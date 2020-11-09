Dalam perusahaan, peran penting AI membutuhkan metodologi dan platform yang ditetapkan dengan baik dan kuat, dan bisnis bahkan mungkin gagal jika metodologi dan platformnya tidak sesuai. Misalnya, jika deteksi penipuan membuat keputusan yang buruk, bisnis akan terpengaruh secara negatif. Dalam jalur yang panjang untuk AI, waktu respons, kualitas, keadilan, kemampuan menjelaskan, dan elemen lainnya harus dikelola sebagai bagian dari keseluruhan siklus hidup. Tidak mungkin mengelolanya secara terpisah.



Oleh karena itu, apa yang kami sebut “Manajemen Siklus Proses Model AI” mengelola jalur AI yang rumit dan membantu memastikan hasil yang diperlukan dalam perusahaan. Kami akan memerinci Manajemen Siklus Proses Model AI dalam serangkaian entri blog. Selain itu, kami akan menunjukkan bagaimana IBM Cloud Pak® for Data dapat membantu Manajemen Siklus Proses Model AI.

Kami berharap entri blog ini menarik bagi kalangan berikut: