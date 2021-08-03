Apa itu interoperabilitas dalam layanan kesehatan?

Interoperabilitas dalam layanan kesehatan mengacu pada akses, integrasi, dan penggunaan data kesehatan elektronik yang tepat waktu dan aman sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil kesehatan bagi individu dan populasi.
Data kesehatan selalu sulit diakses dan dibagikan secara aman. Sifat data kesehatan menciptakan suatu paradoks: Sulit untuk dibagikan karena sensitif dan memerlukan tingkat privasi dan keamanan yang tinggi, namun ketidakmampuan untuk mengaksesnya saat dibutuhkan berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan. Kurangnya interoperabilitas dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap tentang kebutuhan kesehatan individu atau populasi, yang dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk dan biaya yang lebih tinggi.
Seiring dengan bertambahnya usia populasi di seluruh dunia dan orang-orang hidup lebih lama, interoperabilitas dan berbagi data akan menjadi semakin penting untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif. Di Amerika Serikat, Badan Penelitian dan Kualitas Layanan Kesehatan memperkirakan bahwa dua dari tiga orang Amerika yang lebih tua memiliki setidaknya dua kondisi perilaku atau fisik yang kronis. Perawatan untuk orang dengan beberapa kondisi kronis saat ini menyumbang sekitar 66% dari biaya layanan kesehatan AS (tautan berada di luar ibm.com).
Dalam peta jalan nasional mereka (tautan berada di luar ibm.com), Kantor Koordinator Nasional untuk Teknologi Informasi Kesehatan (ONC) mengatakan penggunaan catatan kesehatan elektronik (EHR) telah meningkat secara dramatis di Amerika Serikat. Banyak rumah sakit sekarang memiliki akses rutin ke rekam medis dan data pasien dari penyedia layanan luar, namun kurang dari separuh rumah sakit mengintegrasikan data yang mereka terima ke dalam rekam medis pasien. Jadi, meskipun akses ke data klinis yang penting telah membaik, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyatukan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem data yang terintegrasi.
Selain membantu dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya melihat gambaran yang lebih lengkap tentang pasien mereka, interoperabilitas data kesehatan membantu organisasi di seluruh industri perawatan kesehatan. Jika sistem informasi kesehatan lebih terintegrasi, maka rencana kesehatan akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat pemanfaatan dan permintaan layanan. Penyedia layanan pemerintah akan dapat mengakses data populasi untuk melihat tren dan memenuhi kebutuhan warganya. Selain itu, organisasi ilmu hayati akan dapat memanfaatkan kumpulan data yang kuat untuk mendorong penelitian yang lebih cepat dan lebih terinformasi.
Dengan interoperabilitas yang lebih baik, organisasi akan dapat berhenti menganggap individu sebagai pasien pada suatu hari, anggota rencana kesehatan di hari berikutnya, dan konsumen aplikasi kesehatan di hari berikutnya. Sebaliknya, para pengambil keputusan di seluruh industri akan dapat mulai melihat bagaimana orang mengakses dan menggunakan informasi kesehatan, terlepas dari sumbernya, untuk mendorong model perawatan yang lebih baik, mengupayakan keselamatan pasien yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman bagi orang-orang yang mereka layani.
Dengan akses ke data, dokter lebih mudah mengakses informasi kesehatan pasien yang paling penting, yang dapat menyebabkan lebih sedikit tes berulang, mencegah interaksi pengobatan yang tidak disengaja, dan mengurangi miskomunikasi.
Ketika data dapat digabungkan dengan lebih mudah, itu juga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Interoperabilitas memungkinkan organisasi untuk mempelajari tren data, kinerja masa lalu, dan melakukan perbaikan berbasis data dalam perawatan pasien dan area lainnya.
Interoperabilitas data dapat mengurangi jumlah pekerjaan administratif yang berlebihan baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi karyawan dan orang-orang yang mereka layani.
