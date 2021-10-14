Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan platform perangkat lunak yang banyak digunakan dan berjalan pada miliaran perangkat, termasuk komputer notebook, perangkat mobile, konsol permainan, perangkat medis, dan banyak lainnya. Aturan dan sintaksis Java didasarkan pada bahasa C dan C++.
Salah satu keuntungan utama mengembangkan perangkat lunak dengan Java adalah portabilitasnya. Setelah Anda menulis kode untuk program Java di komputer notebook, itu dapat dengan mudah dipindahkan ke perangkat seluler. Ketika bahasa ini diciptakan pada tahun 1991 oleh James Gosling dari Sun Microsystems (yang kemudian di akuisisi oleh Oracle), tujuan utamanya adalah untuk dapat “menulis sekali, berjalan di mana saja.”
Penting juga untuk dipahami bahwa Java sangat berbeda dengan JavaScript. JavaScript tidak perlu dikompilasi, sedangkan kode Java perlu dikompilasi. Selain itu, Javascript hanya berjalan di browser web, sedangkan Java dapat dijalankan di mana saja.
Alat pengembangan perangkat lunak yang baru dan lebih baik hadir di pasar dengan kecepatan yang luar biasa, menggantikan produk lama yang pernah dianggap tak tergantikan. Mengingat pergantian yang terus-menerus ini, umur panjang Java sangat mengesankan; lebih dari dua dekade setelah penciptaannya, Java masih merupakan bahasa yang paling populer untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi. Pengembang terus memilihnya daripada bahasa seperti Python, Ruby, PHP, Swift, C ++ dan lainnya. Akibatnya, Java tetap menjadi persyaratan penting untuk bersaing di pasar kerja.
Sebelum menjelajahi mengapa bahasa pemrograman ini tetap populer, mari kita tinjau apa itu Java secara lebih detail dan pentingnya untuk pengembangan aplikasi perusahaan.
Java adalah teknologi yang menggunakan bahasa pemrograman dan platform perangkat lunak. Untuk membuat aplikasi menggunakan Java, Anda perlu mengunduh Java Development Kit (JDK), yang tersedia untuk Windows, macOS dan Linux. Anda menulis program dalam bahasa pemrograman Java, kemudian kompiler mengubah program menjadi Java bytecode, set instruksi untuk Java Virtual Machine (JVM) yang merupakan bagian dari Java runtime environment (JRE). Java bytecode berjalan tanpa modifikasi pada sistem apa pun yang mendukung JVM, memungkinkan kode Java Anda dijalankan di mana saja.
Platform perangkat lunak Java terdiri dari JVM, Java API, dan lingkungan pengembangan yang lengkap. JVM melakukan parsing dan menjalankan atau menafsirkan Java bytecode. API Java terdiri dari sekumpulan pustaka yang luas yang mencakup objek dasar, fungsi jaringan dan keamanan, pembuatan Extensible Markup Language (XML), dan layanan web. Secara keseluruhan, bahasa Java dan platform perangkat lunak Java menciptakan teknologi yang tangguh dan telah terbukti untuk pengembangan perangkat lunak perusahaan.
Jika Anda seorang pengembang aplikasi perusahaan, Anda tahu apa itu Java dan kemungkinan besar organisasi Anda telah memiliki ribuan, bahkan jutaan, kode lini produksi yang ditulis dalam Java. Anda mungkin memerlukan beberapa tingkat keahlian Java agar Anda dapat memecahkan masalah, memelihara, dan meningkatkan basis kode yang ada.
Namun, adalah sebuah kesalahan untuk melihat Java hanya sebagai aplikasi lama. Bahasa Java membentuk jantung dari sistem operasi Android, yang sejauh ini mentenagai sebagian besar smartphone dunia. Java juga merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk machine learning dan aplikasi ilmu data. Ketangguhan, kemudahan penggunaan, kemampuan lintas platform, dan keamanannya menjadikan Java sebagai bahasa pilihan untuk solusi internet di banyak toko perusahaan.
Secara khusus, teknologi Java adalah kerangka kerja yang ideal untuk mengembangkan aplikasi web, fondasi untuk bisnis digital di industri apa pun. Server aplikasi Java adalah kontainer web untuk komponen Java, XML, dan layanan web, yang berinteraksi dengan basis data dan menyediakan konten web dinamis. Server aplikasi Java membentuk lingkungan penerapan yang stabil untuk aplikasi perusahaan dengan fungsi-fungsi yang termasuk manajemen transaksi, keamanan, pengelompokan, kinerja, ketersediaan, konektivitas, dan skalabilitas.
