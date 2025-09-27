Apa itu model campuran Gaussian?

GMM sangat efisien tetapi bergantung pada asumsi Gaussian. Agar GMM menunjukkan data dengan baik, klaster harus berbentuk elips dan kepadatan di seluruh klaster halus. Klaster yang tidak berbentuk elips atau data dengan bagian yang sangat padat dan jarang mungkin tidak ditunjukkan dengan baik oleh GMM.
Ketika digunakan untuk pengelompokan, GMM mirip dengan pengelompokan k-mean tetapi memiliki beberapa perbedaan utama. Pertama, tidak seperti k-mean yang menetapkan setiap titik ke satu klaster, GMM memberikan probabilitas titik data termasuk dalam setiap klaster. Ini disebut "pengelompokan lunak." Karena klaster dapat berbentuk elips dan tumpang tindih, GMM sering kali lebih fleksibel dan memungkinkan lebih banyak ketidakpastian dalam batas klaster.
GMM tidak berfungsi dengan baik untuk data biner atau kategori, tetapi pendekatan serupa menggunakan distribusi Bernoulli atau distribusi multinomial dapat memodelkan data dengan baik. Sebaliknya, semua model tersebut tidak akan memodelkan data yang terdiri dari variabel kontinu di mana GMM sering kali memodelkan data dengan baik.
Karena GMM mencoba memperkirakan parameter distribusi Gaussian, beberapa data akan lebih baik dimodelkan dengan menggunakan metode nonparametrik seperti estimasi densitas kernel (KDE). KDE tidak membuat asumsi apa pun tentang distribusi klaster atau subpopulasi, melainkan memperkirakan kepadatan pada kernel lokal kecil pada setiap titik data. Pendekatan ini berguna ketika data Anda terdiri dari distribusi kompleks tanpa mengasumsikan bentuk tertentu.
Perpanjangan dari GMM adalah variational autoencoder (VAE), yang merupakan model generatif yang mempelajari distribusi laten fleksibel. Dalam VAE, tujuan keseluruhannya sama, tetapi VAE tidak menggunakan EM. VAE menggunakan kerangka kerja encoder-decoder probabilistik untuk mempelajari representasi laten dengan cara yang sama seperti GMM menetapkan bobot campuran untuk setiap titik data. Perbedaan utamanya adalah bahwa EM mengharuskan probabilitas posterior dapat dihitung yang tidak berlaku pada VAE, membuatnya jauh lebih fleksibel. Komprominya adalah bahwa VAE sering kali lebih kompleks dan memakan waktu untuk melatih.