Apa itu Java Runtime Environment (JRE)?

JRE adalah salah satu dari tiga komponen yang saling terkait untuk mengembangkan dan menjalankan program Java. Dua komponen lainnya adalah sebagai berikut:

Java Development Kit, atau JDK, adalah seperangkat alat untuk mengembangkan aplikasi Java. Pengembang memilih JDK berdasarkan versi Java dan paket atau edisinya—Java Enterprise Edition (Java EE), Java Standard Edition (Java SE), atau Java Mobile Edition (Java ME). Setiap JDK selalu menyertakan JRE yang kompatibel karena menjalankan program Java merupakan bagian dari proses pengembangan.





The Java Virtual Machine, atau JVM, menjalankan aplikasi Java secara langsung. Setiap JDK menyertakan JRE default, namun pengembang dapat memilih JRE lain yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya spesifik aplikasi mereka.

JRE menggabungkan kode Java yang dibuat dengan JDK dengan pustaka yang diperlukan untuk menjalankannya di JVM, lalu membuat instance JVM yang mengeksekusi program tersebut. JVM tersedia di berbagai sistem operasi, dan program yang dijalankan melalui JRE dapat berjalan di semuanya. Dengan demikian, Java Runtime Environment memungkinkan program Java berjalan di sistem operasi apa pun tanpa perlu modifikasi.

Anda bisa mengunduh JDK, termasuk JRE yang kompatibel, dari Oracle.