Saat harus memilih bahasa pemrograman dan lingkungan untuk aplikasi perusahaan Anda berikutnya, ada alasan teknis yang kuat untuk mempertimbangkan Java, termasuk interoperabilitas, skalabilitas, dan kemampuan beradaptasi.
Filosofi inti di balik pembuatannya, interoperabilitas di berbagai perangkat, tetap menjadi argumen terkuat untuk memilih Java bagi aplikasi perusahaan baru. Arsitektur berorientasi objek Java memungkinkan Anda membuat program modular dan kode yang dapat digunakan kembali, memperpendek siklus pengembangan, dan memperpanjang umur aplikasi perusahaan.
Skalabilitas platform adalah atribut utama Java. Dengan Java, Anda dapat menggunakan satu sistem tunggal di berbagai contoh penggunaan. Aplikasi desktop yang ada dapat dengan mudah disesuaikan untuk berjalan pada perangkat yang lebih kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Anda juga bisa memigrasikan aplikasi dari mobile ke desktop, mengembangkan aplikasi bisnis untuk platform Android, lalu mengintegrasikannya ke dalam perangkat lunak desktop yang ada saat ini, yang pada gilirannya akan memangkas siklus pengembangan yang panjang dan mahal.
Java juga memiliki keunggulan di kalangan perencana strategis karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan contoh penggunaan baru. Misalnya, Java secara luas dianggap sebagai platform ideal untuk Internet of Things (IoT). Aplikasi IoT pada umumnya menghubungkan sejumlah besar perangkat yang berbeda, sebuah tugas yang sangat dimudahkan oleh kenyataan bahwa miliaran perangkat menjalankan Java. Selain itu, ekosistem pengembang Java yang luas terus mengembangkan dan berbagi pustaka baru dengan fungsi-fungsi yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan aplikasi IoT.
Argumen teknis untuk Java sangat menarik, tetapi alasan bisnis untuk memilih Java juga sama kuatnya: kumpulan talenta yang besar, kurva pembelajaran yang singkat, dan berbagai macam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE).
Karena makin banyak perusahaan yang menggunakan perangkat yang terhubung, algoritma machine learning, dan solusi cloud, permintaan akan pengembang yang terampil terus meningkat. Banyak analis yang memperkirakan kelangkaan programmer tingkat senior dalam waktu dekat, sehingga menyulitkan untuk mencari sumber daya bagi inisiatif perangkat lunak baru. Permintaan untuk pengembang aplikasi seluler dapat dengan mudah melebihi pasokan yang tersedia.
Banyaknya talenta pengembang Java merupakan alasan kuat untuk mendasarkan inisiatif perangkat lunak utama pada Java. Ketika manajer perekrutan memposting lowongan pekerjaan untuk pengembang Java, mereka dapat berharap untuk menerima banyak resume yang memenuhi syarat dan mengisi posisi tersebut dengan relatif cepat. Manajer juga dapat memanfaatkan sumber daya kontrak guna menambah staf internal untuk tugas-tugas tertentu tanpa menambah jumlah karyawan.
Selain pengembang tingkat senior, inisiatif perangkat lunak utama juga membutuhkan sejumlah besar kontributor junior. Meskipun Java tetap menjadi bahasa pemrograman pengantar yang populer dalam kurikulum ilmu komputer universitas, banyak lulusan yang tidak memiliki kemahiran untuk menjadi produktif pada hari pertama bekerja. Java lebih mudah dipelajari dan dikuasai daripada bahasa pemrograman lainnya, sehingga memungkinkan kurva pembelajaran yang lebih pendek dan peningkatan produktivitas yang lebih cepat. Komunitas online Java yang luas terdiri dari forum pengembang, tutorial, dan kelompok pengguna membantu pemula untuk cepat menguasai dan menyediakan alat bantu pemecahan masalah yang efektif dan telah terbukti bagi para programmer berpengalaman.
Di bidang alat pemrograman, Java menawarkan berbagai IDE. Pengembang Java yang berpengalaman dapat dengan cepat mempelajari lingkungan baru, yang membebaskan manajer pengembangan untuk memilih IDE yang paling sesuai dengan proyek, anggaran, metodologi pengembangan, dan tingkat keahlian programmer. Banyak programmer Java berpengalaman menganggap NetBeans, Eclipse, dan IntelliJ IDEA sebagai tiga IDE teratas untuk pengembangan aplikasi perusahaan. Namun, ada juga kasus saat IDE yang lebih ringan seperti DrJava, BlueJ, JCreator, atau Eclipse Che adalah pilihan terbaik.
