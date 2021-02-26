Arsitektur berbasis peristiwa vs. streaming peristiwa

Arsitektur berbasis peristiwa dan streaming peristiwa sangat berharga bagi bisnis Anda dalam banyak hal dan bisa sangat mirip satu sama lain — tetapi apa perbedaannya, dan mengapa itu penting?
Baik arsitektur berbasis peristiwa maupun streaming peristiwa berpusat pada peristiwa. Peristiwa adalah catatan dari sesuatu yang terjadi, seperti klik mouse, penekanan tombol, atau memuat program. Perbedaan di antara platform adalah bagaimana peristiwa diterima.
Penting untuk dicatat bahwa platform streaming peristiwa menawarkan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh perantara — catatan platform streaming peristiwa bersifat persisten, memungkinkan aplikasi untuk memproses data historis serta data real-time tanpa ancaman penghapusan oleh perantara. Dan platform streaming peristiwa dapat digunakan untuk pemrosesan peristiwa sederhana dan kompleks, sehingga konsumen peristiwa dapat segera memproses dan melakukan tindakan berdasarkan hasilnya.
Namun, Anda tidak harus memilih salah satunya. Arsitektur berbasis peristiwa dan aliran peristiwa dapat bekerja bersama untuk memberi bisnis Anda kemampuan yang lebih baik dalam bereaksi terhadap peristiwa secara real-time dan mempercepat jalur Anda menuju machine learning. Pemrosesan dalam aliran yang disediakan oleh arsitektur berbasis peristiwa dengan kemampuan streaming peristiwa memungkinkan bisnis Anda untuk merespons data yang sedang bergerak dan pada akhirnya membuat keputusan yang cepat berdasarkan semua data yang tersedia saat ini dan data historis.
Ini membantu membuat bisnis Anda lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik dalam mendeteksi dan memecahkan masalah.
Arsitektur berbasis peristiwa dan platform streaming peristiwa memungkinkan bisnis Anda untuk mengamati, merekam, dan bereaksi terhadap peristiwa secara real-time, memperluas jangkauan data Anda, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Memilih platform apa yang akan digabungkan adalah pertanyaan tentang skalabilitas, fleksibilitas, dan kontrol yang ingin Anda manfaatkan untuk mengelola peristiwa Anda.
IBM Event Streams adalah platform streaming peristiwa yang dibangun di atas sumber terbuka Apache Kafka yang membantu Anda membangun aplikasi pintar yang dapat bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga ideal untuk beban kerja yang sangat penting. Platform ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menarik berkat akses ke berbagai konektor ke sistem inti dan API restful untuk memperluas jangkauan aset data Anda.
IBM Event Streams juga merupakan bagian dari IBM Cloud Pak for Integration, solusi yang mencakup opsi perpesanan, API, integrasi aplikasi dan data, serta kemampuan berbasis peristiwa IBM Event Streams.
Gunakan penawaran ini untuk memberdayakan tim Anda untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik hari ini.
