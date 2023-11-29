Dengan memanfaatkan AI untuk pemrosesan peristiwa secara real-time, bisnis dapat menghubungkan titik-titik antara peristiwa berbeda untuk mendeteksi dan merespons tren, ancaman, dan peluang baru. Pada tahun 2023, IBM Institute for Business Value (IBV) menyurvei 2.500 eksekutif global dan menemukan bahwa perusahaan terbaik di kelasnya menuai 13% ROI dari proyek AI mereka—lebih dari dua kali ROI rata-rata sebesar 5,9%.
Karena semua bisnis berusaha untuk mengadopsi pendekatan terbaik di kelasnya untuk alat AI, mari kita bahas praktik terbaik tentang bagaimana perusahaan Anda dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan contoh penggunaan pemrosesan peristiwa real-time Anda.
Arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa sangat penting untuk mempercepat kecepatan bisnis. Dengannya, organisasi dapat membantu tim bisnis dan TI memperoleh kemampuan untuk mengakses, menginterpretasikan, dan bertindak berdasarkan informasi real-time tentang situasi unik yang muncul di seluruh organisasi. Pemrosesan peristiwa kompleks (CEP) memungkinkan tim untuk mengubah peristiwa bisnis mentah mereka menjadi insight yang relevan dan dapat ditindaklanjuti, untuk mendapatkan gambaran yang penting dan terus-menerus dari data mereka, dan untuk dengan cepat memindahkan data ke tempat yang membutuhkannya, dalam struktur yang dibutuhkan.
Kecerdasan buatan juga merupakan kunci bagi bisnis, membantu memberikan kemampuan untuk merampingkan proses bisnis dan meningkatkan keputusan strategis. Bahkan, dalam survei terhadap 6,700 eksekutif level C, IBV menemukan bahwa lebih dari 85% pengadopsi tingkat lanjut mampu mengurangi biaya operasi mereka dengan AI. AI nonsimbolis dapat berguna untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi yang terorganisasi dan bermakna. Teknologi ini membantu menyederhanakan analisis data dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, kapasitas algoritma AI untuk mengenali pola—dengan belajar dari data historis unik perusahaan Anda—dapat memberdayakan bisnis untuk memprediksi tren baru dan menemukan anomali lebih cepat dan dengan latensi rendah. Selain itu, AI simbolis dapat dirancang untuk bernalar dan menyimpulkan fakta dan data terstruktur, sehingga berguna untuk mengatasi skenario bisnis yang kompleks. Selain itu, perkembangan dalam model bahasa besar (LLM) sumber tertutup dan sumber terbuka meningkatkan kemampuan AI untuk memahami bahasa yang sederhana dan alami. Kami telah melihat contoh ini dalam perkembangan terbaru chatbot. Program ini dapat membantu bisnis mengoptimalkan pengalaman pelanggan mereka, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengekstrak insight dari interaksi dalam perjalanan pelanggan mereka.
Dengan menjembatani kecerdasan buatan dan pemrosesan peristiwa secara real-time, perusahaan dapat meningkatkan upaya mereka di kedua sisi dan membantu memastikan investasi mereka memberikan dampak pada tujuan bisnis. Pemrosesan peristiwa secara real-time dapat membantu mendorong AI yang lebih cepat dan lebih tepat; dan AI dapat membantu membuat upaya pemrosesan peristiwa perusahaan Anda menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap pelanggan.
Dengan menggabungkan pemrosesan peristiwa dan AI, bisnis membantu mendorong era baru pengambilan keputusan yang sangat tepat dan berbasis data. Berikut adalah beberapa cara pemrosesan peristiwa dapat memainkan peran penting dalam mendorong kemampuan AI.
Dengan menjembatani kesenjangan antara pemrosesan peristiwa dan AI, perusahaan dapat membantu menyediakan data real-time untuk melatih model AI, memanfaatkan pemrosesan data yang bergerak untuk menghitung agregat langsung yang membantu meningkatkan prediksi, dan membantu memastikan bahwa AI dapat diterapkan secara efektif dalam konteks bisnis yang mutakhir.
Kecerdasan buatan dapat membuat pemrosesan stream peristiwa menjadi lebih cerdas dan responsif dalam lingkungan data yang dinamis dan kompleks. Berikut adalah beberapa cara AI dapat meningkatkan inisiatif berbasis peristiwa Anda:
