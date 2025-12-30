Apa itu MFA adaptif?

Sekarang, sebagian besar dari kita telah menggunakan autentikasi multifaktor (MFA) pada satu titik atau lainnya. MFA menambahkan persyaratan keamanan ekstra ke akun Anda dengan mengharuskan Anda membuktikan identitas Anda dengan menggunakan metode autentikasi tambahan. Seperti halnya sistem masuk tunggal (SSO) dan autentikasi dua faktor (2FA), MFA berada di bawah pilar autentikasi manajemen identitas dan akses (IAM). Alih-alih metode tradisional hanya mengandalkan kata sandi, Anda biasanya memerlukan dua atau lebih faktor untuk masuk. Faktor-faktor ini terbagi dalam tiga kategori utama:

Sesuatu yang Anda ketahui, seperti kata sandi atau jawaban atas pertanyaan keamanan.



Sesuatu yang Anda miliki, seperti smartphone, token atau bahkan kunci fisik (Seperti kunci Yubi pada drive USB).



Sesuatu yang Anda secara khusus — , data biometrik dari sidik jari atau pemindaian wajah.

Misalnya, Anda mungkin diminta untuk memasukkan kata sandi (pengetahuan), lalu kode SMS dikirim ke ponsel Anda (sesuatu yang Anda miliki), atau untuk memindai sidik jari Anda (sesuatu yang Anda miliki). Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, MFA mempersulit pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses akun Anda, bahkan jika kata sandi Anda telah disusupi. Sekarang gabungkan pendekatan ini dengan sistem yang menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan hanya ketika merasakan risiko keamanan yang lebih besar, dan Anda memiliki esensi MFA adaptif.

Pikirkan MFA adaptif sebagai langkah supercharged dari MFA tradisional. Diciptakan oleh Abhijit Kumar Nag dan Dipankar Dasgupta, tindakan perlindungan ini membawa MFA tradisional selangkah lebih maju. Ini menggunakan informasi kontekstual dari pola harian pengguna untuk mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan upaya login tertentu. Jika tingkat risiko untuk upaya login pengguna tertentu di atas ambang batas yang telah ditentukan, itu akan dilihat sebagai peristiwa pemicu.

MFA Adaptif memungkinkan administrator sistem untuk memberi peringkat kriteria pemicu berdasarkan beberapa faktor termasuk peran pengguna dan aset perusahaan. Ambil contoh yang kita gunakan sebelumnya, ketika Anda masuk ke dasbor perusahaan dari kafe. Jika Anda belum pernah ke sana sebelumnya, itu mungkin dilihat sebagai peristiwa yang memicu. Namun, jika Anda pergi ke sana cukup sering dan sekitar waktu yang sama, itu mungkin tidak akan dipandang sebagai peristiwa pemicu. Atau, jika seseorang mencoba mengakses dasbor perusahaan Anda dengan menggunakan kredensial Anda di negara belahan dunia keesokan harinya pada waktu yang ganjil, hampir pasti akan menampilkan peringatan. Demonstrasi ini menunjukkan tentang MFA adaptif: memahami pola pengguna tertentu dan menerapkan langkah-langkah tambahan hanya untuk keamanan ketika sesuatu tampak mencurigakan atau di luar norma. Di bagian selanjutnya, kita akan berbicara tentang fungsi MFA tradisional dan perbedaannya dengan MFA adaptif.