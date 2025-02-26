Sekarang kita memiliki setiap item pakaian dan sepatu yang dikategorikan, akan jauh lebih mudah bagi model penalaran untuk menghasilkan pakaian untuk acara yang dipilih. Mari kita buat instans dan bertanya kepada model penalarannya.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Untuk menyelaraskan nama file dengan deskripsi gambar, kita dapat menghitung daftar deskripsi gambar dan membuat daftar kamus di mana kita menyimpan deskripsi, kategori, kejadian, dan nama file setiap item di bidang masing-masing.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Sekarang, mari kita gunakan model Granite 3.2 dengan kemampuan penalaran untuk menghasilkan outfit sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan menggunakan closet daftar.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Output:

Inilah proses berpikir saya:

- Pakaian harus cocok untuk pagi santai di taman selama musim gugur.

- Saya akan memilih satu kemeja, satu celana, dan sepasang sepatu yang sesuai dengan kategori acara 'kasual'.

- Saya akan menghindari barang-barang formal atau terlalu resmi dan memilih yang nyaman untuk kegiatan taman.



Inilah tanggapan saya:



Untuk pagi hari yang santai di taman pada musim gugur, saya sarankan pakaian berikut ini:



1. **Kemeja**: Kemeja kotak-kotak biru dengan kerah dan lengan panjang (file: 'image13.jpeg')

- Pola kotak-kotak klasik untuk musim gugur dan cocok dengan suasana taman yang kasual. Lengan panjang menawarkan perlindungan terhadap suhu pagi yang lebih dingin.



2. **Celana**: Celana Khaki dengan ikat pinggang kancing dan penutup kancing di bagian depan (file: 'image7.jpeg')

- Khaki adalah pilihan serbaguna yang dapat mencocokkan suasana kasual dan juga memberikan keseimbangan yang bagus dengan kemeja kotak-kotak. Praktis dan nyaman untuk berjalan-jalan.



3. **Sepatu**: Sepasang sepatu bot kulit cokelat dengan sol tebal dan desain tinggi (file: 'image3.jpeg')

- Sepatu bot kulit cokelat menawarkan pilihan yang bergaya namun nyaman. Sol yang tebal memberikan cengkeraman dan dukungan yang baik, ideal untuk menavigasi jalan setapak taman atau tanah yang tidak rata.



Kombinasi ini memberikan tampilan santai dan berpadu yang cocok untuk tamasya pagi yang santai, sambil juga mempertimbangkan kenyamanan dan kepraktisan.

Dengan deskripsi pakaian yang dihasilkan ini, kami juga dapat menampilkan item pakaian yang direkomendasikan oleh model! Untuk melakukannya, kita cukup mengekstrak nama file. Jika model menyebutkan nama file yang sama dua kali, penting untuk memeriksa apakah gambar belum ditampilkan saat kami mengulangi daftar gambar. Kita dapat melakukannya dengan menyimpan gambar yang ditampilkan di selected_items daftar. Akhirnya, kita dapat menampilkan item yang dipilih.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))