cocok dengan gambar templat.

Ambang batas membagi gambar dengan mengubah nilai piksel menjadi biner berdasarkan nilai cutoff yang ditetapkan. Metode ini membedakan fitur dari latar belakang sesuai dengan intensitas.

Dikombinasikan dengan pembelajaran penguatan berbasis aturan, semua teknik ini berkontribusi pada sistem klasifikasi gambar yang kuat dan dapat ditafsirkan. Klasifikasi berbasis aturan dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan algoritma k-nearest neighbor atau random forest.