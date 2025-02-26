Dalam tutorial ini, Anda akan dipandu melalui cara membangun stylist pribadi bertenaga AI generatif. Tutorial ini memanfaatkan model bahasa besar (LLM) IBM Granite™ Vision 3.2 untuk memproses input gambar dan Granite 3.2 dengan kemampuan penalaran terbaru yang ditingkatkan untuk merumuskan ide pakaian yang dapat disesuaikan.
Seberapa sering Anda mendapati diri Anda berpikir, “Apa yang harus saya pakai hari ini? Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan memilih barang-barang dari lemari saya!” Dilema ini adalah salah satu yang banyak dari kita berbagi. Dengan menggunakan model kecerdasan buatan (AI) mutakhir, ini tidak perlu lagi menjadi hal yang menakutkan.
Solusi berbasis AI kami terdiri dari tahapan berikut:
3. Setelah penyerahan input, model Granite Vision 3.2 multimodal mengulang daftar gambar dan mengembalikan output berikut:
4. Model Granite 3.2 dengan penalaran yang ditingkatkan kemudian berfungsi sebagai penata gaya busana. LLM menggunakan output model Vision untuk memberikan rekomendasi pakaian yang sesuai untuk acara pengguna.
5. Saran pakaian, bingkai data item yang diunggah pengguna, dan gambar dalam rekomendasi pribadi yang dijelaskan semuanya dikembalikan ke pengguna.
Anda memerlukan akun IBM Cloud® untuk membuat proyek watsonx.ai™ .
Untuk menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) watsonx, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut. Perhatikan, Anda juga dapat mengakses tutorial ini di GitHub.
Masuk ke watsonx.ai dengan menggunakan akun IBM Cloud Anda.
Buat proyek watsonx.ai.
Anda bisa mendapatkan ID proyek dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola . Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum . Anda memerlukan ID ini untuk tutorial ini.
Buat instans layanan watsonx.ai Runtime (pilih paket Lite, yang merupakan instans gratis).
Buat Kunci API.
Kaitkan layanan watsonx.ai Runtime ke proyek yang Anda buat di watsonx.ai.
Untuk pengalaman yang lebih interaktif saat menggunakan alat AI ini, kloning repositori GitHub dan ikuti instruksi pengaturan di file README.md dalam proyek AI stylist untuk meluncurkan aplikasi Streamlit di mesin lokal Anda. Jika tidak, jika Anda lebih suka mengikuti langkah demi langkah, buat Jupyter Notebook dan Lanjutkan dengan tutorial ini.
Kita membutuhkan beberapa pustaka dan modul untuk tutorial ini. Pastikan untuk mengimpor yang berikut ini; jika tidak diinstal, Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan instalasi pip cepat.
Untuk mengatur kredensial, kita memerlukan
Kita bisa menggunakan
Metode
Kita juga dapat membuat instans antarmuka model dengan menggunakan
Untuk mengkodekan gambar kita dengan cara yang dapat dicerna untuk LLM, kita akan mengkodekannya ke byte yang kemudian kita decode ke representasi UTF-8. Dalam hal ini, gambar kami terletak di direktori gambar lokal. Anda dapat menemukan contoh gambar di direktori stylist AI di repositori GitHub kami.
Sekarang kita telah memuat dan mengkodekan gambar kita, kita dapat menanyakan model Vision. Prompt kami khusus untuk output yang kami inginkan untuk membatasi kreativitas model saat kami mencari output JSON yang valid. Kami akan menyimpan deskripsi, kategori, dan kesempatan setiap gambar dalam daftar yang disebut
Output:
{
"description": "A pair of polished brown leather dress shoes with a brogue detailing on the toe box and a classic oxford design.",
"category": "shoes",
"occasion": "formal"
}
{
"description": "A pair of checkered trousers with a houndstooth pattern, featuring a zippered pocket and a button closure at the waist.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A light blue, button-up shirt with a smooth texture and a classic collar, suitable for casual to semi-formal occasions.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of khaki pants with a buttoned waistband and a button closure at the front.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A blue plaid shirt with a collar and long sleeves, featuring chest pockets and a button-up front.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of bright orange, short-sleeved t-shirts with a crew neck and a simple design.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of blue suede sneakers with white laces and perforations, suitable for casual wear.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of red canvas sneakers with white laces, isolated on a white background.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of grey dress pants with a smooth texture and a classic design, suitable for formal occasions.",
"category": "pants",
"occasion": "formal"
}
{
"description": "A plain white T-shirt with short sleeves and a crew neck, displayed from the front and back.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A black short-sleeved t-shirt with a crew neck and a simple design.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "Black pants with a zippered pocket and a buttoned fly, showing the waistband and pocket details.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of tan leather boots with a chunky sole and a high-top design, suitable for casual wear.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
Sekarang kita memiliki setiap item pakaian dan sepatu yang dikategorikan, akan jauh lebih mudah bagi model penalaran untuk menghasilkan pakaian untuk acara yang dipilih. Mari kita buat instans dan bertanya kepada model penalarannya.
