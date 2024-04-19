Arsitektur berorientasi layanan (SOA) adalah pendekatan di seluruh perusahaan untuk pengembangan perangkat lunak komponen aplikasi yang manfaatkan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, atau layanan. Dalam arsitektur perangkat lunak SOA, setiap layanan terdiri dari kode dan integrasi data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis tertentu - misalnya, memeriksa kredit pelanggan, masuk ke situs web, atau memproses aplikasi hipotek.

Antarmuka layanan menyediakan ketergantungan minimal, yang berarti bahwa mereka dapat dipanggil dengan sedikit atau tanpa pengetahuan tentang bagaimana integrasi diimplementasikan di bawahnya. Karena ketergantungan minimal ini dan cara layanan dipublikasikan, tim pengembangan dapat menghemat waktu dengan menggunakan kembali komponen dalam aplikasi lain di seluruh perusahaan. Ini adalah manfaat dan risiko. Sebagai hasil dari akses bersama ke bus layanan perusahaan (ESB), jika muncul masalah, hal ini juga dapat memengaruhi layanan lain yang terhubung.

Data XML adalah bahan utama untuk solusi yang didasarkan pada arsitektur SOA. Aplikasi SOA berbasis XML dapat digunakan untuk membangun layanan web, misalnya.

SOA muncul pada akhir 1990-an dan merupakan tahap penting dalam perkembangan pengembangan aplikasi dan integrasi. Sebelum SOA menjadi pilihan, menghubungkan aplikasi monolitik ke data atau fungsi dalam sistem lain memerlukan integrasi antara titik yang kompleks yang harus dibuat ulang oleh pengembang untuk setiap proyek pengembangan baru. Mengekspos fungsi-fungsi tersebut melalui SOA menghilangkan kebutuhan untuk menciptakan kembali integrasi mendalam setiap saat.

SOA menyediakan empat jenis layanan yang berbeda:

Layanan fungsional (yaitu, layanan bisnis), yang sangat penting untuk aplikasi bisnis. Layanan perusahaan, yang berfungsi untuk mengimplementasikan berbagai fungsi. Layanan aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi. Layanan infrastruktur yang sangat penting untuk proses backend seperti keamanan dan autentikasi.

Setiap layanan terdiri dari tiga komponen:

Antarmuka yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan mengeksekusi permintaan dari konsumen layanan. Kontrak yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan dan konsumen layanan harus berinteraksi. Implementasi yang merupakan kode layanan.

Layanan SOA dapat digabungkan untuk membuat layanan dan aplikasi tingkat yang lebih tinggi.