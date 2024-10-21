Menavigasi banjir data dengan kecerdasan data yang kuat

Ketika kita menelusuri datasphere, angkanya benar-benar mencengangkan. Penciptaan data global diproyeksikan melampaui 180 zettabyte pada tahun 2025, melonjak jauh dari 64 zettabyte yang sudah luar biasa pada tahun 2020. Dalam lingkungan seperti ini, kecerdasan data bukan lagi alat opsional, melainkan komponen penting dalam setiap paket kelangsungan hidup bisnis.

Organisasi kini mengalami pergeseran transformatif dalam strategi data mereka. Tumpukan data yang terfragmentasi, dipadukan dengan janji AI generatif, semakin menambah tekanan produktivitas dan menyoroti kesenjangan kesiapan perusahaan terhadap teknologi yang tengah berkembang ini.

Meskipun mengubah data menjadi intelijen yang bermakna sangat penting, para pengguna, seperti analis dan ilmuwan data, kian kewalahan oleh informasi dalam jumlah besar.

Tantangan-tantangan ini mendorong para pemimpin data mencari panduan dan solusi siap pakai untuk strategi data generasi berikutnya, sehingga mereka dapat menyediakan data tepercaya bagi para pengguna di dalam organisasi.