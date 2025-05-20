Apa itu klasifikasi teks?

Model yang diawasi biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi teks. Langkah pertama adalah mengumpulkan sekumpulan data besar berisi sampel teks. Data ini bisa berupa email, posting media sosial, ulasan pelanggan, atau dokumen.

Anotator manusia menerapkan label pada setiap bagian teks. Misalnya, “spam” atau “bukan spam,” atau sentimen “positif” vs “negatif”. Kumpulan data pelatihan berlabel ini merupakan dasar untuk melatih model machine learning. Biasanya, semakin banyak data, semakin akurat output.

Prapemrosesan teks input mengubah teks menjadi format standar yang dapat dibaca mesin. Pengklasifikasi hanya dapat bekerja dengan teks yang telah diterjemahkan menjadi representasi numerik, sering kali menggunakan penanaman kata atau arsitektur encoder lebih canggih yang menangkap makna semantik bahasa.

Hiperparameter mengonfigurasi variabel seperti jumlah lapisan neural networks, jumlah neuron per lapisan, atau penggunaan aktivasi. Hiperparameter ini dipilih sebelum pelatihan dimulai.

Kemudian data dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi yang belajar untuk mengaitkan pola dalam data dengan label terkait mereka.

Algoritma klasifikasi teks meliputi:

Model terlatih diuji pada validasi terpisah atau kumpulan data uji untuk mengevaluasi kinerja model dengan metrik seperti akurasi, presisi, skor recall dan F1, dan dievaluasi terhadap tolok ukur yang ditetapkan.

Model klasifikasi teks yang berkinerja baik dapat diintegrasikan ke dalam sistem produksi di mana model ini mengklasifikasikan teks yang masuk secara real-time.

Model lanjutan dapat meningkat seiring waktu dengan memasukkan data baru dan pelatihan ulang. Model bahasa terlatih seperti BERT telah mempelajari pemahaman bahasa yang mendalam dan dapat disempurnakan pada tugas klasifikasi tertentu dengan data yang relatif sedikit. Penyempurnaan mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan kinerja, terutama untuk kategori yang kompleks atau mendalam.