Panel tunggal pemantauan kaca adalah strategi IT dan manajemen jaringan yang digunakan untuk mengonsolidasikan beberapa alat pemantauan dan umpan data ke dalam satu antarmuka, memberikan tim IT pandangan terpadu tentang kesehatan dan kinerja aplikasi, jaringan, dan sistem mereka. IBM Instana Observability memungkinkan Anda melakukan semua ini, dan banyak lagi.

Instana menyediakan tampilan terpusat dari seluruh IT estate Anda karena mudah mengintegrasikannya dengan lingkungan aplikasi dan infrastruktur dan mengonsolidasikan data kinerja dari beberapa alat ke dalam satu dasbor. Panel tunggal tampilan kaca ini memungkinkan tim IT Anda untuk dengan mudah mengorelasikan metrik, jejak, dan log secara real-time. Dengan analitik yang didukung AI dan analisis akar penyebab otomatis, Instana membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi masalah kritis, memungkinkan kinerja dan ketersediaan optimal seluruh ekosistem IT Anda.