Fast Healthcare Interoperability Resources, juga dikenal sebagai FHIR, adalah kerangka kerja standar sumber terbuka untuk data layanan kesehatan yang dikembangkan dari kerangka kerja standar sebelumnya yang disebut HL7. FHIR diciptakan untuk memudahkan data layanan kesehatan untuk berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya.
FHIR mengatur data ke dalam sumber daya seperti pasien, kondisi, obat-obatan dan menyediakan struktur standar untuk bagaimana data tersebut diatur dan ditafsirkan oleh sistem komputer atau aplikasi yang berbeda. FHIR juga dapat digunakan untuk menyusun data keuangan dan data alur kerja, seperti informasi klaim, janji temu, dan lainnya.
Banyak sistem layanan kesehatan utama di Amerika Serikat telah mengadopsi FHIR dalam praktik TI kesehatan mereka. Inisiatif Blue Button 2.0 Medicare didasarkan pada FHIR dan Administrasi Urusan Veteran telah mengembangkan platform FHIR yang disebut Lighthouse. Keduanya menyediakan platform untuk akses pasien ke informasi layanan kesehatan melalui FHIR.
Koordinator Nasional untuk TI Kesehatan di Amerika Serikat telah menjadikan FHIR sebagai bagian penting dari peta jalan interoperabilitas nasional (tautan berada di luar ibm.com). Peraturan pemerintah yang baru dan aturan interoperabilitas mengharuskan adopsi FHIR yang lebih luas, jadi sangat penting bagi organisasi layanan kesehatan, terutama bagi organisasi yang menerima pembayaran untuk layanan Medicare atau Medicaid, untuk memahami FHIR dan memasukkannya ke dalam strategi interoperabilitas mereka.
Konsumen modern memiliki ekspektasi yang tinggi dalam hal mengakses informasi, dan banyak dari mereka yang berharap untuk memiliki akses cepat dan berkelanjutan terhadap catatan kesehatan dan perawatan mereka. Itulah sebabnya banyak organisasi layanan kesehatan membangun pertukaran informasi kesehatan (HIE), yang merupakan jaringan khusus yang mengandalkan sistem yang dapat dioperasikan untuk berbagi informasi kesehatan elektronik dengan lancar dan aman.
Meskipun adopsi EHR merupakan langkah awal yang baik untuk membangun HIE, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat interoperabilitas yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat penuh dari HIE. Tantangan tersebut meliputi:
Kurangnya standarisasi: Meskipun format catatan standar seperti FHIR dan HL7 menjadi lebih umum dan peraturan baru mendorong vendor EHR untuk menyediakan API yang mendukung interoperabilitas, banyak penyedia layanan kesehatan dan sistem perawatan kesehatan menggunakan sistem EHR yang disesuaikan yang mungkin sulit untuk dikonversi ke format standar dan dibagikan kepada orang lain.
Keamanan: Organisasi layanan kesehatan mungkin merasa sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan akan informasi kesehatan yang dapat diakses dengan kebutuhan untuk mengamankan informasi sensitif dan menjaga privasi pasien, terutama dengan meningkatnya jumlah serangan keamanan siber pada sistem layanan kesehatan (tautan berada di luar ibm.com).
Persetujuan: Dengan membangun sistem kesehatan digital di mana informasi kesehatan mengalir secara bebas dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lainnya, tidak selalu jelas kapan persetujuan pasien diperlukan dan tingkat persetujuan apa yang diperlukan. Organisasi layanan kesehatan sangat berhati-hati dalam hal ini dan cenderung melakukan kesalahan dengan tidak berbagi informasi.
Beban profesional: Ketika alat baru untuk pencatatan diperkenalkan, orang perlu belajar bagaimana menggunakannya. Para profesional kesehatan sering kali waspada terhadap sistem baru karena sistem EHR sering kali melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mendukung alur kerja administratif dan penagihan daripada kebutuhan dokter.
