Apa yang dimaksud dengan multicloud?

Ini bisa sesederhana menggunakan software-as-a-service (SaaS) dari vendor cloud yang berbeda seperti misalnya, Salesforce dan Workday. Namun di perusahaan, multicloud biasanya mengacu pada menjalankan aplikasi perusahaan pada platform-as-a-service (PaaS) atau infrastruktur-as-a-service (IaaS) dari beberapa penyedia layanan cloud, seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Microsoft Azure.

Solusi multicloud adalah solusi komputasi cloud yang portabel di berbagai infrastruktur cloud penyedia cloud. Solusi multicloud biasanya dibangun di atas sumber terbuka, teknologi cloud-native , seperti Kubernetes yang didukung oleh semua penyedia cloud publik. Solusi tersebut juga biasanya menyertakan kemampuan untuk mengelola beban kerja di beberapa cloud dengan konsol pusat atau satu panel terpadu.

Banyak penyedia cloud terkemuka dan penyedia solusi cloud seperti VMware, menawarkan solusi multicloud untuk infrastruktur komputasi, pengembangan, data warehousing, cloud storage, kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), pemulihan bencana atau keberlangsungan bisnis dan banyak lagi.