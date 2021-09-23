Layanan mikro, atau arsitektur layanan mikro, adalah pendekatan arsitektur cloud native dengan satu aplikasi yang terdiri dari banyak komponen atau layanan yang lebih kecil digabungkan secara fleksibel dan dapat digunakan secara independen.
Layanan mikro biasanya:
Meskipun sebagian besar diskusi tentang layanan mikro berkisar pada definisi dan karakteristik arsitektural, nilainya dapat lebih mudah dipahami melalui manfaat bisnis dan organisasi yang cukup sederhana:
Apa yang bukan layanan mikro
Layanan mikro juga dapat dipahami berbeda dengan dua arsitektur aplikasi sebelumnya: arsitektur monolitik dan arsitektur berorientasi layanan (SOA).
Perbedaan antara layanan mikro dan arsitektur monolitik adalah bahwa layanan mikro menyusun satu aplikasi dari banyak layanan yang lebih kecil dan digabungkan secara fleksibel dibandingkan dengan pendekatan monolitik dari aplikasi besar yang digabungkan secara ketat.
Perbedaan antara layanan mikro dan SOA bisa sedikit kurang jelas. Sementara kontras teknis dapat ditarik antara layanan mikro dan SOA, terutama di sekitar peran bus layanan perusahaan, lebih mudah untuk mempertimbangkan perbedaan sebagai salah satu ruang lingkup. SOA adalah upaya seluruh perusahaan untuk menstandarkan cara semua layanan web dalam sebuah organisasi untuk berbicara dan berintegrasi satu sama lain, sedangkan arsitektur layanan mikro bersifat spesifik untuk aplikasi.
Layanan mikro cenderung setidaknya sama populernya dengan eksekutif dan pemimpin proyek seperti halnya pengembang. Ini adalah salah satu karakteristik layanan mikro yang tidak biasa karena antusiasme arsitektur biasanya diperuntukkan bagi tim pengembangan perangkat lunak. Alasannya adalah karena layanan mikro lebih mencerminkan cara yang diinginkan oleh banyak pemimpin bisnis dalam menyusun dan menjalankan tim dan proses pengembangan mereka.
Dengan kata lain, layanan mikro adalah model arsitektur yang memfasilitasi model operasional yang diinginkan dengan lebih baik. Dalam survei IBM tahun 2021 terhadap lebih dari 1.200 pengembang dan eksekutif TI, 87% pengguna layanan mikro setuju bahwa adopsi layanan mikro sepadan dengan biaya dan usaha.
Berikut adalah beberapa manfaat perusahaan dari layanan mikro:
Dapat diterapkan secara independen
Mungkin satu-satunya karakteristik yang paling penting dari layanan mikro adalah karena layanan ini lebih kecil dan dapat digunakan secara independen. Ini tidak lagi memerlukan tindakan Kongres untuk mengubah baris kode atau menambahkan fitur baru dalam aplikasi.
Layanan mikro menjanjikan organisasi suatu penawar terhadap rasa frustrasi mendalam yang terkait dengan perubahan kecil yang memerlukan waktu dalam jumlah besar. Tidak diperlukan gelar Ph.D. dalam ilmu komputer untuk melihat atau memahami nilai dari pendekatan yang lebih memfasilitasi kecepatan dan ketangkasan.
Namun kecepatan bukanlah satu-satunya manfaat dari merancang layanan dengan cara ini. Model organisasi yang kini sedang tren adalah menyatukan tim lintas fungsi berdasarkan masalah bisnis, layanan, atau produk. Model layanan mikro sangat cocok dengan tren ini karena memungkinkan organisasi untuk membuat tim kecil lintas fungsi yang berorientasi pada satu layanan atau kumpulan layanan dan membuatnya beroperasi secara tangkas.
Penggabungan layanan mikro yang fleksibel juga membangun tingkat isolasi kesalahan dan ketahanan yang lebih baik ke dalam aplikasi. Dan ukuran layanan yang kecil, dikombinasikan dengan batasan dan pola komunikasi yang jelas, memudahkan anggota tim baru untuk memahami basis kode dan berkontribusi dengan cepat - sebuah manfaat yang jelas dalam hal kecepatan dan moral karyawan.
