Menavigasi banjir data dengan kecerdasan data yang kuat

Di era perkembangan digital yang tiada henti, bisnis berdiri di ambang kebangkitan data. Perkembangan pesat perangkat dan interaksi digital telah mengakibatkan masuknya data yang tak tertandingi, yang harus ditangani oleh bisnis dengan tepat dan strategis.
Perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar manajemen data tradisional; mereka perlu memanfaatkan kekuatan solusi intelijen data yang canggih untuk memastikan kemampuan inovatif sekaligus mempertahankan dominasi pasar.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Ketika kita menelusuri datasphere, angkanya benar-benar mencengangkan. Penciptaan data global diproyeksikan melampaui 180 zettabyte pada tahun 2025, melonjak jauh dari 64 zettabyte yang sudah luar biasa pada tahun 2020. Dalam lingkungan seperti ini, kecerdasan data bukan lagi alat opsional, melainkan komponen penting dalam setiap paket kelangsungan hidup bisnis.
Organisasi kini mengalami pergeseran transformatif dalam strategi data mereka. Tumpukan data yang terfragmentasi, dipadukan dengan janji AI generatif, semakin menambah tekanan produktivitas dan menyoroti kesenjangan kesiapan perusahaan terhadap teknologi yang tengah berkembang ini.
Meskipun mengubah data menjadi intelijen yang bermakna sangat penting, para pengguna, seperti analis dan ilmuwan data, kian kewalahan oleh informasi dalam jumlah besar.
Tantangan-tantangan ini mendorong para pemimpin data mencari panduan dan solusi siap pakai untuk strategi data generasi berikutnya, sehingga mereka dapat menyediakan data tepercaya bagi para pengguna di dalam organisasi.
Untuk membangun pola pikir organisasi yang benar-benar berbasis data, bisnis harus mengintegrasikan solusi intelijen data yang melampaui analitik konvensional. Platform semacam ini berfungsi sebagai ekosistem canggih yang memfasilitasi pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penerapan insight yang dapat ditindaklanjuti dari berbagai sumber data.
Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk membuka nilai strategisnya. NewVantage Partners melaporkan bahwa 97% organisasi berinvestasi dalam inisiatif data, dan 91% berinvestasi dalam aktivitas AI. Tujuannya adalah mengubah data dari sekadar produk sampingan operasi bisnis menjadi aset strategis yang mendorong pengambilan keputusan, inovasi, dan kepuasan pelanggan.
Namun, terjun ke analitik tanpa arah yang jelas dapat memicu kebingungan dan ketidakefisienan. Biaya kesalahan manajemen pun sangat tinggi, dengan Gartner melaporkan kerugian rata-rata 12,9 juta USD per tahun akibat kualitas data yang buruk. Di sinilah solusi intelijen data menunjukkan nilainya, dengan membantu memastikan bahwa data tidak hanya melimpah, tetapi juga akurat, mudah diakses, dan dikelola dengan standar kualitas.
IBM® berada di garis depan dalam intelijen data, menghadirkan rangkaian alat komprehensif untuk manajemen data yang proaktif dan analitik tingkat lanjut. Dengan menyederhanakan proses menemukan, berbagi, dan mengkurasi aset data tepercaya, platform ini meningkatkan produktivitas para profesional data sekaligus mempercepat time to value.
Sistem ini juga mengintegrasikan fitur tata kelola data yang tangguh, memastikan kualitas data tetap memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kecerdasan data memberikan insight real-time yang memberdayakan bisnis untuk mengambil keputusan tepat dan memaksimalkan potensi AI generatif.
Kekuatan transformatif solusi intelijen data terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan ketangkasan bisnis dan kapasitas inovatif. Dengan memecah silo serta menumbuhkan budaya kolaborasi yang berwawasan, solusi ini memposisikan perusahaan untuk bergerak gesit dan mengambil langkah strategis dengan pemahaman pasar yang lebih dalam.
Dengan meningkatnya pengawasan terhadap privasi data dan peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sistem intelijen data yang canggih, menawarkan kemampuan kewaspadaan dan kepatuhan, menjadi sangat penting untuk menavigasi ladang ranjau regulasi sambil menjaga kepercayaan pelanggan.
