Menerapkan grafik RAG menggunakan grafik pengetahuan

Grafik retrieval augmented generation (Graph RAG) muncul sebagai teknik yang efektif untuk aplikasi AI generatif yang menggunakan pengetahuan spesifik domain dan informasi yang relevan. Graph RAG adalah alternatif dari metode pencarian vektor yang menggunakan basis data vektor.
Grafik pengetahuan adalah sistem pengetahuan di mana basis data grafik seperti Neo4j atau Amazon Neptune dapat menunjukkan data terstruktur. Dalam grafik pengetahuan, hubungan antara titik data yang disebut garis penghubung sama berartinya dengan koneksi antara titik data yang disebut verteks atau terkadang node. Grafik pengetahuan memudahkan untuk melintasi jaringan dan memproses kueri kompleks tentang data yang terhubung. Grafik pengetahuan sangat cocok untuk contoh penggunaan yang melibatkan chatbot, resolusi identitas, analisis jaringan, mesin rekomendasi, gambaran terpadu tentang pelanggan, dan deteksi penipuan.
Pendekatan Graph RAG memanfaatkan sifat terstruktur dari basis data grafik untuk memberikan kedalaman dan konteks yang lebih besar dari informasi yang diambil tentang jaringan atau hubungan yang kompleks. Basis data grafik dipasangkan dengan model bahasa besar (LLM), pengembang dapat mengotomatiskan bagian penting dari proses pembuatan grafik dari data tidak terstruktur seperti teks. LLM dapat memproses data teks dan mengidentifikasi entitas, memahami hubungan mereka, dan menunjukkannya dalam struktur grafik.
Ada banyak cara untuk membuat aplikasi Graph RAG, misalnya GraphRAG dari Microsoft, atau memasangkan GPT4 dengan LlamaIndex. Untuk tutorial ini Anda akan menggunakan Memgraph, solusi basis data grafik sumber terbuka untuk membuat sistem RAG menggunakan Llama-3 dari Meta di watsonx. Memgraph menggunakan Cypher, bahasa kueri deklaratif. Bahasa ini memiliki beberapa kesamaan dengan SQL, tetapi berfokus pada node dan hubungan, bukan tabel dan baris. Anda akan menggunakan Llama 3 untuk membuat dan mengisi basis data grafik Anda dari teks tidak terstruktur dan informasi kueri dalam basis data.
Meskipun terdapat pilihan beberapa alat, tutorial ini akan memandu Anda untuk menyiapkan akun IBM menggunakan Jupyter Notebook.
Masuk ke watsonx.ai menggunakan akun IBM Cloud Anda.
Buat proyek watsonx.ai.
Anda mendapatkan ID proyek Anda dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola. Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum. Anda memerlukan ID Proyek ini untuk tutorial ini.
Selanjutnya, kaitkan proyek Anda dengan Waktu Proses watsonx.ai
a. Buat instans layanan Waktu Proses watsonx.ai (pilih paket Lite, yang merupakan instans gratis).
b. Buat Kunci API di waktu proses watsonx.ai. Simpan kunci API ini untuk digunakan dalam tutorial ini.
c. Buka proyek Anda dan pilih tab Kelola
d. Di tab kiri, pilih Layanan dan Integrasi
e. Pilih layanan IBM
f. Pilih Tautkan layanan dan pilih waktu proses watsonx.ai.
g. Kaitkan waktu proses watsonx.ai ke proyek yang Anda buat di watsonx.ai
Sekarang, Anda harus menginstal Docker.
Setelah Anda menginstal Docker, instal Memgraph menggunakan kontainer Docker mereka. Di OSX atau Linux, Anda dapat menggunakan perintah ini di terminal:
Pada komputer Windows gunakan:
Ikuti langkah-langkah instalasi untuk mengaktifkan dan menjalankan mesin Memgraph dan lab Memgraph.
Di komputer Anda, buat virtualenv baru untuk proyek ini:
Di lingkungan Python untuk notebook Anda, instal pustaka Python berikut:
Sekarang Anda siap untuk terhubung ke Memgraph.
Jika Anda telah mengonfigurasi Memgraph untuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi, atur di sini, jika tidak, Anda bisa menggunakan pengaturan default tanpa keduanya. Ini bukan praktik yang baik untuk basis data produksi, namun untuk lingkungan pengembangan lokal yang tidak menyimpan data sensitif, hal ini tidak menjadi masalah.
Sekarang buat untai sampel yang menjelaskan kumpulan data hubungan yang dapat Anda gunakan untuk menguji kemampuan menghasilkan grafik sistem LLM Anda. Anda dapat menggunakan sumber data yang lebih kompleks tetapi contoh sederhana ini membantu kami mendemonstrasikan algoritma.
Masukkan kunci API watsonx yang Anda buat di langkah pertama:
Sekarang konfigurasikan instans WatsonXLLM untuk menghasilkan teks. Parameter harus cukup rendah dan jumlah token tinggi untuk mendorong model menghasilkan detail sebanyak mungkin tanpa berhalusinasi akan entitas atau hubungan yang tidak ada.
