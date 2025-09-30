Apa itu klasifikasi gambar?

Pengumpulan dan prapemrosesan data: Mengumpulkan sejumlah besar dan beragam gambar untuk masing-masing kelompok adalah langkah pertama. Data harus diberi label, kemudian dinormalisasi. Normalisasi dan teknik augmentasi data lainnya termasuk mengubah ukuran gambar ke dimensi tetap, menormalkan nilai piksel dan banyak lagi.
Pemilihan model: Langkah selanjutnya dalam alur kerja adalah pemilihan model. Arsitektur yang dipilih kemungkinan besar adalah CNN. Seperti yang dibahas sebelumnya, CNN mulai deteksi fitur yang lebih kompleks saat data pindah melalui lapisannya.
Pelatihan dan validasi model: Setelah seleksi, gambar yang telah dilabeli kemudian dibagi menjadi kumpulan data pelatihan, kumpulan data validasi dan kumpulan data uji. Jaringan menggunakan kumpulan ini untuk mengoptimalkan dan berulang kali menyesuaikan bobotnya, meminimalkan kesalahan antara label yang diprediksi dan label yang sebenarnya. Pencegahan overfitting dibantu oleh data validasi dan proses pelatihan ini dapat dilanjutkan sampai hasilnya memenuhi standar yang telah ditentukan.
Selama langkah ini, kumpulan data gambar beranotasi manusia seperti ImageNet dapat diterapkan. ImageNet adalah koleksi besar lebih dari 14 juta gambar. Semua gambar ini diatur dan diberi label untuk mengajarkan komputer mengenali objek dalam gambar. Setiap gambar dalam basis data ditandai dengan kategori tertentu yang disebut “synset.” Synset ini mencakup hal-hal seperti "anjing", "mobil" atau "apel" dan menggunakan kerangka kerja yang disebut WordNet.
Ekstraksi fitur: Pada langkah ini, berlawanan dengan klasifikasi gambar berbasis aturan, model pembelajaran mendalam mempelajari fitur mereka sendiri dari data gambar mentah yang diekstrak. Pendekatan ini memungkinkan jaringan untuk membuat penggambaran internal untuk membedakan antara kelompok atau kelas.
Evaluasi dan penerapan: Selanjutnya, model dievaluasi pada data pengujian dan disempurnakan jika perlu. Model ini kemudian diterapkan untuk membuat prediksi pada gambar baru di lingkungan dunia nyata jika metrik yang diharapkan terpenuhi.