Tag
Komputasi dan server Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan dan pemrosesan peristiwa real-time

Beberapa orang berbicara di kantor modern

Penulis

Yilmaz Oklay

Product Marketing Manager

IBM Automation

Dengan memanfaatkan AI untuk pemrosesan peristiwa secara real-time, bisnis dapat menghubungkan titik-titik antara peristiwa berbeda untuk mendeteksi dan merespons tren, ancaman, dan peluang baru. Pada tahun 2023, IBM Institute for Business Value (IBV) menyurvei 2.500 eksekutif global dan menemukan bahwa perusahaan terbaik di kelasnya menuai 13% ROI dari proyek AI mereka—lebih dari dua kali ROI rata-rata sebesar 5,9%.

Karena semua bisnis berusaha untuk mengadopsi pendekatan terbaik di kelasnya untuk alat AI, mari kita bahas praktik terbaik tentang bagaimana perusahaan Anda dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan contoh penggunaan pemrosesan peristiwa real-time Anda.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

AI dan pemrosesan peristiwa: jalan dua arah

Arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa sangat penting untuk mempercepat kecepatan bisnis. Dengannya, organisasi dapat membantu tim bisnis dan TI memperoleh kemampuan untuk mengakses, menginterpretasikan, dan bertindak berdasarkan informasi real-time tentang situasi unik yang muncul di seluruh organisasi. Pemrosesan peristiwa kompleks (CEP) memungkinkan tim untuk mengubah peristiwa bisnis mentah mereka menjadi insight yang relevan dan dapat ditindaklanjuti, untuk mendapatkan gambaran yang penting dan terus-menerus dari data mereka, dan untuk dengan cepat memindahkan data ke tempat yang membutuhkannya, dalam struktur yang dibutuhkan.

Kecerdasan buatan juga merupakan kunci bagi bisnis, membantu memberikan kemampuan untuk merampingkan proses bisnis dan meningkatkan keputusan strategis. Bahkan, dalam survei terhadap 6,700 eksekutif level C, IBV menemukan bahwa lebih dari 85% pengadopsi tingkat lanjut mampu mengurangi biaya operasi mereka dengan AI. AI nonsimbolis dapat berguna untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi yang terorganisasi dan bermakna. Teknologi ini membantu menyederhanakan analisis data dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, kapasitas algoritma AI untuk mengenali pola—dengan belajar dari data historis unik perusahaan Anda—dapat memberdayakan bisnis untuk memprediksi tren baru dan menemukan anomali lebih cepat dan dengan latensi rendah. Selain itu, AI simbolis dapat dirancang untuk bernalar dan menyimpulkan fakta dan data terstruktur, sehingga berguna untuk mengatasi skenario bisnis yang kompleks. Selain itu, perkembangan dalam model bahasa besar (LLM) sumber tertutup dan sumber terbuka meningkatkan kemampuan AI untuk memahami bahasa yang sederhana dan alami. Kami telah melihat contoh ini dalam perkembangan terbaru chatbot. Program ini dapat membantu bisnis mengoptimalkan pengalaman pelanggan mereka, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengekstrak insight dari interaksi dalam perjalanan pelanggan mereka.

Dengan menjembatani kecerdasan buatan dan pemrosesan peristiwa secara real-time, perusahaan dapat meningkatkan upaya mereka di kedua sisi dan membantu memastikan investasi mereka memberikan dampak pada tujuan bisnis. Pemrosesan peristiwa secara real-time dapat membantu mendorong AI yang lebih cepat dan lebih tepat; dan AI dapat membantu membuat upaya pemrosesan peristiwa perusahaan Anda menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap pelanggan.

AI Academy

Apakah manajemen data merupakan rahasia AI generatif?

Jelajahi mengapa data berkualitas tinggi sangat penting untuk keberhasilan penggunaan AI generatif.
Buka episode

Bagaimana pemrosesan peristiwa memicu AI

Dengan menggabungkan pemrosesan peristiwa dan AI, bisnis membantu mendorong era baru pengambilan keputusan yang sangat tepat dan berbasis data. Berikut adalah beberapa cara pemrosesan peristiwa dapat memainkan peran penting dalam mendorong kemampuan AI.

  • Peristiwa sebagai bahan bakar untuk Model AI: Model kecerdasan buatan bergantung pada big data untuk menyempurnakan efektivitas kemampuan mereka. Platform streaming peristiwa (ESP) memainkan peran sangat penting dalam hal ini, dengan menyediakan saluran informasi real-time yang berkelanjutan dari sumber data sangat penting bisnis. Ini membantu memastikan bahwa model AI memiliki akses ke data terbaru, baik yang diproses dalam gerakan dari stream peristiwa atau dikumpulkan dalam kumpulan data, untuk membantu model melatih lebih efektif dan beroperasi pada kecepatan bisnis.
  • Agregat sebagai insight prediktif: Agregat, yang mengonsolidasikan data dari berbagai sumber di seluruh lingkungan bisnis Anda, dapat berfungsi sebagai prediktor berharga untuk algoritma machine learning (ML). Dibandingkan dengan melakukan polling API berulang kali atau menunggu data diproses dalam batch, pemrosesan peristiwa dapat menghitung agregat ini secara bertahap, terus beroperasi saat aliran mentah peristiwa Anda dihasilkan. Analisis aliran dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi prediksi model.
  • Konteks terkini untuk menerapkan AI secara efektif: Pemrosesan peristiwa dapat memainkan peran penting dalam membentuk konteks bisnis real-time yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan AI. Pemrosesan peristiwa membantu untuk terus memperbarui dan menyempurnakan pemahaman kita tentang skenario bisnis yang sedang berlangsung. Ini membantu memastikan bahwa insight yang berasal dari data historis, melalui pelatihan model machine learning (model ML), praktis dan dapat diterapkan pada masa sekarang. Misalnya, ketika AI menyajikan prediksi bahwa klien mungkin berada di ambang perubahan, penting untuk mempertimbangkan perkiraan ini dalam konteks pengetahuan kita saat ini tentang klien tertentu. Pengetahuan ini tidak statis dan data peristiwa baru membantu mengembangkan pengetahuan terbaru kita dengan setiap interaksi, untuk membantu memandu pengambilan keputusan dan intervensi.

