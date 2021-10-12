Apa itu Java Runtime Environment (JRE)?

Java Runtime Environment, atau JRE, adalah lapisan perangkat lunak yang berjalan di atas perangkat lunak sistem operasi komputer dan menyediakan pustaka kelas dan sumber daya lain yang diperlukan program Java tertentu untuk dijalankan.
JRE adalah salah satu dari tiga komponen yang saling terkait untuk mengembangkan dan menjalankan program Java. Dua komponen lainnya adalah sebagai berikut:
JRE menggabungkan kode Java yang dibuat dengan JDK dengan pustaka yang diperlukan untuk menjalankannya di JVM, lalu membuat instance JVM yang mengeksekusi program tersebut. JVM tersedia di berbagai sistem operasi, dan program yang dijalankan melalui JRE dapat berjalan di semuanya. Dengan demikian, Java Runtime Environment memungkinkan program Java berjalan di sistem operasi apa pun tanpa perlu modifikasi.
Anda bisa mengunduh JDK, termasuk JRE yang kompatibel, dari Oracle.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
JDK dan JRE bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan runtime berkelanjutan yang memungkinkan aplikasi berbasis Java berjalan dengan mulus di hampir semua sistem operasi. Atribut ini membentuk arsitektur waktu proses JRE:
Java ClassLoader secara dinamis memuat semua kelas yang diperlukan untuk menjalankan program Java. Karena kelas hanya dimuat ke memori saat dibutuhkan, JRE menggunakan ClassLoader untuk mengotomatiskan proses ini sesuai permintaan.
Pemverifikasi bytecode memastikan format dan akurasi kode Java sebelum diteruskan ke interpreter. Jika kode melanggar integritas sistem atau hak akses, kelas dianggap rusak dan tidak akan dimuat.
Setelah bytecode berhasil dimuat, interpreter Java membuat instans JVM yang memungkinkan program dijalankan secara bawaan pada mesin yang mendasarinya.
Selain mesin virtual Java, JRE terdiri dari berbagai alat dan fitur perangkat lunak pendukung lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari aplikasi Java Anda.
Termasuk dalam instalasi JRE adalah teknologi penerapan seperti Java Web Start dan Java plug-in yang menyederhanakan aktivasi aplikasi serta menyediakan dukungan lanjutan untuk pembaruan Java di masa mendatang.
JRE juga berisi toolkit yang dirancang untuk membantu pengembang meningkatkan antarmuka pengguna mereka. Beberapa toolkit ini meliputi:
Java Runtime Environment menyediakan beberapa Integrasi pustaka untuk membantu pengembang dalam membuat koneksi data yang mulus antara aplikasi dan layanan mereka. Beberapa pustaka ini meliputi:
Termasuk dengan JRE adalah java.lang. dan java.util. paket yang mendasar untuk desain aplikasi Java, pembuatan versi paket, manajemen, dan pemantauan. Beberapa paket tersebut meliputi:
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.
Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.
Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.
Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.