Alat yang tepat untuk pekerjaan
Dalam pola arsitektur n-tier tradisional, aplikasi biasanya berbagi tumpukan umum, dengan database relasional besar yang mendukung seluruh aplikasi. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan yang jelas - yang paling signifikan adalah bahwa setiap komponen aplikasi harus berbagi tumpukan, model data, dan database yang sama meskipun ada alat yang jelas dan lebih baik untuk pekerjaan untuk elemen-elemen tertentu. Hal ini membuat arsitektur yang buruk, dan membuat frustasi para pengembang yang selalu menyadari bahwa cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk membangun komponen-komponen ini telah tersedia.
Sebaliknya, dalam model layanan mikro, komponen-komponen diterapkan secara independen dan berkomunikasi melalui beberapa kombinasi REST, streaming peristiwa, dan perantara pesan, sehingga memungkinkan tumpukan setiap layanan dioptimalkan untuk layanan tersebut. Teknologi berubah setiap saat, dan aplikasi yang terdiri dari beberapa layanan yang lebih kecil akan lebih mudah dan lebih murah untuk berkembang dengan teknologi yang lebih diinginkan saat tersedia.
Penskalaan yang tepat
Dengan layanan mikro, layanan individual dapat diterapkan secara individual — tetapi mereka juga dapat diskalakan secara individual. Manfaat yang dihasilkan sangat jelas: jika dilakukan dengan benar, layanan mikro membutuhkan infrastruktur yang lebih sedikit daripada aplikasi monolitik karena memungkinkan penskalaan yang tepat hanya untuk komponen yang memerlukannya, bukan seluruh aplikasi dalam kasus aplikasi monolitik.
Ada tantangan untuk layanan mikro juga:
Manfaat signifikan dari layanan mikro juga disertai dengan tantangan yang signifikan. Beralih dari monolith ke layanan mikro berarti lebih banyak kompleksitas manajemen - lebih banyak layanan, yang dibuat oleh lebih banyak tim, yang ditempatkan di lebih banyak tempat. Masalah dalam satu layanan dapat menyebabkan, atau disebabkan oleh, masalah pada layanan lain. Pencatatan data (digunakan untuk pemantauan dan penyelesaian masalah) lebih banyak, dan bisa jadi tidak konsisten di seluruh layanan. Versi baru dapat menyebabkan masalah kompatibilitas mundur. Aplikasi melibatkan lebih banyak koneksi jaringan, yang berarti lebih banyak peluang untuk masalah latensi dan konektivitas. Pendekatan DevOps dapat mengatasi banyak masalah ini, tetapi adopsi DevOps juga memiliki tantangannya sendiri.
Namun demikian, tantangan-tantangan ini tidak menghentikan non-pengguna untuk mengadopsi layanan mikro, atau pengguna untuk memperdalam komitmen layanan mikro mereka. Data survei IBM yang disebutkan di atas mengungkapkan bahwa 56% non-pengguna saat ini kemungkinan atau sangat mungkin untuk mengadopsi layanan mikro dalam dua tahun ke depan, dan 78% pengguna layanan mikro saat ini kemungkinan akan meningkatkan waktu, uang, dan upaya yang telah mereka investasikan dalam layanan mikro.
Arsitektur layanan mikro sering digambarkan sebagai dioptimalkan untuk DevOps dan integrasi berkelanjutan atau pengiriman berkelanjutan, dan dalam konteks layanan kecil yang dapat sering digunakan, mudah untuk memahami alasannya.
Tetapi cara lain untuk melihat hubungan antara layanan mikro dan DevOps adalah bahwa arsitektur layanan mikro sebenarnya membutuhkan DevOps agar terlaksana dengan sukses. Meskipun aplikasi monolitik memiliki berbagai kekurangan yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini, aplikasi ini memiliki keuntungan karena tidak menjadi sistem terdistribusi yang kompleks dengan banyak bagian yang bergerak dan tumpukan teknologi yang independen. Sebaliknya, mengingat peningkatan besar dalam kompleksitas, bagian yang bergerak, dan ketergantungan yang menyertai layanan mikro, tidak bijaksana untuk melakukan pendekatan terhadap layanan mikro tanpa investasi yang signifikan dalam penerapan, pemantauan, dan otomatisasi siklus hidup.
