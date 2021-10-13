Apa itu arsitektur berorientasi layanan (SOA)?

SOA, atau arsitektur berorientasi layanan, mendefinisikan cara untuk membuat komponen perangkat lunak dapat digunakan kembali dan dapat dioperasikan melalui antarmuka layanan. Layanan menggunakan standar antarmuka umum dan pola arsitektur sehingga dapat dengan cepat dimasukkan ke dalam aplikasi baru.
SOA menghilangkan tugas-tugas dari pengembang aplikasi yang sebelumnya mengembangkan ulang atau menduplikasi fungsi-fungsi yang sudah ada atau harus mengetahui cara menghubungkan atau menyediakan interoperabilitas dengan fungsi-fungsi yang sudah ada.
Setiap layanan dalam SOA mewujudkan kode dan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis yang lengkap dan terpisah (misalnya memeriksa kredit pelanggan, menghitung pembayaran pinjaman bulanan, atau memproses aplikasi hipotek). Antarmuka layanan menyediakan keterikatan longgar. Ini berarti bahwa mereka dapat dipanggil dengan sedikit atau tanpa pengetahuan tentang bagaimana layanan diimplementasikan di bawahnya, sehingga mengurangi ketergantungan antar aplikasi.
Antarmuka ini adalah kontrak layanan antara penyedia layanan dan konsumen layanan. Aplikasi di balik antarmuka layanan dapat ditulis dalam Java, Microsoft.Net, Cobol atau bahasa pemrograman lainnya, disediakan sebagai aplikasi perangkat lunak paket oleh vendor (misalnya, SAP), aplikasi SaaS (misalnya, Salesforce CRM), atau diperoleh sebagai aplikasi sumber terbuka.
Antarmuka layanan sering kali didefinisikan dengan menggunakan bahasa definisi layanan web (WSDL) yang merupakan struktur tag standar berdasarkan xml (bahasa markup yang dapat diperluas).
Layanan diekspos dengan menggunakan protokol jaringan standar — seperti protokol akses objek sederhana (SOAP) /HTTP atau Restful HTTP (JSON/HTTP) —untuk mengirim permintaan untuk membaca atau mengubah data. Tata kelola layanan mengontrol siklus proses pengembangan dan pada tahap yang tepat, layanan dipublikasikan di registri yang memungkinkan pengembang dengan cepat menemukannya dan menggunakannya kembali untuk merakit aplikasi atau proses bisnis baru.
Layanan ini dapat dibangun dari awal tetapi sering kali dibuat dengan mengekspos fungsi dari sistem pencatatan lama sebagai antarmuka layanan.
Dengan cara ini, SOA mewakili tahap penting dalam evolusi pengembangan dan integrasi aplikasi selama beberapa dekade terakhir. Sebelum SOA muncul pada akhir 1990-an, menghubungkan aplikasi ke data atau fungsi yang ditempatkan di sistem lain memerlukan integrasi point-to-point yang kompleks — integrasi yang harus dibuat ulang oleh pengembang, sebagian atau keseluruhan, untuk setiap proyek pengembangan baru. Mengekspos fungsi-fungsi tersebut melalui layanan SOA memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali kemampuan yang sudah ada dan menghubungkannya melalui arsitektur SOA ESB (lihat di bawah).
Meskipun SOA, dan arsitektur layanan mikro yang lebih baru, memiliki banyak kata yang sama (yaitu “layanan” dan “arsitektur”), mereka hanya terkait secara longgar dan, pada kenyataannya, beroperasi pada cakupan yang berbeda, seperti yang dibahas nanti dalam artikel ini.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
ESB , atau bus layanan perusahaan, adalah pola arsitektur dengan komponen perangkat lunak terpusat melakukan integrasi antara aplikasi. Ia melakukan transformasi model data, menangani konektivitas dan pengiriman pesan, melakukan perutean, mengonversi protokol komunikasi, dan berpotensi mengelola komposisi beberapa permintaan.
ESB dapat membuat integrasi dan transformasi ini tersedia sebagai antarmuka layanan untuk digunakan kembali oleh aplikasi baru. Pola ESB biasanya diimplementasikan dengan menggunakan integrasi waktu proses dan kumpulan alat yang membantu memastikan produktivitas terbaik.
