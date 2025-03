Apa itu model generatif? 

Ada banyak jenis model generatif, masing-masing dengan arsitektur penentunya sendiri: struktur model yang mengatur cara kerjanya. Model generatif mendalam adalah subtipe model generatif yang menggunakan struktur pembelajaran mendalam neural networks berlapis-lapis untuk memahami hubungan rumit dan multifaset antara titik data dalam suatu kumpulan data.

Model autoregresif memprediksi titik data berikutnya dalam suatu urutan berdasarkan contoh data sebelumnya. Transformasi unggul dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) karena kemampuannya yang lebih baik dalam memproses konteks.

Model difusi membuat data baru dengan menambahkan noise secara bertahap ke dalam kumpulan data, kemudian mencari cara untuk menghilangkan noise dan membuat hasil baru.

Jaringan lawan generatif (GAN) memasangkan model diskriminatif dan generatif secara bersamaan dalam sebuah kompetisi, dengan tujuan agar generator dapat menciptakan hasil yang membodohi diskriminator.

Variational autoencoder (VAE) memampatkan data input dengan encoder, kemudian membalikkan proses dengan decoder untuk membuat data baru yang serupa.

Model berbasis aliran mempelajari hubungan antara distribusi data sederhana dan kompleks melalui operasi matematika yang dapat dibalik.

