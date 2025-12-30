Seringkali, penyedia layanan cloud mengontrol kunci enkripsi yang menyediakan perlindungan data untuk aset organisasi yang di-host di cloud. Namun, dalam model BYOK, organisasi mengontrol kunci enkripsi sendiri sehingga tidak ada entitas eksternal yang dapat mengakses data cloud-nya tanpa otorisasi.

Kunci enkripsi mengubah teks biasa menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Mereka juga dapat mendekripsi ciphertext kembali ke bentuk yang dapat dibaca untuk pengguna yang berwenang.

BYOK membantu memastikan bahwa kunci enkripsi dikelola sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi dan selaras dengan standar industri seperti pedoman NIST dan FIPS 140-2, apa pun penyedia cloud-nya.

Sebagian besar penyedia cloud utama — termasuk IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud — menawarkan BYOK kepada pelanggan mereka.