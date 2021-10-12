Cloud

Apa itu Java Runtime Environment (JRE)?

Banyak orang sedang bekerja di kantor terbuka yang sibuk

Apa itu JRE?

Java Runtime Environment, atau JRE, adalah lapisan perangkat lunak yang berjalan di atas perangkat lunak sistem operasi komputer dan menyediakan pustaka kelas dan sumber daya lain yang diperlukan program Java tertentu untuk dijalankan.

JRE adalah salah satu dari tiga komponen yang saling terkait untuk mengembangkan dan menjalankan program Java. Dua komponen lainnya adalah sebagai berikut:

  • Java Development Kit, atau JDK, adalah seperangkat alat untuk mengembangkan aplikasi Java. Pengembang memilih JDK berdasarkan versi Java dan paket atau edisinya—Java Enterprise Edition (Java EE), Java Standard Edition (Java SE), atau Java Mobile Edition (Java ME). Setiap JDK selalu menyertakan JRE yang kompatibel karena menjalankan program Java merupakan bagian dari proses pengembangan.

  • The Java Virtual Machine, atau JVM, menjalankan aplikasi Java secara langsung. Setiap JDK menyertakan JRE default, namun pengembang dapat memilih JRE lain yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya spesifik aplikasi mereka.

JRE menggabungkan kode Java yang dibuat dengan JDK dengan pustaka yang diperlukan untuk menjalankannya di JVM, lalu membuat instance JVM yang mengeksekusi program tersebut. JVM tersedia di berbagai sistem operasi, dan program yang dijalankan melalui JRE dapat berjalan di semuanya. Dengan demikian, Java Runtime Environment memungkinkan program Java berjalan di sistem operasi apa pun tanpa perlu modifikasi.

Anda bisa mengunduh JDK, termasuk JRE yang kompatibel, dari Oracle.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Bagaimana cara kerja JRE?

JDK dan JRE bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan runtime berkelanjutan yang memungkinkan aplikasi berbasis Java berjalan dengan mulus di hampir semua sistem operasi. Atribut ini membentuk arsitektur waktu proses JRE:

ClassLoader

Java ClassLoader secara dinamis memuat semua kelas yang diperlukan untuk menjalankan program Java. Karena kelas hanya dimuat ke memori saat dibutuhkan, JRE menggunakan ClassLoader untuk mengotomatiskan proses ini sesuai permintaan.

Pemverifikasi bytecode

Pemverifikasi bytecode memastikan format dan akurasi kode Java sebelum diteruskan ke interpreter. Jika kode melanggar integritas sistem atau hak akses, kelas dianggap rusak dan tidak akan dimuat.

Penerjemah

Setelah bytecode berhasil dimuat, interpreter Java membuat instans JVM yang memungkinkan program dijalankan secara bawaan pada mesin yang mendasarinya.

Pengembangan Aplikasi

Bergabunglah: Pengembangan aplikasi Enterprise di cloud

Dalam video ini, Dr. Peter Haumer membahas seperti apa pengembangan aplikasi perusahaan modern saat ini di hybrid cloud dengan menunjukkan berbagai komponen dan praktiknya, termasuk IBM Z Open Editor, IBM Wazi, dan Zowe. 
Jelajahi pengembangan aplikasi cloud

Apa saja yang terdapat dalam JRE?

Selain mesin virtual Java, JRE terdiri dari berbagai alat dan fitur perangkat lunak pendukung lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari aplikasi Java Anda.

Solusi penerapan

Termasuk dalam instalasi JRE adalah teknologi penerapan seperti Java Web Start dan Java plug-in yang menyederhanakan aktivasi aplikasi serta menyediakan dukungan lanjutan untuk pembaruan Java di masa mendatang.