LLMGraphTransformer memungkinkan Anda mengatur jenis node dan hubungan apa yang Anda inginkan untuk dihasilkan oleh LLM. Dalam kasus Anda, teks tersebut menggambarkan karyawan di perusahaan, kelompok tempat mereka bekerja, dan judul pekerjaan mereka. Membatasi LLM hanya pada entitas tersebut akan membuat Anda mendapatkan representasi pengetahuan yang baik dalam sebuah grafik.
Panggilan ke convert_to_graph_documents menyebabkan LLMGraphTransformer membuat grafik pengetahuan dari teks. Langkah ini menghasilkan sintaks Neo4j yang benar untuk memasukkan informasi ke dalam basis data grafik untuk menunjukkan konteks yang relevan dan entitas yang relevan.
Sekarang hapus data lama dari basis data Memgraph dan masukkan node dan garis penghubung baru.
Sintaks Cypher yang dihasilkan disimpan dalam objek graph_documents. Anda dapat memeriksanya hanya dengan mencetaknya sebagai untai.
Skema dan jenis data yang dibuat oleh Cypher dapat dilihat pada grafik properti 'get_schema'.
Ini akan mencetak:
Anda juga dapat melihat struktur grafik di penampil lab Memgraph:
LLM telah melakukan pekerjaan yang masuk akal untuk menciptakan node dan hubungan yang benar. Sekarang saatnya untuk menanyakan grafik pengetahuan.
Mengajukan prompt pada LLM dengan benar membutuhkan sejumlah rekayasa prompt. LangChain menyediakan FewShotPromptTemplate yang dapat digunakan untuk memberikan contoh kepada LLM dalam prompt untuk memastikan bahwa ia menulis sintaks Cypher yang benar dan ringkas. Kode berikut memberikan beberapa contoh pertanyaan dan kueri yang harus digunakan LLM. Ini juga menunjukkan pembatasan output model hanya pada kueri. LLM yang terlalu cerewet mungkin menambahkan informasi tambahan yang akan menyebabkan kueri Cypher tidak valid, sehingga templat prompt meminta model untuk hanya memberikan output kueri itu sendiri.
Menambahkan awalan instruktif juga membantu membatasi perilaku model dan membuat LLM lebih mungkin menghasilkan output sintaksis Cypher yang benar.
Selanjutnya, Anda akan membuat prompt untuk mengontrol bagaimana LLM menjawab pertanyaan dengan informasi yang ditampilkan dari Memgraph. Kami akan memberikan beberapa contoh dan instruksi kepada LLM tentang cara merespons setelah mendapatkan informasi konteks dari basis data grafik.
Sekarang saatnya untuk membuat rantai penjawab pertanyaan. MemgraphQAChain memungkinkan Anda untuk mengatur LLM mana yang ingin Anda gunakan, skema grafik yang akan digunakan dan informasi tentang debug. Menggunakan parameter 0 dan penalti panjang akan mendorong LLM untuk menjaga prompt Cypher tetap pendek dan sederhana.
Sekarang Anda dapat memanggil rantai dengan pertanyaan bahasa alami (perhatikan bahwa jawaban Anda mungkin sedikit berbeda karena LLM tidak murni deterministik).
Ini akan menghasilkan output:
> Entering new MemgraphQAChain chain... Generated Cypher: MATCH (p:Person {id: 'John'})-[:TITLE]->(t:Title) RETURN t.id Full Context: [{'t.id': 'Director of the Digital Marketing Group'}] > Finished chain. {'query': 'What is Johns title?', 'result': ' \nAnswer: Director of the Digital Marketing Group.', 'intermediate_steps': [{'query': " MATCH (p:Person {id: 'John'})-[:TITLE]->(t:Title) RETURN t.id"}, {'context': [{'t.id': 'Director of the Digital Marketing Group'}]}]}
Dalam pertanyaan berikutnya, ajukan pertanyaan yang sedikit lebih kompleks kepada rantai:
Ini seharusnya menampilkan:
Jawaban yang benar terkandung dalam tanggapan. Dalam beberapa kasus mungkin ada teks tambahan yang ingin Anda hapus sebelum menampilkan jawaban ke pengguna akhir.
Anda dapat menanyakan rantai Memgraph tentang hubungan Grup:
Ini akan menampilkan:
Ini adalah jawaban yang benar.
Terakhir, ajukan pertanyaan kepada rantai dengan dua output:
Ini seharusnya memberikan output:
Rantai mengidentifikasi kedua kolaborator dengan benar.
Dalam tutorial ini, Anda telah membuat aplikasi Graph RAG menggunakan Memgraph dan watsonx untuk membuat struktur data grafik dan mengajukan kueri. Menggunakan LLM melalui watsonx, Anda mengekstraksi informasi node dan garis penghubung dari teks sumber bahasa alami dan menghasilkan sintaks kueri Cypher untuk mengisi basis data grafik. Anda kemudian menggunakan watsonx untuk mengubah pertanyaan bahasa alami tentang teks sumber tersebut menjadi kueri Cypher yang mengekstraksi informasi dari basis data grafik. Menggunakan rekayasa prompt, LLM mengubah hasil dari basis data Memgraph menjadi respons bahasa alami.
