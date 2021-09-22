Apa yang dimaksud dengan multicloud?

Multicloud adalah penggunaan layanan cloud dari lebih dari satu vendor cloud. Multicloud memberi fleksibilitas bagi organisasi untuk mengoptimalkan kinerja, mengontrol biaya, dan menghindari vendor lock-in.
Ini bisa sesederhana menggunakan software-as-a-service (SaaS) dari vendor cloud yang berbeda seperti misalnya, Salesforce dan Workday. Namun di perusahaan, multicloud biasanya mengacu pada menjalankan aplikasi perusahaan pada platform-as-a-service (PaaS) atau infrastruktur-as-a-service (IaaS) dari beberapa penyedia layanan cloud, seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Microsoft Azure.
Solusi multicloud adalah solusi komputasi cloud yang portabel di berbagai infrastruktur cloud penyedia cloud. Solusi multicloud biasanya dibangun di atas sumber terbuka, teknologi cloud-native , seperti Kubernetes yang didukung oleh semua penyedia cloud publik. Solusi tersebut juga biasanya menyertakan kemampuan untuk mengelola beban kerja di beberapa cloud dengan konsol pusat atau satu panel terpadu.
Banyak penyedia cloud terkemuka dan penyedia solusi cloud seperti VMware, menawarkan solusi multicloud untuk infrastruktur komputasi, pengembangan, data warehousing, cloud storage, kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), pemulihan bencana atau keberlangsungan bisnis dan banyak lagi.
Nilai menyeluruh dari multicloud untuk perusahaan adalah mencegah vendor lock-in, masalah kinerja, opsi terbatas atau biaya yang tidak perlu yang ditimbulkan dari penggunaan hanya satu vendor cloud. Strategi multicloud menawarkan organisasi:
Kunci untuk memaksimalkan manfaat arsitektur multicloud adalah mengelola aplikasi dan sumber daya di beberapa cloud secara terpusat seolah-olah mereka adalah bagian dari satu cloud. Tetapi manajemen multicloud hadir dengan beberapa tantangan termasuk:
Organisasi menggunakan alat manajemen multicloud atau lebih disarankan platform manajemen multicloud untuk memantau dan mengelola penerapan multicloud mereka seolah-olah mereka merupakan lingkungan cloud tunggal. Platform manajemen multicloud terbaik biasanya menawarkan:
Hybrid cloud adalah penggunaan lingkungan cloud publik dan cloud pribadi, dengan manajemen, orkestrasi, dan portabilitas di antara keduanya yang memungkinkan organisasi untuk menggunakannya sebagai infrastruktur TI tunggal, terpadu, dan dioptimalkan.
Multicloud dan hybrid cloud tidak saling eksklusif. Faktanya, sebagian besar hybrid cloud perusahaan adalah hybrid multicloud, karena mereka menyertakan layanan cloud publik atau pribadi dari setidaknya dua vendor layanan cloud.
Hybrid multicloud memperluas manfaat multicloud dengan:
Temukan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menyederhanakan modernisasi aplikasi dan menerapkan solusi hybrid cloud untuk percepatan inovasi dan efisiensi.
Temukan bagaimana hybrid cloud dan solusi AI membentuk kembali strategi bisnis. Belajarlah dari pakar industri, jelajahi kemitraan strategis, dan selami studi kasus yang menunjukkan cara mendorong inovasi dan mengoptimalkan operasi dengan teknologi yang dapat diskalakan dan siap untuk masa depan.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Manfaatkan kekuatan gabungan AI dan hybrid cloud untuk mengintegrasikan data dengan lancar, mendorong inovasi, dan mengubah bisnis Anda. Jelajahi insight pakar, cerita sukses, dan penerapan di dunia nyata untuk mempercepat transformasi digital Anda.
Delta Air Lines bermitra dengan IBM untuk mentransformasi operasinya dan memberikan pengalaman baru bagi para pelanggannya melalui migrasi hybrid cloud.
Mulai dengan platform Red Hat OpenShift yang terkelola sepenuhnya. Percepat proses pengembangan dan penerapan Anda dengan solusi yang dapat diskalakan dan aman sesuai kebutuhan Anda.
Optimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara berkolaborasi dalam menciptakan solusi, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Maksimalkan potensi teknologi hybrid cloud dengan solusi yang didorong oleh AI. Jelajahi bagaimana Anda dapat mengoptimalkan infrastruktur cloud Anda dengan penawaran hybrid cloud IBM atau mengakses insight pakar untuk meningkatkan strategi AI generatif Anda.