Rosalind Radcliffe memberikan penjelasan lebih mendalam tentang DevOps dalam video:
Meskipun hampir semua alat atau bahasa modern dapat digunakan dalam arsitektur layanan mikro, ada beberapa alat inti yang telah menjadi sangat penting dan menjadi batas definitif untuk layanan mikro:
Salah satu elemen kunci dari layanan mikro adalah umumnya ukuran cukup kecil. Tidak ada jumlah kode yang menentukan apakah sesuatu itu layanan mikro atau bukan, tetapi "mikro" ada di namanya.
Ketika Docker mengantarkan era kontainer modern pada tahun 2013, ia juga memperkenalkan model komputasi yang akan menjadi paling erat terkait dengan layanan mikro. Karena kontainer individu tidak memiliki overhead sistem operasi mereka sendiri, mereka lebih kecil dan lebih ringan daripada virtual machines tradisional dan dapat berputar naik dan turun lebih cepat, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk layanan dengan bobot yang lebih kecil dan lebih ringan yang ditemukan dalam arsitektur layanan mikro.
Dengan menjamurnya layanan dan kontainer, mengatur dan mengelola kelompok besar kontainer dengan cepat menjadi salah satu tantangan penting. Kubernetes, platform orkestrasi kontainer sumber terbuka, telah muncul sebagai salah satu solusi orkestrasi paling populer karena ia melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik.
Layanan mikro sering kali berkomunikasi melalui API, terutama saat pertama kali menetapkan statusnya. Meskipun benar bahwa klien dan layanan dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung, API gateway sering kali merupakan lapisan perantara yang berguna, terutama karena jumlah layanan dalam suatu aplikasi bertambah seiring waktu. API Gateway berfungsi sebagai proxy terbalik bagi klien dengan merutekan permintaan, menyebarkan permintaan ke beberapa layanan, dan menyediakan keamanan serta autentikasi tambahan.
Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan API gateway, termasuk platform API management, tetapi jika arsitektur layanan mikro diimplementasikan menggunakan kontainer dan Kubernetes, gateway biasanya diimplementasikan menggunakan Ingress atau, yang lebih baru, Istio.
Meskipun praktik terbaiknya adalah merancang layanan tanpa status, status tetap ada dan layanan harus menyadarinya. Dan meskipun panggilan API sering kali merupakan cara yang efektif untuk menetapkan status pada awalnya untuk layanan tertentu, ini bukanlah cara yang sangat efektif untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Sebuah polling konstan, pendekatan 'apakah kita sudah sampai?' untuk menjaga layanan tetap terkini sama sekali tidak praktis.
Sebaliknya, perlu untuk memasangkan panggilan API yang menetapkan status dengan pengiriman pesan atau streaming peristiwa sehingga layanan dapat menyiarkan perubahan status dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mendengarkan perubahan tersebut dan menyesuaikannya. Pekerjaan ini kemungkinan paling cocok untuk perantara pesan tujuan umum, tetapi ada kasus di mana platform streaming peristiwa, seperti Apache Kafka, mungkin cocok. Dan dengan menggabungkan layanan mikro dengan arsitektur berbasis peristiwa, pengembang dapat membangun sistem terdistribusi, sangat dapat diskalakan, toleran kesalahan, dan dapat diperluas yang dapat mengkonsumsi dan memproses sejumlah besar peristiwa atau informasi secara real time.
Arsitektur tanpa server membawa beberapa pola inti cloud dan layanan mikro ke kesimpulan logisnya. Dalam kasus tanpa server, unit eksekusi bukan hanya sebuah layanan kecil, tetapi sebuah fungsi, yang sering kali hanya berupa beberapa baris kode. Garis yang memisahkan fungsi tanpa server dari layanan mikro adalah garis yang kabur, tetapi fungsi umumnya dipahami lebih kecil daripada layanan mikro.
Di mana arsitektur tanpa server dan platform fungsi sebagai layanan berbagi afinitas dengan layanan mikro adalah bahwa mereka keduanya tertarik untuk membuat unit penerapan yang lebih kecil dan penskalaan secara tepat sesuai permintaan.
Layanan mikro tidak selalu relevan secara eksklusif dengan komputasi cloud tetapi ada beberapa alasan penting mengapa mereka begitu sering berdampingan. Alasan yang melampaui layanan mikro menjadi gaya arsitektur populer untuk aplikasi baru dan cloud menjadi tujuan hosting populer untuk aplikasi baru.
