Apa itu interoperabilitas dalam layanan kesehatan?

Data kesehatan selalu sulit diakses dan dibagikan secara aman. Sifat data kesehatan menciptakan suatu paradoks: Sulit untuk dibagikan karena sensitif dan memerlukan tingkat privasi dan keamanan yang tinggi, namun ketidakmampuan untuk mengaksesnya saat dibutuhkan berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan. Kurangnya interoperabilitas dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap tentang kebutuhan kesehatan individu atau populasi, yang dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk dan biaya yang lebih tinggi.

Seiring dengan bertambahnya usia populasi di seluruh dunia dan orang-orang hidup lebih lama, interoperabilitas dan berbagi data akan menjadi semakin penting untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif. Di Amerika Serikat, Badan Penelitian dan Kualitas Layanan Kesehatan memperkirakan bahwa dua dari tiga orang Amerika yang lebih tua memiliki setidaknya dua kondisi perilaku atau fisik yang kronis. Perawatan untuk orang dengan beberapa kondisi kronis saat ini menyumbang sekitar 66% dari biaya layanan kesehatan AS (tautan berada di luar ibm.com).

Dalam peta jalan nasional mereka (tautan berada di luar ibm.com), Kantor Koordinator Nasional untuk Teknologi Informasi Kesehatan (ONC) mengatakan penggunaan catatan kesehatan elektronik (EHR) telah meningkat secara dramatis di Amerika Serikat. Banyak rumah sakit sekarang memiliki akses rutin ke rekam medis dan data pasien dari penyedia layanan luar, namun kurang dari separuh rumah sakit mengintegrasikan data yang mereka terima ke dalam rekam medis pasien. Jadi, meskipun akses ke data klinis yang penting telah membaik, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyatukan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem data yang terintegrasi.

Selain membantu dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya melihat gambaran yang lebih lengkap tentang pasien mereka, interoperabilitas data kesehatan membantu organisasi di seluruh industri perawatan kesehatan. Jika sistem informasi kesehatan lebih terintegrasi, maka rencana kesehatan akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat pemanfaatan dan permintaan layanan. Penyedia layanan pemerintah akan dapat mengakses data populasi untuk melihat tren dan memenuhi kebutuhan warganya. Selain itu, organisasi ilmu hayati akan dapat memanfaatkan kumpulan data yang kuat untuk mendorong penelitian yang lebih cepat dan lebih terinformasi.

Dengan interoperabilitas yang lebih baik, organisasi akan dapat berhenti menganggap individu sebagai pasien pada suatu hari, anggota rencana kesehatan di hari berikutnya, dan konsumen aplikasi kesehatan di hari berikutnya. Sebaliknya, para pengambil keputusan di seluruh industri akan dapat mulai melihat bagaimana orang mengakses dan menggunakan informasi kesehatan, terlepas dari sumbernya, untuk mendorong model perawatan yang lebih baik, mengupayakan keselamatan pasien yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman bagi orang-orang yang mereka layani.