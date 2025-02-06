Menerapkan grafik RAG menggunakan grafik pengetahuan

Grafik retrieval augmented generation (Graph RAG) muncul sebagai teknik yang efektif untuk aplikasi AI generatif yang menggunakan pengetahuan spesifik domain dan informasi yang relevan. Graph RAG adalah alternatif dari metode pencarian vektor yang menggunakan basis data vektor.

Grafik pengetahuan adalah sistem pengetahuan di mana basis data grafik seperti Neo4j atau Amazon Neptune dapat menunjukkan data terstruktur. Dalam grafik pengetahuan, hubungan antara titik data yang disebut garis penghubung sama berartinya dengan koneksi antara titik data yang disebut verteks atau terkadang node. Grafik pengetahuan memudahkan untuk melintasi jaringan dan memproses kueri kompleks tentang data yang terhubung. Grafik pengetahuan sangat cocok untuk contoh penggunaan yang melibatkan chatbot, resolusi identitas, analisis jaringan, mesin rekomendasi, gambaran terpadu tentang pelanggan, dan deteksi penipuan.

Pendekatan Graph RAG memanfaatkan sifat terstruktur dari basis data grafik untuk memberikan kedalaman dan konteks yang lebih besar dari informasi yang diambil tentang jaringan atau hubungan yang kompleks. Basis data grafik dipasangkan dengan model bahasa besar (LLM), pengembang dapat mengotomatiskan bagian penting dari proses pembuatan grafik dari data tidak terstruktur seperti teks. LLM dapat memproses data teks dan mengidentifikasi entitas, memahami hubungan mereka, dan menunjukkannya dalam struktur grafik.

Ada banyak cara untuk membuat aplikasi Graph RAG, misalnya GraphRAG dari Microsoft, atau memasangkan GPT4 dengan LlamaIndex. Untuk tutorial ini Anda akan menggunakan Memgraph, solusi basis data grafik sumber terbuka untuk membuat sistem RAG menggunakan Llama-3 dari Meta di watsonx. Memgraph menggunakan Cypher, bahasa kueri deklaratif. Bahasa ini memiliki beberapa kesamaan dengan SQL, tetapi berfokus pada node dan hubungan, bukan tabel dan baris. Anda akan menggunakan Llama 3 untuk membuat dan mengisi basis data grafik Anda dari teks tidak terstruktur dan informasi kueri dalam basis data.