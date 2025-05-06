Alat manajemen data tradisional sering membatasi potensi peristiwa dengan menyimpannya dalam format statis dan terstruktur untuk pemrosesan yang tertunda, menyebabkan hilangnya nilai yang dapat ditindaklanjuti secara langsung. Untuk mendapatkan kembali nilai ini, organisasi harus mengembalikan data ke bentuk dinamis aslinya. Proses ini melibatkan mendeteksi peristiwa saat terjadi—baik dari transaksi inti pada mainframe, data sensor dari perangkat IoT, atau sumber penting lainnya—dan mengubahnya menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti.

Pergeseran penting ini, dari pemrosesan batch ke tampilan data real time, menetapkan dasar yang kuat untuk integrasi yang berbasis peristiwa. Dengan memfasilitasi aliran peristiwa yang berkelanjutan dari titik asalnya ke tempat yang dibutuhkan, organisasi dapat mengubah infrastruktur data mereka dari sistem statis menjadi kerangka kerja yang digerakkan oleh insight.

Kerangka kerja ini memberikan insight real time, memungkinkan tindakan tegas dan menciptakan keunggulan kompetitif. Ketika organisasi menerapkan langkah pertama yang penting ini, mereka memosisikan diri untuk secara efektif memanfaatkan intelijen real time dan merespons dengan cepat peluang yang muncul.