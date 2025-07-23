Apa itu machine learning statistik?

Penyusun

Fangfang Lee

Developer Advocate

IBM

Machine learning untuk statistik

Pendahuluan: Apa itu pemikiran statistik dalam machine learning?

Dalam era modern gen AI, kami melihat para praktisi membangun model machine learning (ML) dari regresi linier sederhana hingga neural networks yang kompleks dan canggih, serta model bahasa besar (LLM) generatif. Kami juga melihat ilmu data di semua bidang dan analisis data dilakukan untuk memprediksi churn pelanggan, sistem rekomendasi, dan contoh penggunaan lainnya. Namun, meskipun model machine learning (ML) mungkin terlihat seperti berjalan pada kumpulan data masif dan algoritma yang efisien, di balik layar mereka sebetulnya pada dasarnya adalah proses statistika.

Machine learning dibangun di atas teknik statistik dan alat matematika—termasuk metode Bayesian, aljabar linier, dan strategi validasi—yang memberikan struktur dan ketelitian pada proses. Baik Anda sedang membangun pengklasifikasi nonlinier, menyetel sistem pemberi rekomendasi, atau mengembangkan model generatif di Python, Anda menerapkan prinsip-prinsip inti machine learning.

Setiap kali melatih model, Anda memperkirakan parameter dari data. Ketika Anda mengujinya, Anda bertanya: apakah pola ini nyata atau hanya ketidakakuratan acak? Bagaimana kita bisa mengukur kesalahan dengan menggunakan metrik evaluasi? Ini adalah pertanyaan statistik. Proses pengujian statistik membantu kita menanamkan keyakinan dalam membangun dan menafsirkan metrik model. Memahami prasyarat ini bukan hanya merupakan dasar, tetapi juga penting untuk membangun sistem AI yang kuat dan dapat ditafsirkan berdasarkan ilmu komputer dan penalaran matematika.

Artikel ini membongkar pilar statistik di balik ML modern, tidak hanya untuk memperjelas unsur matematikanya, tetapi untuk membekali Anda dengan model mental yang diperlukan untuk membangun, melakukan debug, dan menafsirkan sistem machine learning dengan percaya diri.

Kita akan membahas enam konsep yang saling terkait:

1. Statistika: Pada dasarnya, apa itu statistika dan bagaimana ilmu ini digunakan dalam AI modern?

2. Probabilitas: Bagaimana kita mengukur ketidakpastian dalam data?

3. Distribusi: Bagaimana cara memodelkan perilaku data?

Apa itu statistika?

Statistika adalah ilmu mengekstrak insight dari data. Ilmu ini mengatur, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk mengungkap pola dan membuat keputusan di bawah ketidakpastian. Dalam konteks ilmu data dan algoritma machine learning, statistika memberikan dasar matematika untuk memahami perilaku data, memandu pilihan model, dan mengevaluasi hasil. Ilmu ini mengubah kumpulan data yang berantakan dan tidak akurat menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti.

Machine learning modern dibangun di atas metode statistika. Baik Anda menerapkan pembelajaran diawasi (misalnya, regresi atau klasifikasi), pembelajaran tanpa pengawasan (misalnya, pengelompokan) atau pembelajaran penguatan, Anda menggunakan alat yang mengakar dalam inferensi statistik. Statistika memungkinkan kita untuk mengukur ketidakpastian, menggeneralisasi dari sampel, dan menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih luas—semuanya penting untuk membangun sistem kecerdasan buatan (AI) tepercaya.

Statistika deskriptif: Memahami dasar-dasarnya

Sebelum model pelatihan, kita melakukan analisis data eksplorasi (EDA)—proses yang bergantung pada statistika deskriptif untuk meringkas karakteristik utama data. Ringkasan ini memberi tahu kita tentang kecenderungan tengah dan variabilitas setiap fitur, membantu mengidentifikasi outlier, masalah kualitas data, dan kebutuhan prapemrosesan. Memahami semua sifat ini merupakan prasyarat untuk membangun model yang efektif dan memilih algoritma machine learning yang sesuai.

Langkah-langkah Utama:

    • Mean (rata-rata):

    Rata-rata nilai aritmetika. Umum digunakan dalam mengukur sentralitas dan fungsi kesalahan seperti rata-rata kuadrat kesalahan (MSE).

