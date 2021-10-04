Apa itu arsitektur berbasis peristiwa?

Hal ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi peristiwa sistem (pada dasarnya setiap perubahan atau tindakan yang terjadi di dalam sistem) dan merespons serta bereaksi terhadapnya secara real-time (atau nyaris seketika).

Banyaknya EDA di seluruh lingkungan cloud native menunjukkan pergeseran signifikan dari arsitektur komputasi tradisional—yang berfokus pada penimbunan data statis dalam repositori seperti data lake (seperti dalam arsitektur berorientasi layanan)—menuju pendekatan dinamis yang melacak data saat melintasi arsitektur. Data masih berharga dalam sistem berbasis peristiwa, tetapi EDA menekankan reaksi tepat waktu terhadap peristiwa, mengakui bahwa nilai suatu peristiwa mungkin berkurang seiring berjalannya waktu.

Dalam arsitektur berbasis peristiwa, produsen peristiwa (seperti layanan mikro, API, dan perangkat IoT) mengirim event notifications secara real-time ke konsumen peristiwa yang kemudian mengaktifkan rutinitas pemrosesan tertentu. Misalnya, ketika Netflix merilis serial orisinal baru, beberapa layanan EDA menunggu dalam keadaan siaga untuk pemberitahuan rilis, yang memicu serangkaian pembaruan untuk memberi tahu pengguna.

Salah satu keuntungan utama dari arsitektur berbasis peristiwa adalah hubungan terpisah antara komponen front-end dan back-end, yang memungkinkan sistem untuk berbagi informasi tanpa mengetahui satu sama lain. Produsen dapat mengirim peristiwa tanpa mengetahui konsumen mana yang akan menerimanya, dan konsumen dapat menerima peristiwa tanpa mengirim permintaan kepada produsen. Dengan kata lain, EDA memungkinkan sistem untuk bekerja secara independen dan memproses peristiwa secara asinkron.

Perusahaan modern yang berpikiran maju memiliki jejak digital yang luas, dan fungsionalitas real-time dari sistem berbasis peristiwa memungkinkan bisnis untuk mempertahankan kesiapan operasional tanpa menganggur dan merespons siaran peristiwa dengan cepat. Dengan demikian, EDA membantu perusahaan mengotomatiskan berbagai proses organisasi, mulai dari mengoptimalkan rantai pasokan hingga mengidentifikasi masalah kualitas secara proaktif, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan total dan keuntungan bersih mereka.