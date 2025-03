Apa itu pengenalan gambar?

Deteksi objek memperluas pengenalan gambar dengan mengidentifikasi objek dan menentukan lokasi mereka di dalam gambar. Metode ini memungkinkan sistem menjawab pertanyaan seperti, "Where is the cat in this picture?" atau "How many cats are in the scene?" Deteksi objek memberikan konteks yang lebih kaya dengan tidak hanya mengenali objek, tetapi juga menentukan posisi, ukuran, dan orientasinya dalam sebuah gambar.

Misalnya, alih-alih hanya mengenali "a cat" dalam gambar, deteksi objek memungkinkan komputer menentukan, "There’s a cat sitting on the sofa in the left corner of the picture," hal ini memberikan pemahaman spasial tentang tata letak objek dan hubungannya dalam suatu pemandangan.

Tugas pengenalan gambar juga dapat bervariasi dalam kompleksitas. Kategorisasi atau klasifikasi gambar memberikan satu label untuk seluruh gambar berdasarkan isinya, menjawab pertanyaan seperti, "Apa yang ada dalam gambar ini?"

Sebagai contoh, model yang dilatih dengan kumpulan data berlabel kucing dan anjing dapat membedakan keduanya dengan mengenali fitur khas masing-masing, seperti bentuk wajah, tekstur bulu, dan telinga. Ketika disajikan dengan gambar baru, model menganalisis fitur-fitur ini untuk memprediksi apakah itu menunjukkan kucing atau kucing.

Model menggunakan kotak pembatas untuk mengidentifikasi dan menguraikan setiap objek dalam gambar, memisahkannya dari latar belakang serta menentukan posisi dan batasnya secara jelas. Ketepatan ini sangat penting dalam aplikasi seperti kendaraan otonom, di mana deteksi akurat terhadap kendaraan lain, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas sangat krusial untuk keselamatan.