Pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an, istilah middleware diciptakan karena versi pertama biasanya bertindak sebagai mediator antara front-end aplikasi (klien) dan sumber daya back-end (misalnya, database, aplikasi mainframe atau perangkat keras khusus) dari lokasi klien mungkin meminta data. Menanggapi peningkatan komputasi terdistribusi pada tahun 1980-an, penggunaan middleware meningkat sebagai cara untuk menghubungkan aplikasi yang lebih baru ke sistem lama tradisional.

Namun middleware saat ini beroperasi jauh melampaui cakupan ini. Middleware portal, misalnya, mencakup front-end aplikasi serta alat untuk konektivitas back-end. Middleware database biasanya menyertakan penyimpanan datanya sendiri.

Middleware telah berevolusi untuk memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi cloud native modern. Menggunakan teknologi kontainer, yang memungkinkan DevOps dan tim lain terhubung ke sumber daya yang didistribusikan di lingkungan multicloud. Hal ini mendukung integrasi berkelanjutan (CI) dan pengiriman berkelanjutan (CD)—CI/CD—sehingga merampingkan pengkodean, pengujian, dan penerapan aplikasi untuk penskalaan yang cepat dan pertumbuhan bisnis.

Perusahaan semakin memanfaatkan middleware sebagai penawaran layanan berbasis cloud untuk komunikasi antar sistem dan sebagai alat manajemen data. Sebuah studi dari Technavio memproyeksikan pasar middleware sebagai layanan (MWaaS) global meningkat sebesar USD 45,44 miliar, dengan CAGR sebesar 17,73% antara tahun 2023 dan 2028. Studi ini mengaitkan pertumbuhan ini dengan adopsi komputasi cloud yang meluas dan peningkatan komputasi tanpa server dan layanan mikro.1