Dalam perusahaan modern, di mana operasi menghasilkan jejak digital yang sangat besar, event bisnis memungkinkan perusahaan menjadi lebih adaptif serta mampu mengenali dan merespons peluang atau ancaman saat terjadi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan, menghadirkan pengalaman pelanggan yang personal dan memuaskan, mendeteksi masalah kualitas lebih awal, serta mencegah pelanggan berpindah sebelum hal itu terjadi.
Hasil dari hal ini, organisasi yang menjadi lebih berbasis event dapat membedakan diri mereka dengan lebih baik dari pesaing dan pada akhirnya berdampak pada keuntungan mereka atas dan bawah.
Perusahaan biasanya melewati berbagai tingkat kematangan saat mengembangkan arsitektur EDA.
Untuk memulainya, potensi ditunjukkan dalam proyek taktis yang diberikan oleh tim individu. Mereka sering menggunakan Apache Kafka sebagai teknologi terbuka dan standar de facto untuk mengakses event dari berbagai sistem inti dan aplikasi. Pendekatan ini kemudian memungkinkan mereka untuk membangun aplikasi responsif baru.
Peningkatan kesadaran di seluruh organisasi TI mengarah pada transisi ke metode standar untuk menciptakan tulang punggung event yang melayani proyek berbasis event yang sudah ada maupun yang baru di berbagai tim. Pendekatan ini memberikan efisiensi operasional dan kemampuan untuk menciptakan solusi yang cukup Resilient dan Dapat diskalakan untuk mendukung operasi penting.
Peningkatan adopsi mendorong kebutuhan untuk pengelolaan sosialisasi dan paparan event yang lebih baik. Tim membutuhkan akses dan visibilitas yang lebih luas terhadap event sehingga mereka bisa memanfaatkan kembali hasil kerja tim lain dan mengembangkannya lebih lanjut. Pentingnya event ditingkatkan menjadi setara dengan antarmuka pemrograman aplikasi (API), dengan fasilitas untuk menggambarkan, mengiklankan, dan menemukan event. Layanan mandiri disediakan untuk mencegah hambatan persetujuan, di samping fasilitas untuk mempertahankan kontrol yang tepat atas penggunaan.
Jangkauan pengguna yang lebih luas dapat mengakses dan memproses event streams untuk memahami relevansinya dalam konteks bisnis. Mereka mampu menggabungkan topik event untuk mengidentifikasi pola atau agregat untuk menganalisis tren dan deteksi anomali. Pemicu event digunakan untuk mengotomatiskan alur kerja atau keputusan, memungkinkan bisnis menghasilkan notifikasi sehingga tindakan yang tepat dapat diambil secepat situasi terdeteksi.
IBM® menciptakan serangkaian kemampuan yang dapat disusun untuk mendukung Anda di mana pun Anda berada dalam perjalanan adopsi yang digerakkan oleh event ini. Dibangun di atas teknologi sumber terbuka terbaik, setiap kemampuan menekankan skalabilitas dan dirancang untuk fleksibilitas dan kompatibilitas dengan seluruh ekosistem untuk konektivitas, analitik, pemrosesan, dan banyak lagi. Baik Anda memulai dari awal atau ingin Ambil langkah selanjutnya, IBM® dapat membantu memperluas dan menambah nilai pada apa yang sudah Anda miliki.
Tulang punggung event merupakan inti dari perusahaan yang digerakkan oleh event yang secara efisien menyediakan event bisnis di lokasi yang membutuhkannya. IBM® menyediakan kemampuan Event Streams yang dibangun di atas Apache Kafka yang membuat event dapat dikelola di seluruh perusahaan. Di lingkungan yang sudah memiliki infrastruktur berbasis Kafka, Event Streams dapat beroperasi secara mulus dengan event sebagai bagian dari lingkungan perantara hybrid.
Solusi ini memungkinkan penerapan infrastruktur sebagai kode dengan menggunakan operator sebagai bagian dari platform orkestrasi kontainer berbasis Kubernetes untuk membangun dan mengoperasikan banyak komponen penerapan Apache Kafka dengan cara yang konsisten dan dapat diulang. Klaster Kafka dapat diskalakan secara otomatis berdasarkan permintaan, dengan enkripsi penuh dan kontrol akses. Konfigurasi Kafka yang fleksibel dan dapat disesuaikan dapat diotomatisasi dengan menggunakan antarmuka pengguna yang sederhana.
