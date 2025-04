Secara teori, ESB terpusat menawarkan potensi untuk menstandarisasi, dan secara dramatis menyederhanakan, komunikasi, pengiriman pesan, dan integrasi antara layanan di seluruh perusahaan. Biaya perangkat keras dan perangkat lunak dapat dibagi, menyediakan server sesuai kebutuhan untuk penggunaan gabungan, memberikan solusi terpusat yang dapat diskalakan. Satu tim spesialis dapat ditugaskan (dan, jika perlu, dilatih) untuk mengembangkan dan memelihara integrasi.

Aplikasi perangkat lunak cukup terhubung ('berbicara') ke ESB dan menyerahkannya kepada ESB untuk mengubah protokol, merutekan pesan, dan mengubah ke dalam format data yang diperlukan untuk menyediakan interoperabilitas agar transaksi dapat dilakukan. Pendekatan arsitektur bus layanan perusahaan mendukung skenario untuk integrasi aplikasi, integrasi data, dan otomatisasi gaya orkestrasi layanan proses bisnis. Hal ini memungkinkan para pengembang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengintegrasikan dan lebih banyak waktu untuk berfokus pada penyampaian dan peningkatan aplikasi mereka. Dan kemampuan untuk menggunakan kembali integrasi ini dari satu proyek ke proyek berikutnya menawarkan potensi peningkatan produktivitas dan penghematan yang lebih besar lagi di bagian hilir.

Namun, meskipun ESB berhasil diterapkan di banyak organisasi, di banyak organisasi lain ESB dianggap sebagai penghambat. Membuat perubahan atau peningkatan pada satu integrasi dapat mengacaukan integrasi lain yang menggunakan integrasi yang sama. Pembaruan pada middleware ESB sering kali berdampak pada integrasi yang sudah ada, sehingga diperlukan pengujian yang signifikan untuk melakukan pembaruan. Karena ESB dikelola secara terpusat, tim aplikasi segera mendapati diri mereka mengantre untuk melakukan integrasi. Seiring bertambahnya volume integrasi, penerapan ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana untuk server ESB menjadi lebih mahal. Dan sebagai proyek lintas perusahaan, ESB terbukti sulit didanai, sehingga tantangan teknis ini menjadi lebih sulit untuk diselesaikan.

Pada akhirnya, tantangan dalam memelihara, memperbarui, dan menskalakan ESB terpusat terbukti sangat berat dan mahal sehingga ESB sering kali menunda peningkatan produktivitas yang diharapkan, dan SOA, sehingga membuat frustasi tim bisnis yang mengharapkan kecepatan inovasi yang lebih tinggi.

