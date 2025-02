SVM linier digunakan dengan data yang dapat dipisahkan secara linier; ini berarti bahwa data tidak perlu menjalani transformasi apa pun untuk memisahkan data ke dalam berbagai kelas yang berbeda. Batas keputusan dan vektor pendukung membentuk tampilan jalan, dan Profesor Patrick Winston dari MIT menggunakan analogi "menyesuaikan jalan yang seluas mungkin"2 (tautan berada di luar ibm.com) untuk menggambarkan masalah optimasi kuadrat ini. Matematis, hyperplane pemisah ini dapat dipresentasikan sebagai:

wx + b = 0

di mana w adalah vektor bobot, x adalah vektor input, dan b adalah suku bias.

Ada dua pendekatan untuk menghitung margin, atau jarak maksimum antar kelas, yaitu klasifikasi hard-margin dan klasifikasi soft-margin. Jika kita menggunakan SVM dengan hard-margin, titik-titik data akan dipisahkan secara sempurna di luar vektor pendukung, atau "di luar jalan", jika melanjutkan analogi Profesor Hinton. Ini diwakili dengan rumus,

(wx j + b) y j ≥ a,

dan kemudian margin dimaksimalkan, yang direpresentasikan sebagai: max ɣ= a / ||w||, di mana a adalah margin yang diproyeksikan ke w.

Klasifikasi soft-margin lebih fleksibel, memungkinkan terjadinya kesalahan klasifikasi melalui penggunaan variabel slack (`ξ`). Hyperparameter, C, menyesuaikan margin; nilai C yang lebih besar mempersempit margin untuk kesalahan klasifikasi minimal sementara nilai C yang lebih kecil melebarkannya, memungkinkan lebih banyakdata yang salah diklasifikasikan3.