Di antara manfaat utama arsitektur layanan mikro adalah pemanfaatan dan manfaat biaya yang terkait dengan penerapan dan penskalaan komponen secara individual. Meskipun manfaat ini masih ada sampai batas tertentu dengan infrastruktur on premises, kombinasi komponen kecil yang dapat diskalakan secara independen ditambah dengan infrastruktur bayar per penggunaan sesuai permintaan adalah tempat di mana pengoptimalan biaya yang sebenarnya dapat ditemukan.
Kedua, dan mungkin yang lebih penting, manfaat utama lainnya dari layanan mikro adalah bahwa setiap komponen individu dapat mengadopsi tumpukan yang paling sesuai dengan pekerjaan spesifiknya. Proliferasi tumpukan dapat menyebabkan kompleksitas dan overhead yang serius ketika Anda mengelolanya sendiri, tetapi menggunakan tumpukan pendukung sebagai layanan cloud dapat secara dramatis meminimalkan tantangan manajemen. Dengan kata lain, meskipun bukan tidak mungkin untuk meluncurkan infrastruktur layanan mikro Anda sendiri, itu tidak disarankan, terutama ketika baru memulai.
Dalam arsitektur layanan mikro, ada banyak pola desain, komunikasi, dan integrasi yang umum dan berguna yang membantu mengatasi beberapa tantangan dan peluang yang lebih umum, termasuk yang berikut:
Pola backend-untuk-frontend (BFF)
Pola ini menyisipkan lapisan antara pengalaman pengguna dan sumber daya yang dibutuhkan oleh pengalaman tersebut. Misalnya, aplikasi yang digunakan di desktop akan memiliki ukuran layar, tampilan, dan batas kinerja yang berbeda dari perangkat seluler. Pola BFF memungkinkan pengembang untuk membuat dan mendukung satu jenis backend per antarmuka pengguna menggunakan opsi terbaik untuk antarmuka tersebut, daripada mencoba mendukung backend generik yang berfungsi dengan antarmuka apa pun tetapi dapat berdampak negatif pada kinerja frontend.
Pola entitas dan agregat
Entitas adalah objek yang dibedakan oleh identitasnya. Misalnya, di situs e-commerce, objek produk dapat dibedakan berdasarkan nama produk, jenis, dan harga. Agregat adalah kumpulan entitas terkait yang harus diperlakukan sebagai satu unit. Jadi, untuk situs e-commerce, pesanan akan menjadi koleksi (agregat) produk (entitas) yang dipesan oleh pembeli. Pola ini digunakan untuk mengklasifikasikan data dengan cara yang berarti.
Pola penemuan layanan
Pola membantu aplikasi dan layanan menemukan satu sama lain. Dalam arsitektur layanan mikro, instance layanan berubah secara dinamis karena penskalaan, peningkatan, kegagalan layanan, dan bahkan penghentian layanan. Pola ini menyediakan mekanisme penemuan untuk mengatasi transiensi ini. Penyeimbangan beban dapat menggunakan pola penemuan layanan menggunakan pemeriksaan kesehatan dan kegagalan layanan sebagai pemicu untuk menyeimbangkan kembali lalu lintas.
Pola layanan mikro adaptor
Pikirkan pola adaptor dengan cara Anda memikirkan adaptor steker yang Anda gunakan saat bepergian ke negara lain. Tujuan dari pola adaptor adalah untuk membantu menerjemahkan hubungan antar kelas atau objek yang tidak kompatibel. Aplikasi yang bergantung pada API pihak ketiga mungkin perlu menggunakan pola adaptor untuk memastikan aplikasi dan API dapat berkomunikasi.
Pola aplikasi strangler
Pola-pola ini membantu mengelola refactoring aplikasi monolitik menjadi aplikasi layanan mikro. Nama yang penuh warna ini mengacu pada bagaimana tanaman merambat (layanan mikro) secara perlahan dan seiring waktu menyalip dan mencekik pohon (aplikasi monolitik).
