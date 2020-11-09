Dalam perusahaan, peran penting AI membutuhkan metodologi dan platform yang ditetapkan dengan baik dan kuat, dan bisnis bahkan mungkin gagal jika metodologi dan platformnya tidak sesuai. Misalnya, jika deteksi penipuan membuat keputusan yang buruk, bisnis akan terpengaruh secara negatif. Dalam jalur yang panjang untuk AI, waktu respons, kualitas, keadilan, kemampuan menjelaskan, dan elemen lainnya harus dikelola sebagai bagian dari keseluruhan siklus hidup. Tidak mungkin mengelolanya secara terpisah.
Oleh karena itu, apa yang kami sebut “Manajemen Siklus Proses Model AI” mengelola jalur AI yang rumit dan membantu memastikan hasil yang diperlukan dalam perusahaan. Kami akan memerinci Manajemen Siklus Proses Model AI dalam serangkaian entri blog. Selain itu, kami akan menunjukkan bagaimana IBM Cloud Pak® for Data dapat membantu Manajemen Siklus Proses Model AI.
Kami berharap entri blog ini menarik bagi kalangan berikut:
- Para pemimpin ilmu data dan AI: Untuk lebih memahami cara meningkatkan keuntungan dari investasi ilmu data dan AI.
- Ilmuwan data: Untuk lebih memahami bagaimana aktivitas ilmu data dapat memanfaatkan/berintegrasi dengan alat/proses DevOps, dan untuk lebih memahami strategi IBM untuk manajemen siklus proses model AI secara menyeluruh.
- Insinyur DevOps: Untuk lebih memahami proses pengembangan AI, kompleksitas yang terkait, dan bagaimana AI dapat diintegrasikan dengan DevOps.