    Contoh: Jika nilai pembelian pelanggan meningkat, rata-rata mendeteksi pergeseran perilaku.

    • Median:

    Nilai tengah saat data disortir. Lebih kuat terhadap outlier daripada rata-rata.

    Contoh: Dalam data pendapatan, median mencerminkan kasus “umum” lebih baik dengan adanya kekayaan yang miring.

    • Modus:

    Nilai yang paling sering terjadi. Berguna untuk fitur kategoris atau pemungutan suara mayoritas (seperti dalam beberapa metode ensambel).

    Contoh: Menemukan browser yang paling umum digunakan oleh pengunjung situs.

    • Simpangan baku (SD):

    Mengukur sejauh apa nilai tersebar dari rata-rata. SD yang rendah menyiratkan bahwa titik data dikelompokkan di dekat rata-rata, sedangkan SD tinggi menunjukkan variabilitas yang lebih besar.

    Contoh: Dalam validasi model, fitur dengan varians yang tinggi mungkin memerlukan normalisasi untuk menghindari mengalahkan fitur lain dalam algoritma berbasis jarak seperti k-nearest neighbor.

    • Rentang interkuartil (IQR):

    Rentang antara persentil ke-75 dan ke-25 (Q3 - Q1). Ini menangkap 50% pertengahan data dan berguna untuk mendeteksi outlier.

    Contoh: Dalam tugas segmentasi pelanggan, IQR yang tinggi dalam pengeluaran mungkin menunjukkan perilaku yang tidak konsisten di seluruh subkelompok.

    • Miring:

    Menunjukkan asimetri suatu distribusi. Kemiringan positif berarti ekor kanan yang lebih panjang, sedangkan kemiringan negatif berarti ekor kiri yang lebih panjang. Fitur miring mungkin melanggar asumsi model linier atau meningkatkan metrik berbasis rata-rata.

    Contoh: Distribusi miring ke kanan (seperti pendapatan) mungkin memerlukan transformasi log sebelum menerapkan regresi linier.

    • Kurtosis:

    Menjelaskan “keruncingan” distribusi, yaitu seberapa besar kemungkinan nilai-nilai ekstrem. Kurtosis tinggi menyiratkan outlier yang lebih sering, sedangkan kurtosis rendah berarti distribusi yang lebih rata.

    Contoh: Dalam deteksi penipuan, kurtosis yang tinggi dalam jumlah transaksi mungkin menandakan pola pengeluaran yang tidak normal.

    Langkah-langkah ini juga memandu keputusan prapemrosesan seperti normalisasi, standardisasi, atau imputasi, dan memengaruhi cara kita merekayasa berbagai fitur baru.

    Statistika deskriptif dalam machine learning

    Selama EDA, statistik deskriptif membantu kita:

    • Menilai distribusi data: Apakah ini variabel Gaussian? Miring? Multimodal?
    • Mengidentifikasi outlier dan kesalahan: Ketidakcocokan antara rata-rata dan median mungkin menandakan nilai yang tidak biasa.
    • Menemukan masalah kualitas data: Misalnya, mendeteksi usia negatif atau kategori yang tidak mungkin.
    • Bantuan dalam pemilihan model: Variabel target kontinu menunjukkan regresi; klasifikasi kategoris. Hubungan di antara fitur (misalnya, korelasi) juga dapat memengaruhi apakah akan menggunakan metode linear, nonparametrik, atau berbasis kernel.

    Memahami data dengan statistik juga membantu menyiapkan model untuk menangani kumpulan data besar, mengevaluasi metrik model, dan mengurangi risiko seperti overfitting. Misalnya, ringkasan deskriptif mungkin mengungkapkan kelas yang tidak seimbang atau skala fitur yang memerlukan normalisasi—keduanya memengaruhi kinerja dan keadilan model.

    Probabilitas: Bahasa ketidakpastian

    Pemodelan menggunakan machine learning ada karena ketidakpastian. Jika kita dapat memetakan input ke output dengan sempurna, kita tidak akan membutuhkan model. Tetapi data dunia nyata berantakan, tidak lengkap, dan tidak akurat, jadi kita memodelkan kemungkinan, bukan kepastian. Mempelajari probabilitas merupakan dasar dari segala hal yang menyangkut machine learning dan kecerdasan buatan (AI). Teori dalam probabilitas memungkinkan kita untuk memahami data yang kita gunakan untuk memodelkan dengan cara yang indah dan elegan. Ini memainkan peran penting dalam pemodelan ketidakpastian dalam prediksi model ML. Teori ini membantu kita mengukur kemungkinan, probabilitas, dan kepastian untuk model statistik sehingga kita dapat dengan yakin mengukur model hasil yang kita buat. Menyelami dunia probabilitas dan mempelajari dasar-dasarnya akan membantu memastikan bahwa Anda memahami dasar dari semua model pembelajaran statistik dan bagaimana prediksi mereka dihasilkan. Anda akan belajar bagaimana kita dapat membuat inferensi dan menghasilkan hasil probabilistik.

    Untuk mempelajari distribusi populer dan memodelkan data Anda dengan yakin, mari kita bahas dasar-dasarnya dan mengklarifikasi beberapa istilah.

    Variabel acak: Representasi numerik dari hasil fenomena acak. Ini adalah variabel yang nilai mungkinnya adalah hasil numerik dari proses acak.

    Variabel acak diskret: Variabel acak yang dapat berupa jumlah nilai berbeda yang terbatas atau tak terbatas dapat dihitung. Misalnya, hasil lemparan koin (Kepala = 1, Ekor = 0), atau jumlah email spam yang diterima dalam satu jam.

    Variabel acak kontinu: Variabel acak yang dapat berupa nilai apa pun dalam rentang tertentu. Misalnya, ketinggian seseorang, suhu di dalam ruangan, atau jumlah curah hujan.

    Peristiwa: Kumpulan satu atau lebih hasil dari proses acak. Misalnya, mendapatkan angka genap saat melemparkan dadu (hasil: 2, 4, 6) atau atrisi pelanggan.

    Hasil: Satu kemungkinan hasil dari percobaan acak. Misalnya, membalik koin menghasilkan "Kepala" atau "Ekor."

    Kemungkinan P(A) : Ukuran numerik dari kemungkinan suatu peristiwa A akan terjadi, mulai dari 0 (tidak mungkin) hingga 1 (pasti).

    Probabilitas bersyarat P(A|B): Probabilitas peristiwa A terjadi, mengingat peristiwa tersebut A telah terjadi. Langkah ini sangat penting dalam ML, karena kita sering ingin memprediksi hasil yang diberikan fitur tertentu.

    Probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi, dari 0 (tidak mungkin) hingga 1 (pasti).

    Dalam machine learning, probabilitas sering berbentuk probabilitas bersyarat

    Contoh: Model regresi logistik mungkin menyatakan

    > “Mengingat usia = 45, pendapatan = USD 60K, dan riwayat sebelumnya,

    > probabilitas churn adalah 0,82.”

    Contoh ini tidak berarti bahwa pelanggan akan berhenti—ini adalah keyakinan berdasarkan pola statistik dalam data pelatihan.

    Dalam era modern gen AI, model probabilistik seperti regresi logistik memainkan peran sangat besar dalam menentukan hasil dan output dari suatu model. Peran ini sering berupa fungsi aktivasi di lapisan neural networks.

    Distribusi: Memodelkan bagaimana data berperilaku

    Distribusi probabilitas adalah fungsi matematika yang menggambarkan nilai dan kemungkinan yang mungkin terjadi pada variabel acak dalam rentang tertentu. Memahami distribusi sangat penting dalam ML karena data jarang sekali tersedia sebagai titik-titik tunggal yang terisolasi; data memiliki struktur dan "bentuk." Beberapa terminologi yang perlu kita tentukan adalah:

    • Distribusi diskret: Berlaku pada variabel dengan nilai berbeda dan dapat dihitung (misalnya lemparan koin, jumlah kata).
    • Distribusi kontinu: Berlaku pada variabel yang dapat memiliki nilai apa pun dalam suatu rentang (misalnya tinggi, berat, waktu).

