Salah satu keuntungan utama mengembangkan perangkat lunak dengan Java adalah portabilitasnya. Setelah Anda menulis kode untuk program Java di komputer notebook, itu dapat dengan mudah dipindahkan ke perangkat seluler. Ketika bahasa ini diciptakan pada tahun 1991 oleh James Gosling dari Sun Microsystems (yang kemudian di akuisisi oleh Oracle), tujuan utamanya adalah untuk dapat “menulis sekali, berjalan di mana saja.”

Penting juga untuk dipahami bahwa Java sangat berbeda dengan JavaScript. JavaScript tidak perlu dikompilasi, sedangkan kode Java perlu dikompilasi. Selain itu, Javascript hanya berjalan di browser web, sedangkan Java dapat dijalankan di mana saja.

Alat pengembangan perangkat lunak yang baru dan lebih baik hadir di pasar dengan kecepatan yang luar biasa, menggantikan produk lama yang pernah dianggap tak tergantikan. Mengingat pergantian yang terus-menerus ini, umur panjang Java sangat mengesankan; lebih dari dua dekade setelah penciptaannya, Java masih merupakan bahasa yang paling populer untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi. Pengembang terus memilihnya daripada bahasa seperti Python, Ruby, PHP, Swift, C ++ dan lainnya. Akibatnya, Java tetap menjadi persyaratan penting untuk bersaing di pasar kerja.

IBM menawarkan tutorial sederhana untuk mempelajari Java untuk membangun aplikasi web yang dapat diskalakan menggunakan Kubernetes dan platform Java.