Apa itu arsitektur berorientasi layanan (SOA)?

SOA menghilangkan tugas-tugas dari pengembang aplikasi yang sebelumnya mengembangkan ulang atau menduplikasi fungsi-fungsi yang sudah ada atau harus mengetahui cara menghubungkan atau menyediakan interoperabilitas dengan fungsi-fungsi yang sudah ada.

Setiap layanan dalam SOA mewujudkan kode dan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis yang lengkap dan terpisah (misalnya memeriksa kredit pelanggan, menghitung pembayaran pinjaman bulanan, atau memproses aplikasi hipotek). Antarmuka layanan menyediakan keterikatan longgar. Ini berarti bahwa mereka dapat dipanggil dengan sedikit atau tanpa pengetahuan tentang bagaimana layanan diimplementasikan di bawahnya, sehingga mengurangi ketergantungan antar aplikasi.

Antarmuka ini adalah kontrak layanan antara penyedia layanan dan konsumen layanan. Aplikasi di balik antarmuka layanan dapat ditulis dalam Java, Microsoft.Net, Cobol atau bahasa pemrograman lainnya, disediakan sebagai aplikasi perangkat lunak paket oleh vendor (misalnya, SAP), aplikasi SaaS (misalnya, Salesforce CRM), atau diperoleh sebagai aplikasi sumber terbuka.



Antarmuka layanan sering kali didefinisikan dengan menggunakan bahasa definisi layanan web (WSDL) yang merupakan struktur tag standar berdasarkan xml (bahasa markup yang dapat diperluas).

Layanan diekspos dengan menggunakan protokol jaringan standar — seperti protokol akses objek sederhana (SOAP) /HTTP atau Restful HTTP (JSON/HTTP) —untuk mengirim permintaan untuk membaca atau mengubah data. Tata kelola layanan mengontrol siklus proses pengembangan dan pada tahap yang tepat, layanan dipublikasikan di registri yang memungkinkan pengembang dengan cepat menemukannya dan menggunakannya kembali untuk merakit aplikasi atau proses bisnis baru.

Layanan ini dapat dibangun dari awal tetapi sering kali dibuat dengan mengekspos fungsi dari sistem pencatatan lama sebagai antarmuka layanan.

Dengan cara ini, SOA mewakili tahap penting dalam evolusi pengembangan dan integrasi aplikasi selama beberapa dekade terakhir. Sebelum SOA muncul pada akhir 1990-an, menghubungkan aplikasi ke data atau fungsi yang ditempatkan di sistem lain memerlukan integrasi point-to-point yang kompleks — integrasi yang harus dibuat ulang oleh pengembang, sebagian atau keseluruhan, untuk setiap proyek pengembangan baru. Mengekspos fungsi-fungsi tersebut melalui layanan SOA memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali kemampuan yang sudah ada dan menghubungkannya melalui arsitektur SOA ESB (lihat di bawah).

Meskipun SOA, dan arsitektur layanan mikro yang lebih baru, memiliki banyak kata yang sama (yaitu “layanan” dan “arsitektur”), mereka hanya terkait secara longgar dan, pada kenyataannya, beroperasi pada cakupan yang berbeda, seperti yang dibahas nanti dalam artikel ini.