Apa itu deteksi penipuan?

Banyak organisasi memiliki tim pencegahan penipuan khusus. Sebelum menerapkan sistem deteksi penipuan, tim ini sering melakukan penilaian manajemen risiko. Penilaian ini membantu menentukan area fungsional bisnis mana yang mungkin menjadi target untuk berbagai jenis penipuan.

Tim pencegahan penipuan memberikan skor risiko untuk setiap risiko penipuan untuk menentukan risiko mana yang menimbulkan ancaman terbesar dan harus diprioritaskan. Skor risiko biasanya mengukur seberapa besar kemungkinan ancaman terjadi dan seberapa besar kerusakan yang mungkin ditimbulkannya.

Tim kemudian mengevaluasi langkah-langkah pencegahan kecurangan dan solusi pendeteksian kecurangan yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman kecurangan berdasarkan jenis dan tingkat keparahannya. Teknik deteksi penipuan yang paling umum meliputi pemantauan transaksi, analisis data statistik, dan kecerdasan buatan.

Pemantauan transaksi

Bagi banyak bisnis, tempat paling jelas untuk mencari potensi penipuan adalah di antara transaksi keuangan. Alat pemantauan transaksi mengotomatiskan proses deteksi penipuan dengan memantau dan menganalisis alur kerja data transaksi secara real-time. Alat-alat ini dapat melakukan verifikasi identitas dan autentikasi akun untuk menghentikan transaksi penipuan saat terjadi.

Alat pemantauan transaksi juga dapat menggunakan deteksi anomali untuk menemukan pola atau perilaku yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Variabel seperti frekuensi pembelian, jumlah transaksi, lokasi geografis pengguna, dan nilai moneter transaksi membantu membedakan aktivitas normal dari perilaku yang berpotensi curang.

Analisis data statistik

Deteksi penipuan tidak selalu terjadi secara real time. Analisis data statistik dapat mengungkap penipuan lama setelah terjadi melalui audit data historis.

Penyelidik penipuan menggunakan teknik seperti penggalian data, analisis regression, dan analitik data untuk mengidentifikasi dan mengisolasi pola penipuan dalam kumpulan data yang besar. Distribusi probabilitas dan pencocokan data dapat membantu para penyelidik menentukan di mana dan kapan kecurangan telah terjadi atau akan terjadi di masa depan.

Dengan menambahkan metrik penipuan dan titik data ke bagan, grafik, dan visualisasi lainnya, penyelidik dapat membantu bahkan pengguna nonteknis memahami ancaman penipuan di seluruh organisasi mereka.

Kecerdasan buatan

Banyak organisasi sekarang menggunakan kecerdasan buatan dan machine learning untuk mempercepat dan meningkatkan kemampuan deteksi penipuan mereka.

Jaringan neural, yang merupakan salah satu jenis model machine learning, dapat memonitor transaksi, menganalisis data, dan mendeteksi (atau memprediksi) perilaku kecurangan dengan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan teknik deteksi penipuan tradisional.

Selain itu, algoritme machine learning dapat terus mengikuti tren penipuan yang terus berkembang dengan terus belajar dari data baru. Sebuah studi memperkirakan bahwa jumlah organisasi yang menggunakan teknologi ini untuk memerangi penipuan akan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2026.4