Untuk menyelaraskan nama file dengan deskripsi gambar, kita dapat menghitung daftar deskripsi gambar dan membuat daftar kamus di mana kita menyimpan deskripsi, kategori, kejadian, dan nama file setiap item di bidang masing-masing.
Sekarang, mari kita gunakan model Granite 3.2 dengan kemampuan penalaran untuk menghasilkan outfit sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan menggunakan
Output:
Inilah proses berpikir saya:
- Pakaian harus cocok untuk pagi santai di taman selama musim gugur.
- Saya akan memilih satu kemeja, satu celana, dan sepasang sepatu yang sesuai dengan kategori acara 'kasual'.
- Saya akan menghindari barang-barang formal atau terlalu resmi dan memilih yang nyaman untuk kegiatan taman.
Inilah tanggapan saya:
Untuk pagi hari yang santai di taman pada musim gugur, saya sarankan pakaian berikut ini:
1. **Kemeja**: Kemeja kotak-kotak biru dengan kerah dan lengan panjang (file: 'image13.jpeg')
- Pola kotak-kotak klasik untuk musim gugur dan cocok dengan suasana taman yang kasual. Lengan panjang menawarkan perlindungan terhadap suhu pagi yang lebih dingin.
2. **Celana**: Celana Khaki dengan ikat pinggang kancing dan penutup kancing di bagian depan (file: 'image7.jpeg')
- Khaki adalah pilihan serbaguna yang dapat mencocokkan suasana kasual dan juga memberikan keseimbangan yang bagus dengan kemeja kotak-kotak. Praktis dan nyaman untuk berjalan-jalan.
3. **Sepatu**: Sepasang sepatu bot kulit cokelat dengan sol tebal dan desain tinggi (file: 'image3.jpeg')
- Sepatu bot kulit cokelat menawarkan pilihan yang bergaya namun nyaman. Sol yang tebal memberikan cengkeraman dan dukungan yang baik, ideal untuk menavigasi jalan setapak taman atau tanah yang tidak rata.
Kombinasi ini memberikan tampilan santai dan berpadu yang cocok untuk tamasya pagi yang santai, sambil juga mempertimbangkan kenyamanan dan kepraktisan.
Dengan deskripsi pakaian yang dihasilkan ini, kami juga dapat menampilkan item pakaian yang direkomendasikan oleh model! Untuk melakukannya, kita cukup mengekstrak nama file. Jika model menyebutkan nama file yang sama dua kali, penting untuk memeriksa apakah gambar belum ditampilkan saat kami mengulangi daftar gambar. Kita dapat melakukannya dengan menyimpan gambar yang ditampilkan di
Dalam tutorial ini, Anda membangun sistem yang menggunakan AI untuk memberikan saran gaya untuk acara spesifik pengguna. Menggunakan foto atau tangkapan layar pakaian pengguna, pakaian disesuaikan untuk memenuhi kriteria yang ditentukan. Model Granite-vision-3-2-2b sangat penting untuk memberi label dan mengkategorikan setiap item. Selain itu, model Granite-3-2-8B-Instruct memanfaatkan kemampuan penalarannya untuk menghasilkan ide pakaian yang dipersonalisasi.
Beberapa langkah selanjutnya untuk membangun aplikasi ini dapat meliputi:
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari 3 elemen penting dari strategi AI yang kuat: menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan skala AI di seluruh bisnis, dan mengembangkan AI tepercaya.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.