Mengadopsi infrastruktur intelijen data yang kuat membekali bisnis dengan alat yang dibutuhkan untuk mengendalikan derasnya arus data secara efektif. Berikut beberapa fokus utama dalam mengintegrasikan intelijen data untuk mengoptimalkan sekaligus mempercepat pencapaian tujuan bisnis:
Dengan memanfaatkan ketangkasan teknologi berbasis cloud, solusi intelijen data mendukung bisnis dalam pemrosesan data yang dapat diskalakan serta berbagai tugas analitis. Sinergi cloud-edge ini memungkinkan ekstraksi insight secara cepat dan mendorong penerapan keputusan yang berdampak besar pada kinerja maupun strategi.
Dengan sistem intelijen data, perusahaan dapat menjaga tata kelola dan kualitas data tetap berada di tingkat terbaik. Sistem ini mengotomatiskan kontrol kualitas, memastikan integritas analitik, dan memperkuat proses pengambilan keputusan dengan data berkelas tinggi.
Integrasi intelijen data menegaskan kembali pentingnya etos bisnis yang berbasis data. Insight dapat mengalir antardepartemen, memicu dorongan kolektif untuk memanfaatkan data demi mendorong pertumbuhan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meraih keunggulan kompetitif.
Solusi Advanced dirancang untuk menangani kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Pendekatan ini membantu bisnis melampaui respons yang sekadar reaktif terhadap tuntutan hukum, mendorong adopsi strategi manajemen data yang proaktif, selaras dengan standar internasional, serta mampu menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
Di era ketika data menentukan arah bisnis, mereka yang dipersenjatai solusi intelijen data unggul berada dalam posisi terbaik untuk memimpin. Seiring budaya organisasi bergeser menuju insight dan strategi yang lahir dari analisis yang tepat dan berpandangan jauh, ambisi untuk tumbuh di tengah derasnya arus digital menjadi tujuan yang sepenuhnya dapat diraih.
IBM® memberdayakan organisasi untuk membuka nilai penuh dari data mereka. Dengan menggabungkan platform komprehensif, solusi terdepan di industri, dan integrasi AI yang canggih, IBM® menghadirkan pendekatan holistik untuk manajemen data dan analitik.
Anda dapat memperkuat strategi data dengan memanfaatkan solusi canggih seperti IBM® Knowledge Catalog (IKC) untuk tata kelola dan manajemen data yang komprehensif, IBM® Manta Data Lineage untuk silsilah data dan pelaporan mendalam, serta Data Product Hub untuk berbagi aset data di seluruh organisasi. Rangkaian alat ini memberdayakan perusahaan untuk mencapai kualitas, visibilitas, kepercayaan, dan utilitas data yang tak tertandingi.
Data Anda adalah keunggulan kompetitif Anda. Pelajari cara memanfaatkan dengan aman dan mendorong ROI terukur dari AI di webinar singkat ini.
Temukan alasan IBM dinobatkan sebagai pemimpin dalam laporan evaluasi IDC yang menilai dan membandingkan vendor di pasar perangkat lunak intelijen data.
Cari tahu di hub Data Matters kami bagaimana Anda dapat mengatasi tantangan data dan AI seperti integrasi.
Pelajari praktik terbaik utama untuk memaksimalkan efektivitas berbagi data internal untuk kesuksesan bisnis.
Temukan cara kecerdasan data menyatukan tata kelola, kualitas, garis silsilah, dan berbagi untuk mengubah data mentah menjadi insight yang dapat Anda percayai.
Aktifkan data untuk AI dan analitik dengan katalog cerdas dan manajemen kebijakan. IBM Knowledge Catalog adalah perangkat lunak tata kelola data yang menyediakan katalog data untuk mengotomatiskan penemuan data, manajemen kualitas data, dan perlindungan data.
Ubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat, satukan tata kelola, kualitas, silsilah, dan pembagian data, serta berdayakan konsumen data dengan data yang andal dan kontekstual.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Temukan, pahami, kurasi, dan akses data, aset pengetahuan, dan hubungannya, di mana pun mereka berada—di cloud atau on premises. IBM Knowledge Catalog adalah perangkat lunak tata kelola data yang menyediakan katalog data untuk mengotomatiskan penemuan data, manajemen kualitas data, dan perlindungan data.