    Konsep inti

    • Fungsi massa probabilitas (PMF): PMF berlaku pada variabel acak diskret—variabel yang memiliki nilai berbeda dan dapat dihitung seperti 0 atau 1, kepala atau ekor, atau jumlah pelanggan yang datang ke toko. PMF memberi tahu Anda probabilitas pasti dari setiap hasil yang mungkin. Misalnya, jika Anda melempar dadu enam sisi yang adil, PMF menetapkan probabilitas 1/6 untuk setiap hasil 1,2,3,4,5,6. Berbeda dengan PDF (yang menyebarkan kepadatan probabilitas di seluruh rentang), PMF memusatkan probabilitas pada nilai yang tepat.
    • Fungsi kepadatan probabilitas (PDF): Fungsi ini membantu kita memahami persentil, kuantil, dan ambang batas probabilitas—konsep yang sering digunakan dalam model ambang batas, audit keadilan, dan kemampuan penafsiran.
    • Fungsi distribusi kumulatif (CDF): CDF memberikan probabilitas kumulatif bahwa suatu nilai kurang dari atau sama dengan ambang batas tertentu. Angka ini berkembang dari 0 menjadi 1 saat Anda bergerak di sepanjang sumbu x dan sangat berguna saat menjawab pertanyaan seperti, "Berapa proporsi pelanggan yang membelanjakan uangnya di bawah USD 50?"
    • Fungsi massa kumulatif (CMF): CMF adalah pasangan diskret CDF. Fungsi ini memberikan probabilitas kumulatif bahwa variabel diskret memiliki nilai kurang dari atau sama dengan titik tertentu.

    Membuat asumsi yang tepat tentang distribusi data Anda sangat penting—banyak algoritma machine learning mengandalkan asumsi ini untuk pemilihan maupun penafsiran model. Asumsi yang salah dapat menyebabkan perkiraan yang bias, fungsi kesalahan yang tidak selaras, dan pada akhirnya generalisasi yang buruk atau kesimpulan yang tidak valid dalam aplikasi dunia nyata.

    Distribusi probabilitas mendukung:

    • Pemodelan kesalahan: Asumsi tentang residu dalam regresi (sering kali Gaussian).
    • Fungsi kesalahan: MSE sesuai dengan asumsi Gaussian; entropi silang ke Bernoulli atau logistik.
    • Desain model: Target klasifikasi sering kali dimodelkan melalui Bernoulli; variabel laten dalam model generatif mendalam menggunakan prior Gaussian.
    • AI Generatif: Pengambilan sampel dari distribusi berdimensi tinggi yang dipelajari merupakan hal yang mendasar bagi model seperti generative adversarial networks (GAN) dan VAE.

    Contoh distribusi diskret: Uji coba Bernoulli

    Distribusi Bernoulli memodelkan probabilitas keberhasilan atau kegagalan dalam satu percobaan peristiwa acak diskret. Artinya, ia hanya memiliki dua hasil: 1 (keberhasilan) atau 0 (kegagalan). Ini adalah jenis distribusi paling sederhana yang digunakan dalam statistika, namun menjadi dasar dari banyak masalah klasifikasi dalam machine learning. Sebagai contoh, jika Anda melempar koin sebanyak 10 kali dan mendapatkan 7 kepala (sukses) dan 3 ekor (gagal), grafik fungsi massa probabilitas (PMF) adalah:

    Distribusi lempar koin - diagram batang

    Lemparan koin adalah uji coba Bernoulli klasik. Mari kita terapkan fungsi massa probabilitas ke contoh lemparan koin

    - Jadikan X variabel acak yang menunjukkan hasil dari satu lemparan

    - Jika kepala dianggap keberhasilan, kita tetapkan X=1 untuk kepala dan X=0 untuk ekor

    - Jika koin adil, probabilitas kepala adalah p=0.5

    Fungsi massa probabilitas (PMF) dari distribusi Bernoulli adalah:

     P(X=x)=px(1-p)1-x,forx{0,1}

    Distribusi Bernoulli - diagram lolipop

    Di mana:

    • p adalah probabilitas keberhasilan (X=1)
    • 1 - p adalah probabilitas kegagalan (X = 0)
    • x adalah hasil yang diamati (1 atau 0)

     

