Dalam tutorial ini, Anda akan bereksperimen dengan beberapa strategi pemotongan menggunakan LangChain dan model IBM Granite terbaru yang sekarang tersedia di watsonx.ai. Tujuan keseluruhannya adalah untuk melakukan retrieval-augmented generation (RAG).
Pemotongan mengacu pada proses memecah potongan teks besar menjadi segmen atau potongan teks yang lebih kecil. Untuk menekankan pentingnya pemotongan, akan sangat membantu untuk memahami RAG. RAG adalah teknik dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) yang menggabungkan pengambilan informasi dan model bahasa besar (LLM) untuk mengambil informasi yang relevan dari kumpulan data tambahan untuk mengoptimalkan kualitas output LLM. Untuk mengelola dokumen besar, kita dapat menggunakan pemotongan untuk membagi teks menjadi potongan kecil dari potongan yang berarti. Potongan teks ini kemudian dapat ditanam dan disimpan dalam basis data vektor melalui penggunaan model penanaman. Terakhir, sistem RAG kemudian dapat menggunakan pencarian semantik untuk mengambil hanya potongan yang paling relevan. Potongan yang lebih kecil cenderung mengungguli potongan yang lebih besar karena cenderung lebih mudah dikelola untuk model dengan ukuran jendela konteks yang lebih kecil.
Beberapa komponen utama pemotongan meliputi:
Ada beberapa pilihan strategi pemotongan yang berbeda. Penting untuk memilih teknik pemotongan yang paling efektif untuk contoh penggunaan spesifik aplikasi LLM Anda. Beberapa proses pemotongan yang umum digunakan meliputi:r:
Meskipun terdapat pilihan beberapa alat, tutorial ini akan memandu Anda untuk menyiapkan akun IBM menggunakan Jupyter Notebook.
Masuk ke watsonx.ai menggunakan akun IBM Cloud Anda.
Buat proyek watsonx.ai.
Anda bisa mendapatkan ID proyek dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola . Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum . Anda memerlukan ID ini untuk tutorial ini.
Buat Jupyter Notebook.
Langkah ini akan membuka lingkungan Notebook tempat Anda dapat menyalin kode dari tutorial ini. Sebagai alternatif, Anda dapat mengunduh notebook ini ke sistem lokal Anda dan mengunggahnya ke proyek watsonx.ai Anda sebagai aset. Untuk melihat tutorial Granite lainnya, kunjungi Komunitas IBM Granite. Aplikasi Jupyter Notebook ini bersama dengan kumpulan data yang digunakan dapat ditemukan di GitHub.
Buat instans layanan watsonx.ai Runtime (pilih wilayah yang sesuai dan pilih paket Lite, yang merupakan instans gratis).
Buat Kunci API.
Tautkan instans layanan watsonx.ai Runtime ke proyek yang telah Anda buat di watsonx.ai.
Untuk mengatur kredensial, kita memerlukan WATSONX_APIKEY dan WATSONX_PROJECT_ID yang Anda buat dalam langkah 1. Kita juga akan mengatur URL yang berfungsi sebagai titik akhir API.
Kami akan menggunakan Granite 3.1 sebagai LLM untuk tutorial ini. Untuk mengawali LLM, kita perlu mengatur parameter model. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang parameter model ini, seperti batas token minimum dan maksimum, lihat dokumentasi.
Konteks yang kami gunakan untuk saluran RAG kami adalah pengumuman resmi IBM untuk rilis Granite 3.1. Kita dapat memuat blog ke dokumen langsung dari halaman web dengan menggunakan WebBaseLoader dari LangChain.
Mari kita berikan contoh kode untuk menerapkan tiap strategi pemotongan yang kita bahas sebelumnya dalam tutorial ini yang tersedia melalui LangChain.
Untuk mengimplementasikan pemotongan dengan ukuran tetap, kita dapat menggunakan CharacterTextSplitter dari LangChain dan mengatur chunk_size serta chunk_overlap. Chunk_size diukur dengan jumlah karakter. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan nilai yang berbeda. Kami juga akan mengatur agar pemisah menjadi karakter baris baru sehingga kami dapat membedakan antara paragraf. Untuk tokenisasi, kita dapat menggunakan komponen tokenisasi granite-3.1-8b-instruct . Tokenisasi memecah teks menjadi token yang dapat diproses oleh LLM.
Kita dapat mencetak salah satu potongan untuk memahami struktur mereka lebih baik.
Output: (terpotong)
Kami juga dapat menggunakan tokenisasi untuk memverifikasi proses dan memeriksa jumlah token yang ada di setiap potongan. Langkah ini opsional dan hanya untuk menunjukkan pada Anda.
