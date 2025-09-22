Panduan Machine Learning 2025

Machine learning (ML) adalah subset dari kecerdasan buatan (AI) yang berfokus pada algoritma yang dapat “mempelajari” pola data pelatihan dan, selanjutnya, membuat kesimpulan yang akurat tentang data baru. Kemampuan pengenalan pola ini memungkinkan model machine learning untuk membuat keputusan atau prediksi tanpa instruksi eksplisit yang ditanam dalam kode. Machine learning dan khususnya pembelajaran mendalam, adalah fondasi dari sebagian besar sistem AI modern.