    Penerapan pada machine learning: distribusi diskret

    Memahami PMF Bernoulli penting karena membentuk fondasi probabilistik dari banyak model klasifikasi. Khususnya regresi yang tidak hanya menghasilkan label kelas sebagai output, tetapi memperkirakan probabilitas bahwa suatu input tertentu termasuk dalam kelas 1. Prediksi probabilitas ini ditafsirkan sebagai parameter 𝑝 dalam distribusi Bernoulli:

    Fungsi logistik (sigmoid) yang digunakan dalam regresi logistik memastikan bahwa nilai prediksi berada dalam kisaran [0,1], menjadikannya probabilitas Bernoulli yang valid. Model ini dilatih untuk memaksimalkan kemungkinan mengamati hasil biner sejati dengan asumsi bahwa setiap nilai target diambil dari distribusi Bernoulli dengan probabilitas 𝑝 yang diprediksi dari fitur 𝑋. Dalam kasus ini, karena ingin meminimalkan kesalahan pelatihan, kita mengadopsi pendekatan estimasi kemungkinan maksimum (MLE) untuk memaksimalkan kemungkinan suatu hasil, mengingat data yang diberikan. Biasanya, untuk distribusi diskret seperti Bernoulli, kita mengubah probabilitas menjadi kemungkinan untuk manipulasi yang lebih mudah. Kemungkinan tidak proporsional, seperti peluang, sehingga kita biasanya menerapkan transformasi log—dikenal sebagai log-kemungkinan, dan fungsi kesalahan sebagai log-kesalahan. Jika bagian ini terdengar agak membingungkan, Anda dapat mengunjungi penjelas regresi logistik yang disebutkan sebelumnya untuk derivasi langkah demi langkah dari fungsi log-kemungkinan menggunakan MLE. Hubungan ini memberikan landasan statistik untuk menafsirkan output sebagai perkiraan probabilistik. Aplikasi lain meliputi:

    • Pengklasifikasi biner (struktur keputusan, random forest, support vector machines dengan hasil biner) secara implisit memperlakukan klasifikasi sebagai prediksi hasil Bernoulli—terutama ketika kalibrasi probabilitas diterapkan setelah pelatihan.
    • Metrik evaluasi: Presisi, recall, dan skor F1 pada dasarnya berasal dari asumsi bahwa setiap prediksi adalah peristiwa biner (uji coba Bernoulli).

    Contoh distribusi kontinu: Distribusi (normal) Gaussian

    Distribusi normal menggambarkan variabel acak kontinu yang nilainya cenderung mengelompok di sekitar rata-rata pusat, dengan variabilitas simetris di kedua arah. Pola ini ada di mana-mana dalam statistika karena banyak fenomena alam (tinggi badan, nilai tes, kesalahan pengukuran) mengikuti pola ini, terutama jika digabungkan di seluruh sampel.

     

    Distribusi normal - kurva lonceng

    Bayangkan Anda mencatat ketinggian 1.000 orang dewasa. Merencanakan data ini akan mengungkapkan kurva berbentuk lonceng: kebanyakan orang mendekati rata-rata dan lebih sedikit orang berada pada titik ekstrem. Bentuk ini ditangkap oleh fungsi kerapatan probabilitas (PDF) dari distribusi normal:

     f(xμ,σ2)=12πσ2exp(-(x-μ)22σ2)

    Di mana:

    • 𝑥 adalah variabel kontinu (misalnya, tinggi)
    • 𝜇 adalah rata-rata (pusat distribusi)
    •  σ2  varians (penyebaran kontrol)
    • Penyebut  2πσ2  memastikan area di bawah kurva berjumlah 1
    • Parameter eksponensial menghukum nilai yang jauh dari rata-rata, membuatnya kurang mungkin

