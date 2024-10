Apa itu penyetelan hyperparameter?

C adalah rasio antara margin kesalahan yang dapat diterima dan jumlah kesalahan yang dihasilkan ketika model bertindak sebagai pengklasifikasi data. Nilai C yang lebih rendah menetapkan batas keputusan yang halus dengan toleransi kesalahan yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih umum, tetapi dengan risiko klasifikasi data yang salah. Sementara itu, nilai C yang tinggi menciptakan batasan keputusan yang rapi untuk hasil pelatihan yang lebih akurat tetapi dengan potensi overfitting.