Dimungkinkan untuk menerapkan SOA tanpa ESB, tetapi ini akan setara dengan hanya memiliki banyak layanan. Setiap pemilik aplikasi perlu terhubung langsung ke layanan apa pun yang dibutuhkan dan melakukan transformasi data yang diperlukan untuk memenuhi setiap antarmuka layanan.
Ini adalah pekerjaan yang berat (meskipun antarmuka dapat digunakan kembali) dan menciptakan tantangan pemeliharaan yang signifikan pada masa depan, karena setiap koneksi adalah titik ke titik. Faktanya, ESB pada akhirnya dianggap sebagai elemen de facto dari setiap implementasi SOA sehingga kedua istilah tersebut terkadang digunakan sebagai sinonim, menciptakan kebingungan.
Dibandingkan dengan arsitektur yang mendahuluinya, SOA menawarkan manfaat yang signifikan bagi perusahaan:
Pada tahun 2010, implementasi SOA berjalan dengan tenaga penuh di perusahaan-perusahaan terkemuka di hampir setiap industri. Sebagai contoh:
Delaware Electric beralih ke SOA untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang sebelumnya tidak bisa berbicara satu sama lain, sehingga menghasilkan efisiensi pengembangan yang membantu organisasi ini tetap bertahan selama lima tahun pembekuan tarif listrik yang diwajibkan oleh negara.
Cisco mengadopsi SOA untuk memastikan pengalaman pemesanan produknya konsisten di seluruh produk dan saluran dengan mengekspos proses pemesanan sebagai layanan yang dapat dimasukkan oleh divisi, akuisisi, dan mitra bisnis Cisco ke dalam situs web mereka.
Independence Blue Cross (IBC) of Philadelphia menerapkan SOA untuk membantu memastikan bahwa berbagai konstituen yang berurusan dengan data pasien - agen layanan pelanggan IBC, klinik dokter, pengguna situs web IBC - bekerja dengan sumber data yang sama ('sumber kebenaran tunggal').
Pakar telah mengisi beberapa ribu halaman cetak dan digital yang membandingkan SOA dan layanan mikro, dan mendefinisikan seluk-beluk hubungan mereka satu sama lain. Untuk tujuan artikel ini, perbedaan utama antara keduanya adalah penggabungan komponen dan ruang lingkup penggunaan:
SOA adalah gaya arsitektur integrasi dan konsep seluruh perusahaan. Hal ini memungkinkan aplikasi yang ada diekspos melalui antarmuka yang digabungkan secara longgar, masing-masing sesuai dengan fungsi bisnis yang memungkinkan aplikasi di satu bagian dari perusahaan yang diperluas untuk menggunakan kembali fungsi di aplikasi lain.
Arsitektur layanan mikro adalah gaya arsitektur aplikasi dan konsep cakupan aplikasi. Hal ini memungkinkan bagian dalam dari satu aplikasi dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang dapat diubah, diskalakan, dan dikelola secara independen. Ini tidak mendefinisikan bagaimana aplikasi berbicara satu sama lain, untuk itu kita kembali ke lingkup perusahaan dari antarmuka layanan yang disediakan oleh SOA.
Layanan mikro muncul dan semakin populer seiring dengan munculnya virtualisasi, komputasi cloud, praktik pengembangan Agile, dan DevOps. Sebagian besar keuntungan layanan mikro dalam konteks ini muncul dari pemisahan komponen, yang menyederhanakan dan meningkatkan hal-hal berikut ini:
Untuk mempelajari lebih dalam tentang perbedaan antara SOA dan layanan mikro, lihat SOA versus Layanan mikro: Apa bedanya?
Dengan cara yang sama bahwa arsitektur layanan mikro memiliki potensi untuk membawa peningkatan kelincahan, skalabilitas, dan ketahanan terhadap desain aplikasi, teknik yang sama ini juga dapat diterapkan pada integrasi.
Hal ini penting karena, seiring berjalannya waktu, pola ESB yang sangat tersentralisasi dan tim spesialis integrasi yang terpusat dapat menjadi hambatan. Dengan meminjam prinsip-prinsip layanan mikro, kami berpotensi memecah ESB menjadi integrasi yang lebih halus dan terdesentralisasi. Ini adalah salah satu premis inti di balik integrasi tangkas.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.
Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.
Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.
Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.