Output:
Hebat! Sepertinya ukuran potongan kami diimplementasikan dengan tepat.
Untuk pemotongan rekursif, kita dapat menggunakan RecursiveCharacterTextSplitter dari LangChain. Seperti contoh pemotongan berukuran tetap, kita dapat bereksperimen dengan ukuran potongan dan tumpang tindih yang berbeda.
Output:
Pembagi berhasil memotong teks dengan menggunakan pemisah default: [“\ n\ n”, “\ n”, ““, “”].
Pemotongan semantik membutuhkan model penanaman atau encoder. Kita dapat menggunakan model Granite-embedding-30m-english sebagai model penanaman kita. Kami juga dapat mencetak salah satu potongan untuk pemahaman yang lebih baik tentang strukturnya.
Output: (terpotong)
Dokumen dari berbagai jenis file kompatibel dengan pemisah teks berbasis dokumen dari LangChain. Untuk tujuan tutorial ini, kami akan menggunakan file Markdown. Untuk contoh pemisahan JSON rekursif, pemisahan kode, dan pemisahan HTML, lihat dokumentasi LangChain.
Contoh file Markdown yang dapat kita muat adalah file README untuk Granite 3.1 di GitHub IBM.
Output:
Sekarang, kita dapat menggunakan MarkdownHeaderTextSplitter dari LangChain untuk membagi file berdasarkan jenis judul, yang kita atur dalam daftar headers_to_split_on. Kami juga akan mencetak salah satu potongan sebagai contoh.
Output:
Seperti yang Anda lihat di output, pemotongan berhasil membagi teks berdasarkan jenis judul.
Sekarang kita telah bereksperimen dengan berbagai strategi pemotongan, mari kita beralih ke implementasi RAG. Untuk tutorial ini, kita akan memilih potongan yang dihasilkan oleh pemisahan semantik dan mengubahnya menjadi penanaman vektor. Penyimpanan vektor sumber terbuka yang dapat kita gunakan adalah Chroma DB. Kita dapat dengan mudah mengakses fungsionalitas Chroma melalui paket langchain_chroma.
Mari kita awali basis data vektor Chroma, memberikannya model penanaman, dan menambahkan dokumen kita yang dihasilkan oleh pemotongan semantik.
Output:
Selanjutnya, kita dapat beralih ke pembuatan templat prompt untuk LLM kita. Templat prompt ini memungkinkan kita untuk mengajukan banyak pertanyaan tanpa mengubah struktur prompt awal. Kami juga dapat memberikan penyimpanan vektor sebagai pengambil. Langkah ini menyelesaikan struktur RAG.
Dengan menggunakan alur kerja RAG yang telah selesai, mari kita panggil kueri pengguna. Pertama, kita dapat secara strategis memerintahkan model tanpa konteks tambahan dari penyimpanan vektor yang kita buat untuk menguji apakah model menggunakan pengetahuan bawaannya atau benar-benar menggunakan konteks RAG. Blog pengumuman Granite 3.1 menyebutkan Docling, alat bantu IBM untuk mengurai berbagai jenis dokumen dan mengubahnya menjadi Markdown atau JSON. Mari kita tanyakan kepada LLM tentang Docling.
Output:
Jelas, model ini tidak dilatih tentang informasi tentang Docling dan tanpa alat atau informasi eksternal, model ini tidak dapat memberikan informasi ini kepada kami. Sekarang, mari kita coba memberikan kueri yang sama ke rantai RAG yang kita buat.
Output:
Hebat! Model Granite dengan tepat menggunakan konteks RAG untuk memberi tahu kami informasi yang benar tentang Docling sekaligus mempertahankan koherensi semantik. Kami membuktikan hasil yang sama ini tidak mungkin terjadi tanpa menggunakan RAG.
Dalam tutorial ini, Anda membuat saluran RAG dan bereksperimen dengan beberapa strategi pemotongan untuk meningkatkan akurasi pengambilan sistem. Menggunakan model Granite 3.1, kami berhasil menghasilkan respons model yang sesuai untuk kueri pengguna yang terkait dengan dokumen yang disediakan sebagai konteks. Teks yang kami gunakan untuk implementasi RAG ini dimuat dari blog di ibm.com yang mengumumkan rilis Granite 3.1. Model ini memberi kami informasi yang hanya dapat diakses melalui konteks yang disediakan, karena bukan bagian dari basis pengetahuan awal model.
Bagi mereka yang mencari bacaan lebih lanjut, lihat hasil proyek yang membandingkan kinerja LLM menggunakan pemotongan terstruktur HTML dibandingkan dengan pemotongan watsonx.
