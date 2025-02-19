Neural networks grafik (GNN) adalah arsitektur neural networks mendalam yang populer dalam aplikasi praktis maupun penelitian machine learning canggih. Mereka menggunakan model neural networks untuk menunjukkan data tentang entitas dan hubungannya. Mereka berguna untuk penambangan data di dunia nyata, memahami jaringan sosial, grafik pengetahuan, sistem pemberi rekomendasi, dan bioinformatika.

Pengembangan GNN terinspirasi dari algoritma pembelajaran mendalam seperti neural networks konvolusional (CNN) dan recurrent neural networks (RNN), dengan beberapa perbedaan utama. CNN dirancang untuk data yang memiliki struktur seperti grid, seperti piksel gambar. Setiap piksel dapat dihubungkan ke paling banyak delapan piksel lainnya. Sebaliknya, RNN disesuaikan dengan struktur urutan di mana setiap elemen dapat dihubungkan ke paling banyak dua elemen lainnya, seperti rangkaian kata dalam teks. Namun, dalam data berstruktur grafik setiap elemen dapat memiliki satu atau lebih koneksi dan mungkin tidak memiliki konsistensi antara jumlah koneksi untuk elemen tertentu.

Neural networks grafik adalah implementasi dari pembelajaran mendalam geometris1, yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori mendasar:

Pembelajaran berbasis grafik yang mempelajari tentang data berbentuk seperti grafik.

Pembelajaran berbasis grid yang mempelajari tentang gambar seperti data dan jenis data lainnya yang dapat digambarkan dengan grid.

Pembelajaran berbasis kelompok yang mempelajari tentang bagaimana informasi berhubungan dengan kelompok induk. Hal ini sangat membantu ketika data diperoleh dari sebuah kelompok seperti bola. Misalnya, data geologi dari berbagai sumber di seluruh Bumi.

Pembelajaran berbasis jala yang mempelajari tentang bagaimana informasi tersebar di jala yang tidak beraturan, seperti menganalisis dan memprediksi elemen dari model 3D suatu objek.

GNN adalah area penelitian kecerdasan buatan aktif tetapi didukung dengan baik oleh pustaka dan toolkit yang dibangun dalam berbagai bahasa seperti Python dan kerangka kerja, termasuk TensorFlow dan PyTorch.