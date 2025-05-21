Apa itu kompromi bias-varians?

Ketika memutuskan untuk membangun model ML untuk masalah bisnis tertentu, kita harus memilih arsitektur model yang meminimalkan kesalahan dan menangkap sinyal yang mendasarinya. Bias dan varians mewakili dua sumber kesalahan prediksi. Bias mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya karena asumsi yang terlalu sederhana; sebaliknya varians menangkap seberapa banyak prediksi berfluktuasi berdasarkan data pelatihan yang berbeda.

Memahami dan mengelola kompromi ini sangat penting untuk membangun model yang menggeneralisasi ke data tidak terlihat dengan baik. Model dengan bias tinggi cenderung mengalami underfitting, kehilangan pola-pola penting, sementara model dengan varians tinggi rentan terhadap overfitting, menangkap ketidakakuratan seolah-olah mereka adalah sinyal. Mencapai keseimbangan yang tepat adalah inti dari desain machine learning yang efektif dan membantu menjelaskan mengapa model yang berkinerja baik pada data pelatihan mungkin tetap gagal di dunia nyata.

Dalam bagian penjelas ini, kami menyelami detail teknis kompromi bias-varians dan kesalahan prediksi, melukiskan gambaran tentang cara membangun model yang tepat untuk kumpulan data.