Ini termasuk registri skema bawaan untuk memvalidasi data event dari aplikasi seperti yang diharapkan, meningkatkan kualitas data dan mengurangi kesalahan. Skema event membantu mengurangi kompleksitas integrasi dengan menetapkan format yang disepakati antara tim yang berkolaborasi, dan Event Streams memungkinkan evolusi skema dan kemampuan beradaptasi seiring percepatan adopsi yang digerakkan oleh event.
Event Streams membangun tulang punggung peristiwa yang tangguh dan sangat tersedia dengan mendukung replikasi data peristiwa antara klaster di beberapa zona, sehingga infrastruktur dapat menoleransi kegagalan zona tanpa kehilangan ketersediaan layanan. Untuk pemulihan bencana, fitur geo-replikasi dapat membuat salinan data peristiwa untuk dikirim ke klaster cadangan, dengan antarmuka pengguna membuatnya dapat dikonfigurasi dalam beberapa klik.
Tulang punggung event hanya sebagus data event yang dapat diaksesnya, dan Event Streams mendukung berbagai konektor ke aplikasi, sistem, dan platform utama tempat data peristiwa dihasilkan atau dikonsumsi. Katalog konektor berisi daftar ekstensif konektor utama yang didukung oleh IBM dan komunitas.
Melengkapi semua fitur ini adalah antarmuka manajemen yang komprehensif, yang memungkinkan pemantauan dan operasi yang lancar untuk lingkungan Kafka dan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengannya. Fitur ini meliputi pemantauan kesehatan sistem secara menyeluruh dan kemampuan untuk melihat lebih dalam detail payload event, skema, serta laju publikasi dan konsumsi, sehingga mempermudah deteksi dan penanganan event data yang bermasalah.
Banyak organisasi mencapai titik di mana penggunaan event berkembang pesat. Aliran event baru dibuat setiap hari oleh beberapa tim yang tidak selalu memiliki visibilitas aktivitas satu sama lain. Mulai ada kekhawatiran atas duplikasi, dan bagaimana meningkatkan visibilitas itu dan mempromosikan efisiensi dan penggunaan kembali yang lebih besar. Penggunaan kembali tentu saja dapat membawa tantangan tersendiri. Bagaimana akses akan dikontrol? Bagaimana beban kerja akan dikelola untuk menghindari sistem backend yang membanjiri? Bagaimana kita dapat mencegah perubahan yang merusak kompatibilitas dan berimbas ke banyak tim?
Untuk mengatasi masalah ini, banyak perusahaan mulai memperlakukan antarmuka event secara lebih formal, menerapkan praktik yang baik yang dikembangkan sebagai bagian dari API management untuk memastikan bahwa antarmuka event dijelaskan dan diberi versi dengan baik, bahwa akses dipisahkan dan diisolasi, bahwa penggunaan diamankan dan dikelola dengan tepat.
IBM® menyediakan kemampuan Manajemen Titik Akhir Peristiwa yang memungkinkan event yang ada ditemukan dan dikonsumsi oleh pengguna mana pun dan mengelola sumber event seperti API untuk menggunakannya kembali secara aman di seluruh perusahaan. Kemampuan ini tidak hanya dapat mengelola Event Streams dari IBM, tetapi sejalan dengan pendekatan terbuka yang telah dijelaskan, juga dapat melakukannya untuk aplikasi dan tulang punggung berbasis Kafka apa pun yang sudah Anda miliki.
Ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan antarmuka event Anda dalam kerangka kerja yang konsisten berdasarkan standar terbuka AsyncAPI. Ini berarti mereka dapat dipahami oleh orang-orang, didukung oleh alat pembuatan kode dan konsisten dengan definisi API. Event Endpoint Management menghasilkan dokumen AsyncAPI yang valid berdasarkan skema event atau pesan sampel.
Ini menyediakan katalog untuk menerbitkan antarmuka event untuk ditemukan orang lain. Ini termasuk manajemen siklus hidup, pembuatan versi, dan definisi kontrol berbasis kebijakan. Misalnya, untuk mengharuskan pengguna memberikan kredenSIAL yang valid, ia terintegrasi dengan solusi manajemen akses identitas dan memiliki akses berbasis peran.
Pengguna katalog kemudian dapat menemukan event yang tersedia, memahami acara yang relevan dengan mereka dan dengan mudah mendaftar untuk akses layanan mandiri. Analisis penggunaan memungkinkan pemilik event untuk memantau pelanggan dan mencabut akses jika perlu. Hal ini secara signifikan mengurangi beban administrator Kafka karena tim yang menyediakan topik untuk digunakan kembali dapat menempatkannya di katalog itu sendiri, dan konsumen dapat mengelola akses mereka sendiri.