Tantangan-tantangan ini bukanlah sesuatu yang mustahil diatasi. Dengan kemajuan komputasi cloud, khususnya hybrid cloud, semakin mudah bagi organisasi untuk memindahkan dan mengamankan data dengan cara yang konsisten. Lingkungan cloud memberikan peluang bagi organisasi untuk membangun jalur data yang menstandarkan data ke format standar industri seperti FHIR dan menyediakan akses aman bagi orang-orang yang membutuhkannya - baik itu pembayar, penyedia layanan, maupun pasien itu sendiri.
Pada tahun 2016, Presiden Obama mengambil langkah besar untuk menyelesaikan pemblokiran informasi (tautan berada di luar ibm.com) dengan menandatangani Undang-Undang Penyembuhan Abad 21, yang mengharuskan sistem EHR menyediakan API yang menghadap pasien untuk mempertahankan sertifikasi federal mereka. Pada tahun 2020, Centers for Medicaid & Medicare Services (CMS) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rencana kesehatan dan penyedia layanan kesehatan yang menerima dana federal dari program mereka untuk mengambil langkah-langkah agar informasi kesehatan lebih mudah diakses.
Sebagian besar kebijakan tersebut berfokus pada upaya mendorong para pembayar untuk mengimplementasikan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan pertukaran data yang menyediakan akses yang aman ke direktori penyedia layanan mereka, data klaim pasien, dan sumber daya lain yang akan memudahkan data untuk diakses secara tepat waktu. Akses ini akan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh kepada pasien, serta penyedia dan pembayar layanan, tentang perawatan yang diterima dan mendukung upaya kesehatan masyarakat yang lebih luas.
Meskipun banyak pakar dan pemimpin layanan kesehatan setuju bahwa interoperabilitas yang lebih baik akan meningkatkan layanan kesehatan secara keseluruhan, ada beberapa tantangan umum yang cenderung dihadapi oleh organisasi layanan kesehatan saat mereka berupaya membuat data dan sistem mereka lebih dapat dioperasikan. Mari kita jelajahi tantangan tersebut dan bagaimana organisasi dapat mengatasinya:
Koordinasi yang terputus-putus
Peningkatan interoperabilitas memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai organisasi, regulator, dan pemimpin, serta koordinasi dalam organisasi. Regulator menyediakan standar dan aturan bagi organisasi layanan kesehatan untuk diikuti tetapi organisasi yang ingin proaktif tentang interoperabilitas harus mempertimbangkan untuk membuat strategi interoperabilitas khusus dan menjadikan perencanaan interoperabilitas sebagai prioritas.
Anggaran terbatas
Tidak semua organisasi memiliki sumber daya keuangan atau teknis yang mereka butuhkan untuk berinvestasi pada sumber daya teknis yang diperlukan untuk membangun sistem yang benar-benar dapat dioperasikan. Mungkin ada beberapa hibah pemerintah yang tersedia untuk memperbarui sistem catatan kesehatan, jadi organisasi harus memeriksa apakah mereka memenuhi syarat. Banyak vendor cloud juga menawarkan model pembayaran sesuai pemakaian yang dapat membuat biaya teknis lebih terjangkau dan dapat diprediksi.
Kebutuhan teknologi yang beragam
Organisasi harus mengikuti aturan dan regulasi yang berbeda tergantung pada jenis perawatan yang mereka sediakan dan di mana mereka berada, sehingga banyak organisasi yang memiliki data yang sangat disesuaikan. Organisasi dapat membantu menghubungkan sistem internal dan eksternal yang berbeda melalui platform hybrid cloud yang memberikan mereka pilihan untuk menggabungkan dan mengintegrasikan data mereka tanpa mengorbankan penyesuaian yang mereka butuhkan.
Sistem lama
Organisasi layanan kesehatan dengan sistem lama menghadapi tantangan ganda dalam memodernisasi sistem mereka sekaligus memenuhi persyaratan interoperabilitas. Organisasi dapat memenuhi kedua tujuan menggunakan pendekatan hybrid cloud untuk mengekstrak data dari sistem lama dan membuatnya lebih mudah diakses untuk aplikasi dan program modern. Pendekatan ini memberi organisasi opsi untuk menjaga data tetap bergerak saat mereka bekerja memperbarui sistem mereka.
