Layanan mikro cenderung setidaknya sama populernya dengan eksekutif dan pemimpin proyek seperti halnya pengembang. Ini adalah salah satu karakteristik layanan mikro yang tidak biasa karena antusiasme arsitektur biasanya diperuntukkan bagi tim pengembangan perangkat lunak. Alasannya adalah karena layanan mikro lebih mencerminkan cara yang diinginkan oleh banyak pemimpin bisnis dalam menyusun dan menjalankan tim dan proses pengembangan mereka.

Dengan kata lain, layanan mikro adalah model arsitektur yang memfasilitasi model operasional yang diinginkan dengan lebih baik. Dalam survei IBM tahun 2021 terhadap lebih dari 1.200 pengembang dan eksekutif TI, 87% pengguna layanan mikro setuju bahwa adopsi layanan mikro sepadan dengan biaya dan usaha.

Berikut adalah beberapa manfaat perusahaan dari layanan mikro:

Dapat diterapkan secara independen

Mungkin satu-satunya karakteristik yang paling penting dari layanan mikro adalah karena layanan ini lebih kecil dan dapat digunakan secara independen. Ini tidak lagi memerlukan tindakan Kongres untuk mengubah baris kode atau menambahkan fitur baru dalam aplikasi.

Layanan mikro menjanjikan organisasi suatu penawar terhadap rasa frustrasi mendalam yang terkait dengan perubahan kecil yang memerlukan waktu dalam jumlah besar. Tidak diperlukan gelar Ph.D. dalam ilmu komputer untuk melihat atau memahami nilai dari pendekatan yang lebih memfasilitasi kecepatan dan ketangkasan.

Namun kecepatan bukanlah satu-satunya manfaat dari merancang layanan dengan cara ini. Model organisasi yang kini sedang tren adalah menyatukan tim lintas fungsi berdasarkan masalah bisnis, layanan, atau produk. Model layanan mikro sangat cocok dengan tren ini karena memungkinkan organisasi untuk membuat tim kecil lintas fungsi yang berorientasi pada satu layanan atau kumpulan layanan dan membuatnya beroperasi secara tangkas.

Penggabungan layanan mikro yang fleksibel juga membangun tingkat isolasi kesalahan dan ketahanan yang lebih baik ke dalam aplikasi. Dan ukuran layanan yang kecil, dikombinasikan dengan batasan dan pola komunikasi yang jelas, memudahkan anggota tim baru untuk memahami basis kode dan berkontribusi dengan cepat - sebuah manfaat yang jelas dalam hal kecepatan dan moral karyawan.

Alat yang tepat untuk pekerjaan

Dalam pola arsitektur n-tier tradisional, aplikasi biasanya berbagi tumpukan umum, dengan database relasional besar yang mendukung seluruh aplikasi. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan yang jelas - yang paling signifikan adalah bahwa setiap komponen aplikasi harus berbagi tumpukan, model data, dan database yang sama meskipun ada alat yang jelas dan lebih baik untuk pekerjaan untuk elemen-elemen tertentu. Hal ini membuat arsitektur yang buruk, dan membuat frustasi para pengembang yang selalu menyadari bahwa cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk membangun komponen-komponen ini telah tersedia.

Sebaliknya, dalam model layanan mikro, komponen-komponen diterapkan secara independen dan berkomunikasi melalui beberapa kombinasi REST, streaming peristiwa, dan perantara pesan, sehingga memungkinkan tumpukan setiap layanan dioptimalkan untuk layanan tersebut. Teknologi berubah setiap saat, dan aplikasi yang terdiri dari beberapa layanan yang lebih kecil akan lebih mudah dan lebih murah untuk berkembang dengan teknologi yang lebih diinginkan saat tersedia.

Penskalaan yang tepat

Dengan layanan mikro, layanan individual dapat diterapkan secara individual — tetapi mereka juga dapat diskalakan secara individual. Manfaat yang dihasilkan sangat jelas: jika dilakukan dengan benar, layanan mikro membutuhkan infrastruktur yang lebih sedikit daripada aplikasi monolitik karena memungkinkan penskalaan yang tepat hanya untuk komponen yang memerlukannya, bukan seluruh aplikasi dalam kasus aplikasi monolitik.

Ada tantangan untuk layanan mikro juga:

Manfaat signifikan dari layanan mikro juga disertai dengan tantangan yang signifikan. Beralih dari monolith ke layanan mikro berarti lebih banyak kompleksitas manajemen - lebih banyak layanan, yang dibuat oleh lebih banyak tim, yang ditempatkan di lebih banyak tempat. Masalah dalam satu layanan dapat menyebabkan, atau disebabkan oleh, masalah pada layanan lain. Pencatatan data (digunakan untuk pemantauan dan penyelesaian masalah) lebih banyak, dan bisa jadi tidak konsisten di seluruh layanan. Versi baru dapat menyebabkan masalah kompatibilitas mundur. Aplikasi melibatkan lebih banyak koneksi jaringan, yang berarti lebih banyak peluang untuk masalah latensi dan konektivitas. Pendekatan DevOps dapat mengatasi banyak masalah ini, tetapi adopsi DevOps juga memiliki tantangannya sendiri.

Namun demikian, tantangan-tantangan ini tidak menghentikan non-pengguna untuk mengadopsi layanan mikro, atau pengguna untuk memperdalam komitmen layanan mikro mereka. Data survei IBM yang disebutkan di atas mengungkapkan bahwa 56% non-pengguna saat ini kemungkinan atau sangat mungkin untuk mengadopsi layanan mikro dalam dua tahun ke depan, dan 78% pengguna layanan mikro saat ini kemungkinan akan meningkatkan waktu, uang, dan upaya yang telah mereka investasikan dalam layanan mikro.