Mari kita berikan contoh kode untuk menerapkan tiap strategi pemotongan yang kita bahas sebelumnya dalam tutorial ini yang tersedia melalui LangChain.

Pemotongan berukuran tetap

Untuk mengimplementasikan pemotongan dengan ukuran tetap, kita dapat menggunakan CharacterTextSplitter dari LangChain dan mengatur chunk_size serta chunk_overlap. Chunk_size diukur dengan jumlah karakter. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan nilai yang berbeda. Kami juga akan mengatur agar pemisah menjadi karakter baris baru sehingga kami dapat membedakan antara paragraf. Untuk tokenisasi, kita dapat menggunakan komponen tokenisasi granite-3.1-8b-instruct . Tokenisasi memecah teks menjadi token yang dapat diproses oleh LLM.

from langchain_text_splitters import CharacterTextSplitter

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(“ibm-granite/granite-3.1-8b-instruct”)

text_splitter = CharacterTextSplitter.from_huggingface_tokenizer(

tokenizer,

separator=”

”, #default: “



”

chunk_size=1200, chunk_overlap=200)

fixed_size_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])

Kita dapat mencetak salah satu potongan untuk memahami struktur mereka lebih baik.

fixed_size_chunks[1]

Output: (terpotong)

Document(metadata={}, page_content=’As always, IBM’s historical commitment to open source is reflected in the permissive and standard open source licensing for every offering discussed in this article.

\r

Granite 3.1 8B Instruct: raising the bar for lightweight enterprise models\r



IBM’s efforts in the ongoing optimization the Granite series are most evident in the growth of its flagship 8B dense model. IBM Granite 3.1 8B Instruct now bests most open models in its weight class in average scores on the academic benchmarks evaluations included in the Hugging Face OpenLLM Leaderboard...’)

Kami juga dapat menggunakan tokenisasi untuk memverifikasi proses dan memeriksa jumlah token yang ada di setiap potongan. Langkah ini opsional dan hanya untuk menunjukkan pada Anda.

for idx, val in enumerate(fixed_size_chunks):

token_count = len(tokenizer.encode(val.page_content))

print(f”The chunk at index {idx} contains {token_count} tokens.”)

Output:

The chunk at index 0 contains 1106 tokens.

The chunk at index 1 contains 1102 tokens.

The chunk at index 2 contains 1183 tokens.

The chunk at index 3 contains 1010 tokens.

Hebat! Sepertinya ukuran potongan kami diimplementasikan dengan tepat.

Pemotongan rekursif

Untuk pemotongan rekursif, kita dapat menggunakan RecursiveCharacterTextSplitter dari LangChain. Seperti contoh pemotongan berukuran tetap, kita dapat bereksperimen dengan ukuran potongan dan tumpang tindih yang berbeda.

from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter



text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=0)

recursive_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])

recursive_chunks[:5]

Output:

[Document(metadata={}, page_content=’IBM Granite 3.1: powerful performance, longer context and more’),

Document(metadata={}, page_content=’IBM Granite 3.1: powerful performance, longer context, new embedding models and more’),

Document(metadata={}, page_content=’Artificial Intelligence’),

Document(metadata={}, page_content=’Compute and servers’),

Document(metadata={}, page_content=’IT automation’)]

Pembagi berhasil memotong teks dengan menggunakan pemisah default: [“\ n\ n”, “\ n”, ““, “”].

Pemotongan semantik

Pemotongan semantik membutuhkan model penanaman atau encoder. Kita dapat menggunakan model Granite-embedding-30m-english sebagai model penanaman kita. Kami juga dapat mencetak salah satu potongan untuk pemahaman yang lebih baik tentang strukturnya.

from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings

from langchain_experimental.text_splitter import SemanticChunker



embeddings_model = HuggingFaceEmbeddings(model_name=”ibm-granite/granite-embedding-30m-english”)

text_splitter = SemanticChunker(embeddings_model)

semantic_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])

semantic_chunks[1]

Output: (terpotong)

