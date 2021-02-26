Arsitektur berbasis peristiwa vs. streaming peristiwa

Baik arsitektur berbasis peristiwa maupun streaming peristiwa berpusat pada peristiwa. Peristiwa adalah catatan dari sesuatu yang terjadi, seperti klik mouse, penekanan tombol, atau memuat program. Perbedaan di antara platform adalah bagaimana peristiwa diterima.

Arsitektur berbasis peristiwa menerbitkan peristiwa dengan satu tujuan yang dapat digunakan aplikasi atau layanan lain untuk melakukan satu atau beberapa tindakan secara bergantian.

menerbitkan peristiwa dengan satu tujuan yang dapat digunakan aplikasi atau layanan lain untuk melakukan satu atau beberapa tindakan secara bergantian. Layanan streaming peristiwa seperti Apache Kafka dan Confluent menerbitkan aliran peristiwa ke perantara. Konsumen platform streaming peristiwa dapat mengakses setiap streaming dan menggunakan peristiwa pilihan mereka dan peristiwa tersebut kemudian disimpan oleh perantara.

Penting untuk dicatat bahwa platform streaming peristiwa menawarkan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh perantara — catatan platform streaming peristiwa bersifat persisten, memungkinkan aplikasi untuk memproses data historis serta data real-time tanpa ancaman penghapusan oleh perantara. Dan platform streaming peristiwa dapat digunakan untuk pemrosesan peristiwa sederhana dan kompleks, sehingga konsumen peristiwa dapat segera memproses dan melakukan tindakan berdasarkan hasilnya.