Interoperabilitas untuk layanan kesehatan memiliki empat tingkat berbeda yang telah ditetapkan oleh para pakar informatika dan Masyarakat Sistem Informasi dan Manajemen Layanan Kesehatan (HIMSS). Beberapa tingkat ini dapat dicapai saat ini dengan arsitektur TI dan sistem TI layanan kesehatan yang ada, sementara yang lain akan memerlukan inovasi dan pengembangan tambahan dalam teknologi yang berpusat pada pasien.
Tingkat tersebut meliputi:
Tingkat interoperabilitas ini, juga dikenal sebagai transportasi sederhana, adalah yang paling dasar. Data ditransfer dengan aman dari satu sistem atau perangkat ke sistem atau perangkat lain tanpa menafsirkan data atau mengubahnya ke dalam format tertentu. Sebagai contoh, seorang perawat mengunduh file PDF dari hasil lab terbaru pasien dari portal hasil lab, kemudian secara manual memasukkan data tersebut ke dalam catatan kesehatan pasien.
Ketika interoperabilitas struktural, atau transportasi terstruktur, tercapai, semua data distandarisasi ke format tertentu sehingga dapat ditafsirkan oleh beberapa sistem atau perangkat. Data ini diatur dalam urutan tertentu sehingga sistem penerima dapat secara otomatis mendeteksi bidang data tertentu. Standar data seperti FHIR dan HL7 menyediakan interoperabilitas struktural sehingga catatan dapat konsisten, terpusat, dan mudah dipindahkan antar sistem.
Tingkat interoperabilitas semantik, atau transportasi semantik, melibatkan pertukaran data antara sistem dengan struktur data yang sama sekali berbeda. Sistem pencitraan memberikan contoh sederhana — ada banyak format DICOM dan non-DICOM khusus untuk gambar. Dengan interoperabilitas semantik, gambar dapat ditransfer dari satu sistem ke sistem lainnya, ditafsirkan dan disatukan ke dalam sistem yang baru, tanpa menghiraukan format atau sumber asli gambar. Namun, menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan ditransfer bisa jadi sulit, karena sistem memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan informasi yang sama. Untuk alasan itu, beberapa pakar berpendapat kecerdasan buatan akan diperlukan untuk mencapai interoperabilitas semantik penuh.
Interoperabilitas organisasi melibatkan pertukaran data tanpa batas antara berbagai organisasi dengan persyaratan, peraturan, dan tujuan yang berbeda. Untuk mencapai tingkat interoperabilitas ini, harus ada inovasi kebijakan dan tata kelola serta inovasi teknologi untuk memastikan persetujuan, keamanan, dan alur kerja yang terintegrasi bergerak dengan lancar di antara kelompok yang berbeda. Meskipun beberapa pakar mengatakan bahwa semantik adalah tingkat interoperabilitas tertinggi, yang lain mengatakan bahwa itu adalah interoperabilitas organisasi.
Memperbaiki perawatan pasien dan efisiensi operasional dengan solusi layanan kesehatan IBM yang canggih, platform aman, dan otomatisasi tangguh yang didukung AI.
Mempercepat penelitian, menginspirasi kepercayaan diri pasien dengan pengalaman pelanggan yang inovatif, meningkatkan waktu kerja sistem, dan membuat keputusan di tempat pelayanan yang lebih baik dengan cloud.
Di tengah transformasi digital, organisasi layanan kesehatan harus bekerja untuk menyatukan sistem, kebijakan, dan proses yang terfragmentasi sambil secara bersamaan mempersiapkan diri untuk pergeseran industri dan bertujuan untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka. Tim konsultasi layanan kesehatan dapat membantu merancang peta jalan teknologi yang membahas kebutuhan mendesak, persyaratan yang muncul, dan proses yang ada.