Meskipun ada banyak pola untuk melakukan layanan mikro dengan baik, ada sejumlah pola yang sama pentingnya yang dapat dengan cepat membuat tim pengembangan mengalami masalah. Beberapa di antaranya — disebut sebagai 'jangan' layanan mikro — adalah sebagai berikut:
Jangan membangun layanan mikro
Lebih tepatnya, jangan memulai dengan layanan mikro. Layanan mikro adalah cara untuk mengelola kompleksitas setelah aplikasi menjadi terlalu besar dan berat untuk diperbarui dan dipelihara dengan mudah. Namun ketika Anda merasa masalah dan kompleksitas dalam arsitektur monolitik mulai muncul, ada baiknya Anda mulai mempertimbangkan cara untuk memfaktorkan ulang aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil. Jika belum muncul masalah, berarti arsitektur monolitik Anda belum memerlukan pemfaktoran ulang.
Jangan menjalankan layanan mikro tanpa DevOps atau layanan cloud
Membangun layanan mikro berarti membangun sistem terdistribusi, dan sistem terdistribusi itu sulit-dan akan lebih sulit lagi jika Anda membuat pilihan yang membuatnya semakin sulit. Mencoba melakukan layanan mikro tanpa otomatisasi penerapan dan pemantauan yang tepat, atau layanan cloud terkelola untuk mendukung infrastruktur Anda yang sekarang luas dan heterogen, akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Hindari masalah ini sehingga Anda dapat menghabiskan waktu mengkhawatirkan keadaan.
Jangan membuat terlalu banyak layanan mikro dengan membuatnya terlalu kecil
Jika Anda menerapkan layanan mikro secara berlebihan, Anda akan menghadapi biaya overhead dan kompleksitas yang lebih besar daripada keuntungan keseluruhan dari arsitektur layanan mikro. Lebih baik condong ke layanan yang lebih besar, kemudian memecahnya ketika mulai muncul masalah dengan karakteristik yang dapat diatasi oleh layanan mikro—yaitu bahwa penerapan perubahan menjadi sulit dan lambat, model data umum menjadi terlalu rumit, atau bahwa bagian yang berbeda dari layanan memiliki persyaratan beban/skala yang berbeda.
Jangan mengubah layanan mikro menjadi SOA
Layanan mikro dan SOA sering dicampuradukkan satu sama lain, mengingat bahwa pada tingkat yang paling dasar, keduanya tertarik untuk membangun komponen individual yang dapat digunakan kembali yang dapat dikonsumsi oleh aplikasi lain. Perbedaan antara layanan mikro dan SOA adalah bahwa proyek layanan mikro biasanya melibatkan refactoring aplikasi sehingga lebih mudah dikelola, sedangkan SOA berkaitan dengan perubahan cara kerja layanan IT di seluruh perusahaan. Proyek layanan mikro yang berubah menjadi proyek SOA kemungkinan akan melengkung karena bobotnya sendiri.
Jangan mencoba menjadi seperti Netflix
Netflix adalah salah satu pelopor awal arsitektur layanan mikro ketika membangun dan mengelola aplikasi yang menyumbang sepertiga dari semua lalu lintas internet. Semacam badai sempurna yang mengharuskan mereka membangun banyak kode dan layanan khusus yang tidak diperlukan untuk aplikasi pada umumnya. Anda jauh lebih baik memulai dengan kecepatan yang dapat Anda tangani, menghindari kerumitan, dan menggunakan sebanyak mungkin alat siap pakai yang tersedia.
Jika Anda siap mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan layanan mikro, atau jika Anda perlu mengembangkan skill layanan mikro, cobalah salah satu dari tutorial berikut ini:
Terapkan klaster Kubernetes yang sangat tersedia dan terkelola penuh untuk aplikasi terkontainerisasi Anda dengan satu klik.
Terapkan dan kelola aplikasi terkontainerisasi secara konsisten di seluruh lingkungan cloud on premises, komputasi edge, dan cloud publik dari vendor mana pun.
Jalankan gambar kontainer, pekerjaan batch, atau kode sumber sebagai beban kerja tanpa server, tidak perlu ukuran, penerapan, jaringan, atau penskalaan
Red Hat OpenShift on IBM Cloud menawarkan cara yang cepat dan aman bagi para pengembang untuk mengkontainerisasi dan menerapkan beban kerja perusahaan dalam kluster Kubernetes. Menghilangkan tugas-tugas yang membosankan dan berulang yang melibatkan manajemen keamanan, manajemen kepatuhan, manajemen penyebaran, dan manajemen siklus hidup yang berkelanjutan.