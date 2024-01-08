Banyak organisasi mencapai titik di mana penggunaan event berkembang pesat. Aliran event baru dibuat setiap hari oleh beberapa tim yang tidak selalu memiliki visibilitas aktivitas satu sama lain. Mulai ada kekhawatiran atas duplikasi, dan bagaimana meningkatkan visibilitas itu dan mempromosikan efisiensi dan penggunaan kembali yang lebih besar. Penggunaan kembali tentu saja dapat membawa tantangan tersendiri. Bagaimana akses akan dikontrol? Bagaimana beban kerja akan dikelola untuk menghindari sistem backend yang membanjiri? Bagaimana kita dapat mencegah perubahan yang merusak kompatibilitas dan berimbas ke banyak tim?

Untuk mengatasi masalah ini, banyak perusahaan mulai memperlakukan antarmuka event secara lebih formal, menerapkan praktik yang baik yang dikembangkan sebagai bagian dari API management untuk memastikan bahwa antarmuka event dijelaskan dan diberi versi dengan baik, bahwa akses dipisahkan dan diisolasi, bahwa penggunaan diamankan dan dikelola dengan tepat.

IBM® menyediakan kemampuan Manajemen Titik Akhir Peristiwa yang memungkinkan event yang ada ditemukan dan dikonsumsi oleh pengguna mana pun dan mengelola sumber event seperti API untuk menggunakannya kembali secara aman di seluruh perusahaan. Kemampuan ini tidak hanya dapat mengelola Event Streams dari IBM, tetapi sejalan dengan pendekatan terbuka yang telah dijelaskan, juga dapat melakukannya untuk aplikasi dan tulang punggung berbasis Kafka apa pun yang sudah Anda miliki.

Ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan antarmuka event Anda dalam kerangka kerja yang konsisten berdasarkan standar terbuka AsyncAPI. Ini berarti mereka dapat dipahami oleh orang-orang, didukung oleh alat pembuatan kode dan konsisten dengan definisi API. Event Endpoint Management menghasilkan dokumen AsyncAPI yang valid berdasarkan skema event atau pesan sampel.

Ini menyediakan katalog untuk menerbitkan antarmuka event untuk ditemukan orang lain. Ini termasuk manajemen siklus hidup, pembuatan versi, dan definisi kontrol berbasis kebijakan. Misalnya, untuk mengharuskan pengguna memberikan kredenSIAL yang valid, ia terintegrasi dengan solusi manajemen akses identitas dan memiliki akses berbasis peran.

Pengguna katalog kemudian dapat menemukan event yang tersedia, memahami acara yang relevan dengan mereka dan dengan mudah mendaftar untuk akses layanan mandiri. Analisis penggunaan memungkinkan pemilik event untuk memantau pelanggan dan mencabut akses jika perlu. Hal ini secara signifikan mengurangi beban administrator Kafka karena tim yang menyediakan topik untuk digunakan kembali dapat menempatkannya di katalog itu sendiri, dan konsumen dapat mengelola akses mereka sendiri.

Event Endpoint Management menyediakan event gateway untuk memastikan konsumen terlepas dari ketergantungan pada produsen event dan broker, terisolasi satu sama lain, serta setiap perubahan format data dapat dikelola dengan baik. Langkah ini juga memberlakukan kontrol berbasis kebijakan, menerapkannya langsung ke protokol Kafka itu sendiri. Dengan kata lain, sistem ini dapat menangani semua implementasi yang sesuai dengan Kafka yang ada di dalam ekosistem.