    Penerapan pada machine learning: distribusi kontinu

    • Regresi linier: Mengasumsikan bahwa residu (kesalahan) terdistribusi secara normal, yang membenarkan penggunaan rata-rata kuadrat kesalahan (MSE) sebagai fungsi kesalahan. Asumsi ini memungkinkan model untuk membuat penafsiran probabilistik dan memfasilitasi inferensi statistik (misalnya, interval kepercayaan, pengujian hipotesis pada koefisien).
    • Model generatif: Variational autoencoder (VAE), GAN, dan model generatif lainnya sering kali mengasumsikan bahwa variabel laten mengikuti distribusi normal standar. Data baru dihasilkan dengan pengambilan sampel dari ruang ini dan mengubahnya melalui jaringan yang dipelajari.
    • Regularisasi: Teknik seperti regularisasi L2 (juga dikenal sebagai regresi ridge) menghukum bobot model besar dengan menambahkan ekspresi yang sebanding dengan kuadrat bobot ke fungsi kesalahan. Parameter penalti ini sesuai dengan asumsi prior Gaussian pada parameter model—dalam istilah Bayesian, seolah-olah kita percaya bahwa bobot diambil dari distribusi normal yang berpusat pada nol. Prinsip ini mengubah regularisasi menjadi masalah pengoptimalan yang berakar pada probabilitas, mempromosikan model yang lebih sederhana, dan mengurangi overfitting.

    Kesimpulan

    Inti dari setiap sistem machine learning adalah fondasi statistik, sebuah penopang tak terlihat yang mendukung segala hal, mulai dari desain model hingga penafsiran. Kita mulai dengan menjelajahi apa sebenarnya statistika itu: bukan hanya sebuah cabang matematika, tetapi juga sebuah bahasa untuk memahami ketidakpastian dan mengekstrak makna dari data. Statistik deskriptif memberikan lensa pertama yang kita gunakan untuk memeriksa dan meringkas kompleksitas dunia, memberikan kejelasan bahkan sebelum pemodelan dimulai.

    Selanjutnya, kita terjun ke probabilitas, kumpulan alat formal untuk penalaran di bawah ketidakpastian. Dalam machine learning, probabilitas membantu kita mengukur seberapa besar kemungkinan suatu hasil, sehingga model dapat mengekspresikan keyakinan, bukan hanya prediksi sulit. Baik kemungkinan pelanggan berhenti atau kemungkinan label dalam klasifikasi, teori probabilitas mengubah data mentah menjadi insight yang dapat ditafsirkan.

    Terakhir, kita menjelajahi distribusi, yang menentukan bagaimana data berperilaku di berbagai skenario. Dari hasil biner pemodelan distribusi Bernoulli diskret hingga distribusi Gaussian berkelanjutan, membentuk asumsi kita dalam model regresi dan generatif—memahami distribusi ini sangat penting. Mereka mendukung data yang kami amati dan algoritma yang kita buat, memandu pilihan model, membentuk fungsi kesalahan, dan memungkinkan pembuatan kesimpulan yang berarti.

    Dalam algoritma machine learning modern, mulai dari regresi logistik dan naive Bayes hingga metode pembelajaran mendalam dan kernel, semua prinsip statistik ini bukanlah tambahan opsional, mereka adalah mekanisme utama dari machine learning. Mereka membantu kita bernalar tentang ketidakpastian, mengoptimalkan kinerja, dan menggeneralisasi dari pengamatan terbatas ke pengambilan keputusan di dunia nyata. Dengan menguasai dasar-dasar ini, Anda tidak hanya belajar menggunakan machine learning; Anda belajar memahami, membangun, dan menarik kesimpulan darinya.

    Bahkan dalam era AI generatif dan model pembelajaran mendalam skala besar, statistika tetap lebih relevan dari sebelumnya. Di balik setiap lapisan transformator dan langkah difusi terdapat fondasi yang dibangun di atas probabilitas, estimasi, dan asumsi distribusi. Memahami konsep seperti kompromi bias-varians dan ketidakpastian tidak hanya bersifat akademis—ini penting untuk menafsirkan model kotak hitam, mendiagnosis mode kegagalan, dan membangun AI yang bertanggung jawab dan dapat dijelaskan. Baik Anda menyempurnakan model dasar, menerapkan teknik Bayesian untuk kuantifikasi ketidakpastian atau mengevaluasi output generatif, penalaran statistik membekali Anda dengan alat untuk mengatasi kompleksitas dengan kejelasan. Ketika gen AI tumbuh lebih kuat, mendasarkan praktik Anda dalam dasar-dasar statistik akan memastikan bahwa model Anda tidak hanya tetap canggih, tetapi juga dibangun berdasarkan prinsip dan dapat dipercaya.

