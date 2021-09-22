Cloud

Apa yang dimaksud dengan multicloud?

Struktur atap logam langit-langit gedung perkantoran

Multicloud adalah penggunaan layanan cloud dari lebih dari satu vendor cloud. Multicloud memberi fleksibilitas bagi organisasi untuk mengoptimalkan kinerja, mengontrol biaya, dan menghindari vendor lock-in.

Ini bisa sesederhana menggunakan software-as-a-service (SaaS) dari vendor cloud yang berbeda seperti misalnya, Salesforce dan Workday. Namun di perusahaan, multicloud biasanya mengacu pada menjalankan aplikasi perusahaan pada platform-as-a-service (PaaS) atau infrastruktur-as-a-service (IaaS) dari beberapa penyedia layanan cloud, seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Microsoft Azure.

Solusi multicloud adalah solusi komputasi cloud  yang portabel di berbagai infrastruktur cloud penyedia cloud. Solusi multicloud biasanya dibangun di atas sumber terbuka, teknologi cloud-native , seperti Kubernetes yang didukung oleh semua penyedia cloud publik. Solusi tersebut juga biasanya menyertakan kemampuan untuk mengelola beban kerja di beberapa cloud dengan konsol pusat atau satu panel terpadu.

Banyak penyedia cloud terkemuka dan penyedia solusi cloud seperti VMware, menawarkan solusi multicloud untuk infrastruktur komputasi, pengembangan, data warehousingcloud storagekecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), pemulihan bencana atau keberlangsungan bisnis dan banyak lagi.

Pemandangan udara dari jalan raya

Nilai dan manfaat multicloud

Nilai menyeluruh dari multicloud untuk perusahaan adalah mencegah vendor lock-in, masalah kinerja, opsi terbatas atau biaya yang tidak perlu yang ditimbulkan dari penggunaan hanya satu vendor cloud. Strategi multicloud menawarkan organisasi:

  • Fleksibilitas untuk memilih layanan cloud dari penyedia cloud yang berbeda berdasarkan kombinasi persyaratan harga, kinerja, keamanan dan kepatuhan, lokasi geografis yang paling sesuai dengan bisnis.

  • Kemampuan untuk dengan cepat mengadopsi teknologi industri terbaik dari vendor mana pun, sesuai kebutuhan atau saat muncul, daripada membatasi pelanggan pada penawaran atau fungsi apa pun yang ditawarkan vendor tunggal dari waktu ke waktu.

  • Mengurangi kerentanan terhadap pemadaman dan waktu henti yang tidak terencana karena pemadaman pada satu cloud tidak akan berdampak pada layanan dari cloud lain.

  • Mengurangi paparan terhadap lisensi, keamanan, kompatibilitas, dan masalah lain yang diakibatkan oleh pengguna TI bayangan yang mendaftar ke layanan cloud yang mungkin tidak ditawarkan oleh organisasi cloud tunggal.
WebMethods Hybrid Integration

Transformasikan integrasi untuk era AI

IBM WebMethods Hybrid Integration menampilkan bagaimana bisnis dapat menghubungkan aplikasi cloud dan aplikasi on premises dengan lancar, memungkinkan transformasi digital yang tangkas dan dapat diskalakan. 
Jelajahi WebMethods IBM

Manajemen multicloud

Kunci untuk memaksimalkan manfaat arsitektur multicloud adalah mengelola aplikasi dan sumber daya di beberapa cloud secara terpusat seolah-olah mereka adalah bagian dari satu cloud. Tetapi manajemen multicloud hadir dengan beberapa tantangan termasuk:

  • Menjaga kebijakan keamanan dan kepatuhan cloud yang konsisten di berbagai platform.

  • Secara konsisten menerapkan aplikasi di seluruh lingkungan target, misalnya, pengembangan, penataan dan produksi, dan berbagai platform hosting.

  • Menggabungkan dan memvisualisasikan peristiwa dari logging dan alat pemantauan untuk mencapai tampilan tunggal dan mengonfigurasi respons yang konsisten.

Organisasi menggunakan alat manajemen multicloud atau lebih disarankan platform manajemen multicloud untuk memantau dan mengelola penerapan multicloud mereka seolah-olah mereka merupakan lingkungan cloud tunggal. Platform manajemen multicloud terbaik biasanya menawarkan:

  • Visibilitas dan kendali atas semua sumber daya cloud, termasuk layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, serta sumber daya penyimpanan data dan jaringan yang terkait di seluruh lingkungan cloud publik, cloud pribadi, dan penerapan edge.

  • Kemampuan analitik dan kecerdasan buatan (AI), termasuk kecerdasan buatan untuk operasi (AIOps). AIOps menggunakan AI dan ML untuk menyaring ‘kebisingan’ data guna mengidentifikasi metrik dan telemetri, membantu organisasi mengoptimalkan operasi dan memprediksi masalah ketersediaan atau kinerja. Selain itu, teknologi ini dapat mengotomatiskan tindakan korektif di seluruh infrastruktur multicloud.

Multicloud, hybrid cloud, dan hybrid multicloud

Hybrid cloud adalah penggunaan lingkungan cloud publik dan cloud pribadi, dengan manajemen, orkestrasi, dan portabilitas di antara keduanya yang memungkinkan organisasi untuk menggunakannya sebagai infrastruktur TI tunggal, terpadu, dan dioptimalkan.

Multicloud dan hybrid cloud tidak saling eksklusif. Faktanya, sebagian besar hybrid cloud perusahaan adalah hybrid multicloud, karena mereka menyertakan layanan cloud publik atau pribadi dari setidaknya dua vendor layanan cloud.

Hybrid multicloud memperluas manfaat multicloud dengan:

  • Peningkatan produktivitas pengembang: Hybrid multicloud aktif dan diaktifkan oleh metode pengembangan Tangkas dan DevOps serta teknologi aplikasi cloud native seperti arsitektur layanan mikro, kontainer, dan komputasi nirserver.

  • Peningkatan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan: Hybrid multicloud menawarkan akses luas ke teknologi keamanan dan kepatuhan terbaik selagi memastikan penerapan beban kerja yang sensitif atau sangat diatur secara aman dan sesuai. Ini juga memungkinkan keamanan dan kepatuhan yang konsisten di semua layanan cloud, vendor, dan lingkungan.

  • Efisiensi dan efisiensi biaya yang lebih besar: Hybrid multicloud memungkinkan organisasi memilih layanan cloud yang paling hemat biaya selagi memberikan kontrol terperinci atas penerapan dan penskalaan beban kerja. Kontrol ini membantu meningkatkan kinerja dengan memungkinkan penerapan lebih dekat ke pengguna, mengurangi latensi, dan mengoptimalkan biaya. Hybrid cloud juga membantu perusahaan memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat, dan menghubungkan layanan cloud ke data di cloud atau infrastruktur lokal dengan cara yang memberikan nilai baru.