Document(metadata={}, page_content=’Our latest dense models (Granite 3.1 8B, Granite 3.1 2B), MoE models (Granite 3.1 3B-A800M, Granite 3.1 1B-A400M) and guardrail models (Granite Guardian 3.1 8B, Granite Guardian 3.1 2B) all feature a 128K token context length.We’re releasing a family of all-new embedding models. The new retrieval-optimized Granite Embedding models are offered in four sizes, ranging from 30M–278M parameters. Like their generative counterparts, they offer multilingual support across 12 different languages: English, German, Spanish, French, Japanese, Portuguese, Arabic, Czech, Italian, Korean, Dutch and Chinese. Granite Guardian 3.1 8B and 2B feature a new function calling hallucination detection capability, allowing increased control over and observability for agents making tool calls...’)

Pemotongan berbasis dokumen

Dokumen dari berbagai jenis file kompatibel dengan pemisah teks berbasis dokumen dari LangChain. Untuk tujuan tutorial ini, kami akan menggunakan file Markdown. Untuk contoh pemisahan JSON rekursif, pemisahan kode, dan pemisahan HTML, lihat dokumentasi LangChain.

Contoh file Markdown yang dapat kita muat adalah file README untuk Granite 3.1 di GitHub IBM.

url = “https://raw.githubusercontent.com/ibm-granite/granite-3.1-language-models/refs/heads/main/README.md”

markdown_doc = WebBaseLoader(url).load()

markdown_doc

Output:

[Document(metadata={‘source’: ‘https://raw.githubusercontent.com/ibm-granite/granite-3.1-language-models/refs/heads/main/README.md’}, page_content=’







:books: Paper (comming soon)\xa0 | :hugs: HuggingFace Collection\xa0 |

:speech_balloon: Discussions Page\xa0 | ðŸ“˜ IBM Granite Docs





---

## Introduction to Granite 3.1 Language Models

Granite 3.1 language models are lightweight, state-of-the-art, open foundation models that natively support multilinguality, coding, reasoning, and tool usage, including the potential to be run on constrained compute resources. All the models are publicly released under an Apache 2.0 license for both research and commercial use. The models\’ data curation and training procedure were designed for enterprise usage and customization, with a process that evaluates datasets for governance, risk and compliance (GRC) criteria, in addition to IBM\’s standard data clearance process and document quality checks...’)]

Sekarang, kita dapat menggunakan MarkdownHeaderTextSplitter dari LangChain untuk membagi file berdasarkan jenis judul, yang kita atur dalam daftar headers_to_split_on. Kami juga akan mencetak salah satu potongan sebagai contoh.

#document based chunking

from langchain_text_splitters import MarkdownHeaderTextSplitter

headers_to_split_on = [

(“#”, “Header 1”),

(“##”, “Header 2”),

(“###”, “Header 3”),

]

markdown_splitter = MarkdownHeaderTextSplitter(headers_to_split_on)

document_based_chunks = markdown_splitter.split_text(markdown_doc[0].page_content)

document_based_chunks[3]

Output:

Document(metadata={‘Header 2’: ‘How to Use our Models?’, ‘Header 3’: ‘Inference’}, page_content=’This is a simple example of how to use Granite-3.1-1B-A400M-Instruct model.

```python

import torch

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer



device = “auto”

model_path = “ibm-granite/granite-3.1-1b-a400m-instruct”

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)

# drop device_map if running on CPU

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_path, device_map=device)

model.eval()

# change input text as desired

chat = [

{ “role”: “user”, “content”: “Please list one IBM Research laboratory located in the United States. You should only output its name and location.” },

]

chat = tokenizer.apply_chat_template(chat, tokenize=False, add_generation_prompt=True)

# tokenize the text

input_tokens = tokenizer(chat, return_tensors=”pt”).to(device)

# generate output tokens

output = model.generate(**input_tokens,

max_new_tokens=100)

# decode output tokens into text

output = tokenizer.batch_decode(output)

# print output

print(output)

```’)

Seperti yang Anda lihat di output, pemotongan berhasil membagi teks berdasarkan jenis judul.