Dengan menjembatani kesenjangan antara pemrosesan peristiwa dan AI, perusahaan dapat membantu menyediakan data real-time untuk melatih model AI, memanfaatkan pemrosesan data yang bergerak untuk menghitung agregat langsung yang membantu meningkatkan prediksi, dan membantu memastikan bahwa AI dapat diterapkan secara efektif dalam konteks bisnis yang mutakhir.

Bagaimana AI membuat pemrosesan peristiwa lebih cerdas

Kecerdasan buatan dapat membuat pemrosesan stream peristiwa menjadi lebih cerdas dan responsif dalam lingkungan data yang dinamis dan kompleks. Berikut adalah beberapa cara AI dapat meningkatkan inisiatif berbasis peristiwa Anda:

  • Deteksi anomali dan pengenalan pola: Kemampuan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali dan mengenali pola dapat sangat membantu meningkatkan pemrosesan peristiwa. AI dapat menyaring aliran konstan peristiwa bisnis mentah untuk mengidentifikasi penyimpangan atau tren yang bermakna. Dengan menggabungkan analisis historis dengan pengenalan pola kejadian langsung, perusahaan dapat membantu tim mereka mengembangkan profil yang lebih terperinci dan merespons secara proaktif potensi ancaman dan peluang pelanggan baru.
  • Penalaran korelasi dan sebab akibat: Kecerdasan buatan dapat membantu melengkapi alat bantu pemrosesan peristiwa real-time dengan kemampuan untuk bernalar korelasi dan sebab akibat antara metrik bisnis utama dan aliran data. Ini berarti bahwa AI tidak hanya dapat mengidentifikasi hubungan antara aliran peristiwa bisnis, tetapi juga dapat mengungkap dinamika sebab akibat yang dapat menjelaskan skenario bisnis yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.
  • Interpretasi data tidak terstruktur: Data yang tidak terstruktur sering kali berisi insight yang belum dimanfaatkan. AI unggul dalam memahami bahasa yang sederhana dan alami serta menafsirkan jenis data tidak terstruktur lainnya yang terkandung dalam peristiwa yang masuk. Kemampuan ini dapat membantu meningkatkan kecerdasan sistem pemrosesan peristiwa Anda secara keseluruhan, dengan mengekstraksi informasi berharga dari sumber peristiwa yang tampak kacau atau tidak terorganisasi.

Pelajari lebih lanjut dan mulai gunakan IBM Event Automation

Terhubung dengan pakar IBM dan minta demo khusus IBM Event Automation untuk melihat bagaimana solusi ini dapat membantu Anda dan tim dalam menjalankan peristiwa bisnis, mendukung analitik data real-time, dan mengaktifkan otomatisasi cerdas.

IBM Event Automation adalah solusi yang dapat disusun sepenuhnya, dibangun di atas teknologi terbuka, dengan kemampuan untuk:

  • Streaming peristiwa: Mengumpulkan dan mendistribusikan aliran mentah peristiwa bisnis real-time dengan Apache Kafka kelas perusahaan.
  • Manajemen titik akhir peristiwa: Menjelaskan dan mendokumentasikan peristiwa dengan mudah sesuai dengan spesifikasi API Async. Mempromosikan berbagi dan menggunakan kembali dengan tetap mempertahankan kontrol dan tata kelola.
  • Pemrosesan peristiwa: Memanfaatkan kekuatan Apache Flink untuk membangun dan langsung menguji alur pemrosesan aliran SQL dalam kanvas penulisan kode rendah yang intuitif.

Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat membangun atau menyempurnakan arsitektur berbasis peristiwa di seluruh perusahaan yang lengkap dan dapat disusun.

 

Sumber daya

Mengelola data untuk AI dan analitik dalam skala besar

Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Pembeda data

Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Tingkatkan adopsi AI dengan data yang siap AI

Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Hybrid, buka data lakehouse untuk AI

Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Publikasi manajemen data IBM Research

Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Solusi terkait
IBM StreamSets

Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.

 Jelajahi StreamSets
IBM watsonx.data™

watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.

 Temukan watsonx.data
Layanan konsultasi data dan analitik

Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

 Temukan layanan analitik
Ambil langkah selanjutnya

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data Temukan watsonx.data