Event Endpoint Management menyediakan event gateway untuk memastikan konsumen terlepas dari ketergantungan pada produsen event dan broker, terisolasi satu sama lain, serta setiap perubahan format data dapat dikelola dengan baik. Langkah ini juga memberlakukan kontrol berbasis kebijakan, menerapkannya langsung ke protokol Kafka itu sendiri. Dengan kata lain, sistem ini dapat menangani semua implementasi yang sesuai dengan Kafka yang ada di dalam ekosistem.
Ketika event dimanfaatkan ulang untuk berbagai kebutuhan dan contoh penggunaan berkembang menjadi lebih kompleks, biasanya event perlu diperkaya atau dikombinasikan dengan event lain agar dapat mengenali situasi bisnis yang paling relevan untuk direspons. Event dapat menjadi lebih mudah ditindaklanjuti ketika diperkaya dengan data eksternal, atau ketika terjadi bersamaan dengan event lain dalam periode waktu tertentu.
IBM® menyediakan kemampuan pemrosesan event yang membantu pengguna bekerja dengan event untuk menginformasikan pemahaman tentang konteks bisnis. Ini termasuk antarmuka pengguna low-code yang dirancang untuk memungkinkan berbagai pengguna bekerja dengan event dan mesin pemrosesan event sumber terbuka yang kuat. Sekali lagi, jika Anda sudah memiliki infrastruktur berbasis Kafka yang diterapkan, pemrosesan event dapat bekerja dengan event yang berasal dari implementasi Apache Kafka apa pun yang ada di lingkungan Anda.
Waktu proses pemrosesan event dibangun di atas Apache Flink, cara terbuka, tepercaya, aman, dan dapat diskalakan untuk mengeksekusi alur pemrosesan event. Waktu proses pemrosesan event IBM® sepenuhnya didukung, diterapkan, dan dikelola menggunakan operator Kubernetes. Ini membuat penerapan dan manajemen menjadi sederhana, baik sebagai lingkungan eksekusi bersama atau untuk penerapan sebagai bagian dari aplikasi.
Perkakas low-code memungkinkan pengguna untuk menghubungkan sumber event ke urutan operasi yang menentukan cara event harus diproses. Anda dapat mengombinasikan event dari banyak sumber untuk mendeteksi kondisi yang muncul akibat berbagai event, menyaring event agar hanya data relevan yang diproses, mengagregasikan event guna menghitung frekuensi dalam rentang waktu tertentu, serta melakukan perhitungan berbasis field untuk memperoleh informasi baru dan banyak fungsi lainnya. Secara tradisional jenis pemrosesan event ini akan membutuhkan programmer yang sangat terampil. Melalui alat ini, pengguna bisa menguji dan memodelkan beragam skenario yang mungkin bermanfaat tanpa risiko, karena dilakukan di lingkungan yang aman dan tidak berdampak pada sistem nyata.
Sistem ini dibuat agar pengguna dapat memproses event secara visual dan mudah, cukup dengan seret dan lepas sumber event, tujuan, serta operasi pemrosesan, lalu menghubungkannya, dilengkapi fitur pendukung produktivitas dan pemeriksaan pada tiap tahap. Iterasi solusi yang cepat dimungkinkan oleh kemampuan untuk mengklik jalankan dan segera melihat output di editor, kemudian jeda pemrosesan untuk mengedit pemrosesan sebelum menjalankan ulang. Hasil dapat diekspor atau dikirim sebagai aliran kontinu ke Kafka.
Pemrosesan Event memungkinkan kolaborasi karena banyak solusi dapat ditulis dan diterapkan, memungkinkan beberapa anggota tim untuk berbagi dan berkolaborasi dalam ruang kerja. Logika pemrosesan peristiwa yang dihasilkan oleh perkakas tersebut dapat diekspor ke perkakas seperti GitHub sehingga dapat dibagikan dengan orang lain dalam organisasi. Tutorial dan bantuan dalam konteks memungkinkan anggota tim baru untuk dengan mudah mengetahui kecepatan dan mulai berkontribusi.
Setelah solusi telah dikonfigurasi dalam Pemrosesan Event, output dapat dikirim ke sejumlah tempat untuk pengamatan dan untuk mendorong tindakan, termasuk aplikasi cloud-native, platform otomatisasi atau dasbor bisnis yang dapat mengkonsumsi input Kafka.
IBM® Event Automation, layanan berbasis event yang sepenuhnya dapat dikomposisi, memungkinkan bisnis untuk mendorong upaya mereka di mana pun mereka berada dalam perjalanan mereka. Event streams, manajemen titik akhir event, dan kemampuan pemrosesan peristiwa membantu meletakkan dasar arsitektur berbasis event untuk membuka nilai event.