Toolkit pengembangan

JRE juga berisi toolkit yang dirancang untuk membantu pengembang meningkatkan antarmuka pengguna mereka. Beberapa toolkit ini meliputi:

  • Java 2D: Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang digunakan untuk menggambar grafik dua dimensi dalam bahasa Java. Memungkinkan pengembang membuat antarmuka pengguna yang kaya, efek khusus, game, dan animasi.

  • Abstract Window Toolkit (AWT): GUI (Antarmuka Pengguna Grafis) yang digunakan untuk membuat objek, tombol, bilah gulir, dan jendela.

  • Swing: GUI ringan yang menggunakan beragam widget kaya untuk menawarkan kustomisasi yang fleksibel.

Perpustakaan integrasi

Java Runtime Environment menyediakan beberapa Integrasi pustaka untuk membantu pengembang dalam membuat koneksi data yang mulus antara aplikasi dan layanan mereka. Beberapa pustaka ini meliputi:

  • Java IDL (CORBA): Menggunakan Common Object Request Architecture untuk mendukung objek terdistribusi yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java.

  • Java Database Connectivity (JDBC) API: Menyediakan alat bagi pengembang untuk menulis aplikasi dengan akses ke database hubungan jarak jauh, file datar, dan spreadsheet.

  • Java Naming and Directory Interface (JNDI): Antarmuka pemrograman dan layanan direktori yang membantu klien membuat aplikasi portabel yang dapat mengambil informasi dari database menggunakan konvensi penamaan.

Pustaka bahasa dan utilitas

Termasuk dengan JRE adalah java.lang. dan java.util. paket yang mendasar untuk desain aplikasi Java, pembuatan versi paket, manajemen, dan pemantauan. Beberapa paket tersebut meliputi:

  • Kerangka Kerja Koleksi: Arsitektur terpadu yang terdiri dari kumpulan antarmuka yang dirancang untuk meningkatkan penyimpanan dan pemrosesan data aplikasi.

  • Utilitas Konkurensi: Paket kerangka kerja yang canggih dengan utilitas threading berkinerja tinggi.

  • API preferensi: API persisten lintas platform yang ringan, memungkinkan beberapa pengguna pada komputer yang sama menetapkan grup preferensi aplikasi mereka masing-masing.

  • Pencatatan: Paket yang menghasilkan laporan log—seperti kegagalan keamanan, kesalahan konfigurasi, dan masalah kinerja—untuk analisis lebih lanjut.

  • Java Archive (JAR): Format file lintas platform yang memungkinkan banyak file dibundel dalam satu arsip, sehingga meningkatkan kecepatan unduhan dan mengurangi ukuran file.

Sumber daya

Mencapai ROI: Agen AI dalam Bisnis Anda

Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Integrasikan Penyimpanan ke dalam Arsitektur Tiga Tingkat Anda dengan OpenShift

Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Optimalkan Arsitektur Penyimpanan Enterprise untuk Kinerja Maksimal

Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Bangun Tingkat Data yang Dapat Diskalakan dan Memiliki Katahanan dengan IBM Storage Ceph

Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Percepat Tingkat Data Anda dengan Sistem File Paralel

Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Manfaatkan analisis di setiap tingkat

Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Lihat Cara Enterprise AI Bekerja di Seluruh tumpukan

Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Ciptakan Sistem AI yang Bertanggung Jawab dengan Tata Kelola End-to-End

Dapatkan pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko, kepercayaan, dan kepatuhan dalam sistem Approach. Pelajari cara kerangka kerja tata kelola diterapkan di seluruh arsitektur cloud berlapis.
Solusi terkait
IBM Enterprise Application Service for Java

Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.

 Jelajahi Aplikasi Java
Solusi DevOps

Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.

 Jelajahi solusi DevOps
Layanan Pengembangan Aplikasi Perusahaan

Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.

 Layanan pengembangan aplikasi
Ambil langkah selanjutnya

Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.

 Jelajahi layanan pengembangan aplikasi Mulai membangun dengan IBM cloud secara gratis